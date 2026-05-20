Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot (foto d'archivio) Keystone

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha condannato oggi come «inaccettabili» le immagini del video pubblicato dal ministro israeliano Ben Gvir, in cui si mostrano militanti della Flotilla in ginocchio e con le mani legate.

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Barrot ha detto di aver chiesto la convocazione dell'ambasciatore di Israele in Francia.

«Il comportamento di Ben Gvir nei confronti dei passeggeri della Flotilla Global Smud, denunciato dagli stessi suoi colleghi del governo israeliano, è inammissibile – ha scritto Barrot in un post su X – Ho chiesto che l'ambasciatore di Israele in Francia sia convocato per esprimere la nostra indignazione ed ottenere spiegazioni».

«La sicurezza dei nostri connazionali è una priorità costante – scrive ancora Barrot – qualunque cosa si pensi di questa flotilla, sulle cui iniziative noi abbiamo espresso a più riprese disapprovazione, i nostri connazionali che vi partecipano devono essere trattati con rispetto e liberati al più presto possibile».