Stando ai sondaggi, alla vigilia delle elezioni, l'ex premier ed ex europarlamentare Alexander Stubb sarebbe in testa con circa il 27% dei consensi.

La Finlandia si prepara a scegliere il suo nuovo presidente. Dopo la lunga era targata Sauli Niinisto, che lascia al termine di due mandati consecutivi da sei anni.

Domani i cittadini finlandesi si recheranno alle urne per quella che sarà la prima elezione nazionale dopo lo storico ingresso di Helsinki nella Nato, avvenuto lo scorso aprile.

A contendersi la vittoria al primo turno saranno l'ex premier ed ex europarlamentare Alexander Stubb, esponente di spicco del partito di centrodestra di Niinisto, e l'ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto, appartenente ai Verdi ma candidato come indipendente.

Entrambi condividono una forte vocazione europeista. Stando ai sondaggi della vigilia diffusi dall'emittente nazionale Yle, Stubb sarebbe in testa con circa il 27% dei consensi, seguito da Haavisto al 23%.

In corsa vi sono anche l'ultranazionalista dei Veri Finlandesi e attuale presidente del Parlamento di Helsinki (l'Eduskunta), Jussi Halla-aho, dato in forte crescita al 18% grazie soprattutto al consenso dei giovani, e il governatore della Banca di Finlandia ed ex commissario europeo, Olli Rehn, al 12%. Ancora più staccata (al 5%) la commissaria Ue – ora in congedo – per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, schierata con i Socialdemocratici.

Il presidente della Finlandia guida la politica estera e di sicurezza, rappresentando il Paese anche alle riunioni della Nato. «Il prossimo presidente della Repubblica sarà innanzitutto un presidente dell'Occidente, della Nato» e impegnato in «una delle nostre relazioni più importanti, quella con gli Stati Uniti», ha affermato Stubb in una recente intervista televisiva.

I seggi saranno aperti dalle 9:00 alle 20:00 (ora locale), ma già nei giorni scorsi è stato possibile votare in anticipo. Per aggiudicarsi la vittoria è necessario ottenere più del 50% dei voti validi espressi. Un eventuale ballottaggio è in programma l'11 febbraio. L'affluenza per le elezioni presidenziali finlandesi è in genere intorno al 70%.

