  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Colombia-Usa La Colombia richiama il suo ambasciatore negli Stati Uniti

SDA

21.10.2025 - 07:00

Il presidente della Colombia Gustavo Petro
Il presidente della Colombia Gustavo Petro
Keystone

La Colombia ha richiamato il suo ambasciatore negli Stati Uniti, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha revocato gli aiuti a Bogotà e minacciato dazi punitivi definendo il suo omologo di sinistra colombiano Gustavo Petro un «leader della droga illegale».

Keystone-SDA

21.10.2025, 07:00

21.10.2025, 07:40

Il ministero degli Esteri colombiano ha annunciato che l'ambasciatore Daniel Garcia Pena è tornato da Washington a Bogotà per un consulto, mentre il ministro degli Interni Armando Benedetti ha definito le dichiarazioni di Trump sulla cessazione forzata delle coltivazioni di droga una «minaccia di invasione o azione militare contro la Colombia».

I più letti

Guida Michelin: quattro i ristoranti con tre stelle in Svizzera, 10 stellati in Ticino
Nicolas Sarkozy entra in carcere, ecco cos'ha potuto portare con sé in cella
Allarme a New York per 432 Park: il supergrattacielo rischia di crollare
GR: è morto Leo Jeker, il pioniere dell'innevamento artificiale
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono già lasciati?

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Il Cremlino: «Non c'è ancora la data per il vertice, serve un lavoro serio»

Guerra in UcrainaIl Cremlino: «Non c'è ancora la data per il vertice, serve un lavoro serio»

Medio Oriente. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è arrivato in Israele

Medio OrienteIl vicepresidente degli Stati Uniti Vance è arrivato in Israele

Guerra. Mosca smentisce il rinvio dell'incontro tra Rubio e Lavrov

GuerraMosca smentisce il rinvio dell'incontro tra Rubio e Lavrov