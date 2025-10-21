Colombia-UsaLa Colombia richiama il suo ambasciatore negli Stati Uniti
21.10.2025 - 07:00
La Colombia ha richiamato il suo ambasciatore negli Stati Uniti, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha revocato gli aiuti a Bogotà e minacciato dazi punitivi definendo il suo omologo di sinistra colombiano Gustavo Petro un «leader della droga illegale».
Il ministero degli Esteri colombiano ha annunciato che l'ambasciatore Daniel Garcia Pena è tornato da Washington a Bogotà per un consulto, mentre il ministro degli Interni Armando Benedetti ha definito le dichiarazioni di Trump sulla cessazione forzata delle coltivazioni di droga una «minaccia di invasione o azione militare contro la Colombia».