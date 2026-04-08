PoliticaIn Ungheria arriva la galassia Maga per rieleggere Viktor Orban, ma la spinta di JD Vance non basta?
SDA
8.4.2026 - 20:02
A ricevere JD Vance, il giorno dopo la kermesse con Viktor Orban, non è un'arena ma un salotto affacciato sul Danubio. Balazs Orban – nessun legame di parentela con il premier – e Zoltan Szalai, due figure chiave del potere orbaniano, gli aprono le porte del Mathias Corvinus Collegium (MCC), ormai tempio della nuova destra globale.
Keystone-SDA
08.04.2026, 20:02
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La scena si restringe, ma la sostanza non cambia: il vicepresidente statunitense rilancia il sostegno al premier e affonda di nuovo contro l'Europa.
«Mi è stato detto che il fatto che io venga qui a dire che Viktor sta facendo un buon lavoro sarebbe ingerenza straniera: e non lo è quando l'Ue minaccia di trattenere miliardi all'Ungheria? O quando gli ucraini bloccano i gasdotti?», ha attaccato davanti ai giovani aspiranti patrioti.
Fuori, però, l'operazione Maga targata Donald Trump non sembra spostare l'ago della bilancia: i sondaggi continuano a dare Peter Magyar in vantaggio.
E il segnale più forte arriva da Median, che delinea uno scenario fino a poco tempo fa fantascientifico: l'opposizione si avvierebbe verso una maggioranza dei due terzi (tra 138 e 142 seggi su 199) con la possibilità di riforme capaci di riaprire anche il dossier dei fondi Ue.
Il Matthias Corvinus Collegium è diventato potente
Custode della narrazione conservatrice ungherese, il Matthias Corvinus Collegium (Mcc) parla ormai molte lingue e attraversa mezzo continente.
Sotto la guida di Zoltan Szalai, il think tank si è trasformato in un piccolo impero a impronta sovranista, con oltre 8.000 studenti e più di 30 sedi – tra Bruxelles, Berlino e Vienna -, attorno al quale orbita anche l'intellettuale cattolico americano Gladden Pappin, simbolo del ponte tra Budapest e l'universo Maga.
«La nostra missione è formare una nuova generazione di giovani patriottici, pronti a servire il Paese e competere nel mondo», ha rivendicato Balazs Orban davanti a Vance.
Ha difeso il «modello universitario ungherese» – frutto di una stagione di riforme segnata dallo scontro con la Central european university di George Soros – dalle «critiche del mondo liberale» e dell'Europa, accusata di voler «colpire gli studenti ungheresi», limitare il libero pensiero e influenzare il voto.
«L'ingerenza è quando altri governi fanno pressioni per dirvi come votare: è un attacco alla vostra sovranità, dovreste essere arrabbiati», ha attaccato il vice di Trump rivolgendosi agli studenti, mettendo nel mirino anche le presunte «minacce scandalose» di Volodymyr Zelensky a Orban sul veto al prestito Ue da 90 miliardi di euro e indicando l'Mcc come modello di «pensiero responsabile».
L'uscente Orban in difficoltà
Le rilevazioni però continuano a indicare un'altra direzione: l'ultimo sondaggio – condotto tra il 31 marzo e il 4 aprile dall'istituto Iranytu – vede l'opposizione di Tisza ottenere il consenso del 51% degli elettori già orientati, contro il 40% di Fidesz.
Sul totale, il margine si riduce – 41% a 34% – con un 18% di indecisi ancora cruciale.
Orban si è rivolto direttamente agli ungheresi all'estero e alla diaspora: «Il destino della nazione è nelle vostre mani», ha detto in un video diffuso sui social, chiamando a difendere «le conquiste degli ultimi sedici anni».
Poi la sua campagna si è spostata a Sopron, città di frontiera a pochi chilometri dall'Austria, dove nel 1989 si aprì una delle prime crepe nella cortina di ferro.
Quando il premier era ancora il volto giovane e anti-sovietico della politica ungherese. Oggi, invece, i suoi legami con il Cremlino sono sempre più forti.
Secondo documenti ottenuti da Politico, Budapest e Mosca avrebbero firmato un accordo in 12 punti per rafforzare la cooperazione su energia, commercio e cultura.
Il governo parla di pragmatismo. L'opposizione di dipendenza.