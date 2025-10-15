  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente La Croce Rossa ha ricevuto due corpi di ostaggi

SDA

15.10.2025 - 21:59

Un veicolo della Croce Rossa con uno dei corpi degli ostaggi israeliani consegnati ieri da Hamas. (foto del 14 ottobre 2025)
Un veicolo della Croce Rossa con uno dei corpi degli ostaggi israeliani consegnati ieri da Hamas. (foto del 14 ottobre 2025)
Keystone

Hamas ha consegnato altri due corpi alla Croce Rossa: lo afferma l'esercito israeliano, come riportano i media israeliani. Ora le bare sono in viaggio per essere ricevuti dall'Idf.

Keystone-SDA

15.10.2025, 21:59

15.10.2025, 22:01

Hamas ha restituito otto corpi ma Israele afferma che i test del Dna hanno confermato che uno di loro non era un ostaggio. Con gli altri due corpi di stasera sono 9 i corpi restituiti e 19 quelli che restano a Gaza, il che significa che Hamas non è riuscita a trovare quasi due terzi degli ostaggi morti.

I più letti

La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Jean Alesi mette all'asta una delle sue Ferrari: «È estremamente rara»
Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul
Ecco i nomi dei primi ospiti di Silvia Toffanin a «This is me»

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Appello a contribuire: la Nato spinge il finanziamento prioritario per Kiev

Guerra in UcrainaAppello a contribuire: la Nato spinge il finanziamento prioritario per Kiev

Medio Oriente. Hamas restituisce altri corpi, Rafah potrebbe riaprire sotto supervisione Ue

Medio OrienteHamas restituisce altri corpi, Rafah potrebbe riaprire sotto supervisione Ue

Incontro Putin-Sharaa. La Russia vuole restare in Siria. Sul tavolo basi, estradizione e petrolio

Incontro Putin-SharaaLa Russia vuole restare in Siria. Sul tavolo basi, estradizione e petrolio