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Guerra in Medio Oriente La Francia chiede una riunione lampo del Consiglio dell'ONU dopo l'avanzata dell'IDF in Libano

SDA

31.5.2026 - 13:21

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot (foto d'archivio)
Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot (foto d'archivio)
Keystone

La Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dopo che l'esercito israeliano ha occupato l'iconica fortezza medievale di Beaufort in Libano, dove ora sventola la sua bandiera.

Keystone-SDA

31.05.2026, 13:21

31.05.2026, 13:25

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot al canale televisivo Bfmtv.

Medio Oriente. L'Idf avrebbe conquistato il castello crociato di Beaufort, nel sud del Libano

Medio OrienteL'Idf avrebbe conquistato il castello crociato di Beaufort, nel sud del Libano

«Questo è un grave errore per Israele perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, dato che abbiamo un cessate il fuoco in Libano dal 17 aprile, ma è anche contraria al diritto internazionale», ha aggiunto.

«Ho richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – ha spiegato il ministro – perché, pur riconoscendo il diritto di Israele, come quello di tutti i Paesi, all'autodifesa, a difendersi dagli attacchi di Hezbollah nulla può giustificare la continuazione delle operazioni militari israeliane in Libano e la sua occupazione sempre più profonda del territorio libanese».

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