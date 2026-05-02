  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente La Flotilla è ancora a Creta, ma annuncia: «Ripartiremo con più barche»

SDA

2.5.2026 - 15:57

Imbarcazioni della flotilla in partenza dalla Sicilia.
Imbarcazioni della flotilla in partenza dalla Sicilia.
Keystone

«Siamo ancorati a Creta, c'è tanto vento e usiamo questo tempo per riorganizzare le barche e ricaricare le batterie dopo l’assalto che abbiamo subito la scorsa notte». 

Keystone-SDA

02.05.2026, 15:57

02.05.2026, 16:14

Lo dice Luca, attivista italiano della Global Sumud Flotilla in collegamento telefonico da Creta.

«Vorrei darvi tante notizie su quello che è successo ieri, con i prigionieri che sono stati liberati, con le mobilitazioni sul territorio e con i contatti con il governo greco, ma ci terrei a darvi una notizia e la più fondamentale: la Flotilla riparte. Useremo questi giorni per sistemare tutto e per rimettere a posto le barche, per mobilitare le persone a terra: abbiamo compagni dalla Grecia, dall'Italia, dalla Spagna dall'Olanda e da tutta Europa che si sono mobilitati per venire qua. Ieri – prosegue Luca – hanno bloccato le strade per i pullman con i prigionieri, hanno bloccato l'aeroporto di Heraklyon (di Creta), hanno bloccato gli ospedali perché non ci facevano vedere gli attivisti nelle condizioni in cui poi li avete visti sui post su Instagram. Ormai la situazione qui è sotto il nostro controllo. Abbiamo preso tutte le precauzioni che dovevamo prendere, siamo in contatto con le autorità».

«Quando ripartiremo, ci raggiungeranno le barche dalla Grecia e dalla Turchia: saremo ancora di più rispetto a quelli che sono partiti dalla Sicilia2.»

I più letti

La truffa degli SMS si diffonde in Svizzera: ecco come funziona e come difendersi
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Shakira in concerto a Rio sfida i record di Madonna e Lady Gaga
Ecco i sette errori che si commettono in autostrada
La principessa Charlotte compie 11 anni, e nel nuovo ritratto...è uguale a William!

Sulla Flotilla

Medio Oriente. Sbarcati a Creta gli attivisti della Flotilla arrestati da Israele: «Azione illegale e pirata»

Medio OrienteSbarcati a Creta gli attivisti della Flotilla arrestati da Israele: «Azione illegale e pirata»

Medio Oriente. Israele blocca a Creta la Flotilla, Netanyahu: «Continueranno a veder Gaza su Youtube». Pioggia di proteste internazionali

Medio OrienteIsraele blocca a Creta la Flotilla, Netanyahu: «Continueranno a veder Gaza su Youtube». Pioggia di proteste internazionali

Corrono molti rischi. Salpa da Barcellona la nuova Flotilla per Gaza, anche svizzeri a bordo

Corrono molti rischiSalpa da Barcellona la nuova Flotilla per Gaza, anche svizzeri a bordo

Altre notizie

Medio Oriente. Ecco la proposta iraniana agli Stati Uniti in 5 punti, fra Hormuz, tregua e nucleare

Medio OrienteEcco la proposta iraniana agli Stati Uniti in 5 punti, fra Hormuz, tregua e nucleare

Alcuni sfollati possono tornare. La situazione migliora in Toscana, contenuto il fronte principale dell'incendio

Alcuni sfollati possono tornareLa situazione migliora in Toscana, contenuto il fronte principale dell'incendio

Nel Pernambuco. Quattro morti e numerosi dispersi in Brasile per le piogge torrenziali

Nel PernambucoQuattro morti e numerosi dispersi in Brasile per le piogge torrenziali