  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Politica La Corea del Nord equipaggia la Marina con armi nucleari

SDA

5.3.2026 - 10:34

Un cacciatorpediniere presentato come ultramoderno è stato testato in Corea del Nord.
Un cacciatorpediniere presentato come ultramoderno è stato testato in Corea del Nord.
Keystone

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha affermato che Pyongyang sta equipaggiando la propria marina militare con armi nucleari, mentre questa settimana supervisionava i test di un cacciatorpediniere presentato come ultramoderno. Lo riferiscono i media statali.

Keystone-SDA

05.03.2026, 10:34

05.03.2026, 10:39

«L'armamento della marina con armi nucleari sta procedendo in modo soddisfacente», ha dichiarato Kim citato dall'agenzia ufficiale Kcna, congratulandosi per «un cambiamento radicale nella difesa della nostra sovranità marittima, cosa che non siamo riusciti a realizzare in mezzo secolo».

Questi test, che comprendono il lancio di un missile da crociera mare-terra, sono stati effettuati poco dopo il congresso quinquennale del Partito comunista.

I più letti

Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall'Arabia Saudita con un jet privato
Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
Ecco la soffiata che ha portato all'attacco di Trump all'Iran
Migliaia di viaggiatori bloccati nel Golfo, i più ricchi fuggono con voli charter

Altre notizie

Ecco quanto costano. Migliaia di viaggiatori bloccati nel Golfo, i più ricchi fuggono con voli charter

Ecco quanto costanoMigliaia di viaggiatori bloccati nel Golfo, i più ricchi fuggono con voli charter

Accordo commerciale. Via libera anche del Senato brasiliano all'accordo tra Mercosur e UE

Accordo commercialeVia libera anche del Senato brasiliano all'accordo tra Mercosur e UE

Elezioni. Il Kosovo non ha ancora un presidente

ElezioniIl Kosovo non ha ancora un presidente