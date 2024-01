L'ex presidente Donald Trump a un rally in Mason City, Iowa, venerdì 5 gennaio. KEYSTONE

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha accettato di affrontare la questione dell'ineleggibilità di Donald Trump a seguito di una decisione presa in Colorado, che esclude l'ex presidente dalle primarie in quello stato in base al 14esimo emendamento.

L'emendamento vieta le cariche pubbliche ai funzionari statali coinvolti in insurrezioni o rivolte contro la costituzione che hanno giurato di difendere. I nove saggi esamineranno l'appello di Trump l'8 febbraio.