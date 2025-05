La reazione delle persone riunite per assistere alla trasmissione in diretta della liberazione del soldato israelo-americano Idan Alexander Keystone

Hamas ha consegnato agli operatori della Croce Rossa l'ostaggio con cittadinanza americana e israeliana Idan Alexander, 21 anni, a nord della città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.

Keystone-SDA SDA

È il primo soldato delle Forze di difesa israeliane (Idf), maschio e in vita, rapito il 7 ottobre 2023, ad essere liberato.

Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff e il coordinatore per gli ostaggi Gal Hirsch sono arrivati in elicottero nella struttura militare israeliana di Reem dove le Forze di difesa israeliane (Idf) porteranno l'ostaggio israelo-americano Idan Alexander.