  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti La Corte d'appello lascia la guardia nazionale a Washington

SDA

17.12.2025 - 21:19

La Corte d'appello ritiene probabile che l'amministrazione Trump vinca il ricorso. (Foto d'archivio)
La Corte d'appello ritiene probabile che l'amministrazione Trump vinca il ricorso. (Foto d'archivio)
Keystone

Una corte d'appello federale ha autorizzato il proseguimento del dispiegamento delle truppe della Guardia Nazionale a Washington Dc da parte del presidente Donald Trump, affermando che la sua amministrazione probabilmente vincerà nel ricorso legale pendente.

Keystone-SDA

17.12.2025, 21:19

17.12.2025, 21:24

La decisione unanime dei tre giudici del collegio rappresenta una vittoria per Trump, che rivendica ampi poteri per schierare truppe nelle città americane, nonostante le obiezioni dei leader locali, che hanno intentato causa per fermarlo.

Il dispiegamento di queste truppe viola le norme consolidate che vietano ai presidenti di utilizzare l'esercito per far rispettare la legge sul territorio nazionale, e la Corte Suprema degli Stati Uniti dovrebbe pronunciarsi sulla legittimità di tale azione. L'ordinanza di mercoledì sospende una sentenza di un tribunale di grado inferiore che avrebbe interrotto il dispiegamento, iniziato quest'estate e intensificatosi dopo la sparatoria di novembre in cui sono rimasti uccisi due membri della Guardia Nazionale vicino alla Casa Bianca.

I più letti

Caos sulle Dolomiti per la mancanza di neve, la gente vuole essere rimborsata
L'astrologa: «Allo Scorpione non piacciono i giochi di potere»
È morta a soli 45 anni Rachael Carpani, attrice di «N.C.I.S: Los Angeles»
Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Da 20 anni è vietato fumare sui treni delle FFS, ecco com'era il vagone fumatori

Altre notizie

Guerra in Ucraina. È scontro fra i leader europei sugli asset russi, l'Italia punta al prestito ponte

Guerra in UcrainaÈ scontro fra i leader europei sugli asset russi, l'Italia punta al prestito ponte

Italia. Definitiva l'assoluzione di Salvini nel caso Open Arms, lui festeggia: «Difendere i confini non è reato»

ItaliaDefinitiva l'assoluzione di Salvini nel caso Open Arms, lui festeggia: «Difendere i confini non è reato»

Alta tensione. Trump blocca tutte le petroliere di Maduro: «L'assedio continuerà finché non avremo petrolio e beni rubati»

Alta tensioneTrump blocca tutte le petroliere di Maduro: «L'assedio continuerà finché non avremo petrolio e beni rubati»