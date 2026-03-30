Il razzo SLS sulla rampa di lancio: l'equipaggio di Artemis II lo userà per tornare sulla Luna per la prima volta dopo decenni. Nasa/Sam Lott

Con il programma Artemis, la NASA vuole riportare l'uomo sulla Luna per la prima volta dopo oltre 50 anni. Anche la tecnologia svizzera svolge un ruolo nella missione Artemis II. Le domande e le risposte più importanti.

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Hai fretta? blue News riassume per te Il programma Artemis della NASA mira a riportare l'uomo sulla Luna, a costruire una stazione lunare a lungo termine e a preparare le missioni su Marte.

Oltre agli obiettivi scientifici, anche gli interessi economici e la competizione geopolitica con la Cina giocano un ruolo centrale.

Artemis II è un volo di prova programmato con quattro astronauti che orbiterà intorno alla Luna e testerà i sistemi centrali e la navicella.

Nel programma c'è anche un po' di Svizzera: parti della struttura secondaria, motori di propulsione per i pannelli solari e attrezzature di terra. Mostra di più

Cos'è il programma Artemis della Nasa?

Il programma Artemis della Nasa mira a riportare gli esseri umani sulla Luna. Il programma è stato lanciato ufficialmente nel 2017 e comprende diverse missioni che si sviluppano in più fasi.

Artemis I ha orbitato con successo intorno alla Luna senza equipaggio nel 2022. Artemis IV dovrebbe far atterrare nuovamente l'uomo sulla Luna nel 2028 per la prima volta dopo oltre 50 anni.

L'intero programma ha un costo stimato di oltre 93 miliardi di dollari ed è considerato uno dei progetti spaziali più ambiziosi del nostro tempo. Il costo del solo Artemis II dovrebbe aggirarsi intorno ai quattro miliardi di dollari.

Perché gli Stati Uniti vogliono andare di nuovo sulla Luna?

L'obiettivo a lungo termine è costruire una stazione sulla Luna dove gli astronauti possano vivere e lavorare. Allo stesso tempo, il satellite è visto come una possibile tappa intermedia per le successive missioni su Marte.

Tuttavia, ci sono anche interessi economici in gioco, come l'estrazione di materie prime, come ferro, titanio ed elio.

La Luna sta diventando sempre più un nuovo teatro geopolitico. Si sta quindi delineando una nuova corsa: oltre agli Stati Uniti, anche la Cina sta portando avanti i suoi piani lunari, con l'obiettivo di portarvici i propri astronauti entro il 2030.

Sia Stati Uniti che Cina intendono assicurarsi l'accesso ai migliori siti di atterraggio vicino al polo sud del nostro satellite. Lì c'è acqua sotto forma di ghiaccio, che renderebbe più facile la sopravvivenza dell'uomo: non solo fornisce acqua potabile, ma può anche essere scissa in idrogeno e ossigeno - e quindi essere usata per respirare aria e come carburante per i veicoli spaziali.

Qual è l'obiettivo di Artemis II?

La missione Artemis II durerà circa dieci giorni. Durante questo periodo, l'equipaggio orbiterà intorno alla Luna senza atterrarvi. Vi si avvicineranno così tanto che dalla loro prospettiva sembrerà essere grande come un pallone da basket a distanza di un braccio.

La missione servirà soprattutto come volo di prova completo: il nuovo lanciatore SLS e la capsula Orion - la navicella con cui gli astronauti voleranno sulla Luna - e tutti i sistemi centrali saranno testati in condizioni reali nello spazio.

Artemis II non avrebbe dovuto essere già stato lanciato?

Sì, il lancio di Artemis II era in realtà previsto per febbraio. Tuttavia, si sono verificati problemi tecnici con il razzo durante un test, per cui la data è stata posticipata.

Il lancio è ora previsto non prima di mercoledì 1° aprile. La finestra di lancio è di circa due ore al giorno. Se il lancio dovesse essere rinviato a causa delle condizioni meteorologiche, sono possibili altri tentativi di lancio nei giorni successivi, fino al 6 aprile circa.

Chi fa parte dell'equipaggio?

Tre uomini e una donna voleranno intorno alla Luna con Artemis II: il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e gli specialisti di missione Christina Koch e Jeremy Hansen. Si tratterebbe del secondo volo nello spazio per Glover, Koch e Wiseman e del primo per Hansen.

Mai prima d'ora un equipaggio della Nasa per una missione lunare è stato così eterogeneo: Christina Koch sarà la prima donna a orbitare intorno alla Luna. Victor Glover sarà il primo uomo nero a partecipare a una missione sulla Luna. Jeremy Hansen sarà il primo canadese a volare sulla Luna.

«Ora comincia a sembrare tutto vero», ha dichiarato l'unica donna dell'equipaggio durante la conferenza stampa di domenica. «Speriamo davvero che questa missione segni l'inizio di un'era in cui ogni persona sulla Terra possa guardare alla Luna e vederla come un obiettivo raggiungibile».

Anche le successive missioni Artemis porteranno astronauti europei sulla Luna.

Gli astronauti della missione Artemis II: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy (da sinistra a destra). Nasa/Frank Michaux

Come è coinvolta la Svizzera?

La capsula Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM. Tra le altre cose, fornisce la propulsione e l'elettricità tramite pannelli solari.

Anche delle aziende svizzere sono state coinvolte nello sviluppo dell'ESM: tra le altre cose, hanno costruito parti della struttura secondaria, motori di propulsione per i pannelli solari e attrezzature di terra.

La Svizzera è rappresentata anche nella ricerca: l'Università di Berna, ad esempio, ha sviluppato uno spettrometro di massa che sarà utilizzato in futuro per analizzare la composizione chimica delle rocce e della polvere sulla Luna.