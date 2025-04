Si fa sempre più aspra la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Keystone

La Cina ha rialzato i suoi controdazi sulle importazioni dei beni Usa dall'84% al 125%. Lo riferisce il ministero delle Finanze, precisando che le nuove misure entreranno in vigore il 12 aprile.

Se gli Stati Uniti vogliono negoziare con la Cina sulla questione del commercio, «dovrebbero smetterla di esercitare pressioni estreme e assumere comportamenti sbagliati», aveva in precedenza detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian nella quotidiana conferenza stampa, all'indomani della dichiarazione della Casa Bianca per cui i dazi alle merci cinesi arriveranno al 145%.

La Cina «non ha voglia di combattere, ma non ha paura di combattere», ha detto Lin, precisando che «se gli Stati Uniti vogliono davvero risolvere il problema attraverso il dialogo e la negoziazione, dovrebbero smettere di esercitare pressioni estreme e assumere comportamenti sbagliati. La Cina non ha mai agito in questo modo. Qualsiasi dialogo deve essere basato sull'uguaglianza, il rispetto e la reciprocità. Se gli Stati Uniti insistono nel combattere una guerra dei dazi e una guerra commerciale, la Cina l'affronterà fino alla fine».

Lin Jian ha affermato che la Cina è un «Paese responsabile» e quindi adotterà «contromisure contro le prepotenze degli Stati Uniti non solo per proteggere i nostri diritti e interessi legittimi, ma anche per salvaguardare le regole e l'ordine internazionali, per salvaguardare gli interessi comuni dei Paesi di tutto il mondo e l'equità e la giustizia internazionali».