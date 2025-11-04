Trump: «Senza dazi l'economia andrà all'inferno» In vista dell'udienza alla Corte Suprema sulla legalità dei suoi dazi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette in guardia dalle gravi conseguenze per l'economia del Paese. 04.11.2025

Mercoledì la Corte Suprema degli Stati Uniti esaminerà la legalità dei dazi di Donald Trump. Il presidente ha parlato di una decisione storica e ha avvertito di conseguenze catastrofiche se la giustizia si pronuncerà contro di lui. Nel frattempo la Svizzera è ancora senza un accordo commerciale.

Keystone-SDA, Sven Ziegler SDA

Hai fretta? blue News riassume per te La Corte Suprema esaminerà questa settimana la legittimità dei dazi di Donald Trump.

Il presidente americano avverte che una decisione negativa porterebbe l'economia statunitense «all'inferno».

La Svizzera continua ad aspettare un accordo doganale nonostante i colloqui diretti tra Karin Keller-Sutter e il repubblicano. Mostra di più

La resa dei conti per Donald Trump – e per la Svizzera – è vicina: mercoledì la Corte Suprema si pronuncerà sulla legittimità dei dazi.

A poche ore da questa cruciale udienza, il presidente ha avvertito sulle conseguenze più gravi per l'economia statunitense se le tasse saranno annullate dalla giustizia del Paese.

Alla domanda su cosa accadrebbe in quel caso, il repubblicano ha dichiarato in un'intervista all'emittente statunitense CBS: «Penso che il nostro Paese sarà incommensurabilmente danneggiato. Penso che la nostra economia andrà all'inferno».

I dazi sono «la questione più importante che la Corte Suprema abbia mai discusso in 100 anni», ha detto il tycoon nell'intervista, trasmessa domenica (ora locale).

La Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe presto pronunciarsi sulla legalità dei dazi del presidente Donald Trump (immagine d'archivio). Keystone

«Non si tratta di me, ma del nostro Paese»

Secondo lui stesso, inizialmente Trump voleva essere presente. Ma a bordo dell'Air Force One, stando alla BBC, ha detto ai giornalisti: «Volevo andare così tanto.... Non voglio fare nulla per sminuire l'importanza di questa decisione. Non si tratta di me, ma del nostro Paese».

Una dozzina di Stati americani e altri oppositori della politica commerciale del presidente hanno intentato una causa contro i dazi presso un tribunale federale di New York. Questa non dovrebbe dipendere dai capricci del commander-in-chief, si legge in una delle denunce.

I dazi devono essere approvati dal Parlamento

L'appuntamento con la Corte Suprema è stato fissato perché il Dipartimento di giustizia ha presentato ricorso contro la sentenza del tribunale di grado inferiore.

A maggio la corte di New York responsabile del commercio internazionale aveva negato al governo l'autorità di imporre dazi di vasta portata invocando una legge di emergenza.

Trump ha fatto ricorso alla legge del 1977 – l'International Emergency Economic Powers Act – che non era mai stata utilizzata prima di allora. In genere i dazi devono essere autorizzati dal Parlamento del Paese, ma in pratica il presidente può imporli da solo a determinate condizioni.

In primavera il repubblicano ha così imposto tasse a quasi tutte le nazioni del mondo. In alcuni casi, sono state ridotte o modificate in seguito a negoziati. Ad esempio è stato raggiunto un accordo con l'UE quasi 100 giorni fa.

La Svizzera aspetta ancora un accordo

Al contrario la Svizzera è ancora in attesa di un accordo. All'inizio di agosto, la presidente Karin Keller-Sutter e il ministro dell'economia Guy Parmelin sono andati a Washington per negoziare condizioni migliori, ma non se ne è fatto nulla.

In un'intervista telefonica alla CNBC, Trump ha parlato delle sue relazioni con la Svizzera e in particolare di una telefonata con la presidente Keller-Sutter.

Il presidente ha descritto la conversazione nel suo solito modo diretto: «La signora era gentile, ma non voleva ascoltare». L'ha chiamata semplicemente «signora» perché non la conosceva, anche se questa era la seconda telefonata tra i due.