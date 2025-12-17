La Corte d'appello ritiene probabile che l'amministrazione Trump vinca il ricorso. (Foto d'archivio) Keystone

Una corte d'appello federale ha autorizzato il proseguimento del dispiegamento delle truppe della Guardia Nazionale a Washington Dc da parte del presidente Donald Trump, affermando che la sua amministrazione probabilmente vincerà nel ricorso legale pendente.

La decisione unanime dei tre giudici del collegio rappresenta una vittoria per Trump, che rivendica ampi poteri per schierare truppe nelle città americane, nonostante le obiezioni dei leader locali, che hanno intentato causa per fermarlo.

Il dispiegamento di queste truppe viola le norme consolidate che vietano ai presidenti di utilizzare l'esercito per far rispettare la legge sul territorio nazionale, e la Corte Suprema degli Stati Uniti dovrebbe pronunciarsi sulla legittimità di tale azione. L'ordinanza di mercoledì sospende una sentenza di un tribunale di grado inferiore che avrebbe interrotto il dispiegamento, iniziato quest'estate e intensificatosi dopo la sparatoria di novembre in cui sono rimasti uccisi due membri della Guardia Nazionale vicino alla Casa Bianca.