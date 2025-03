Il presidente della CDU Friedrich Merz (sinistra) in compagnia del suo analogo alla CSU, Markus Soeder, vincitori delle ultime elezioni in Germania. Li aspettano delle sfide di grande portata. KEYSTONE

La CDU conservatrice e il suo alleato bavarese, la CSU, hanno vinto le elezioni parlamentari tedesche di domenica (208 seggi su 630 - 28,5%) davanti all'AfD (152 seggi - 20,8%), che ha ottenuto il miglior risultato per l'estrema destra nel dopoguerra. L'analisi del professor Gilbert Casasus.

In qualità di leader della CDU e futuro Cancelliere, Friedrich Merz deve ora formare una coalizione di governo che dovrà affrontare una montagna di sfide in un Paese sconcertato dalla nuova situazione economica e geopolitica.

Gilbert Casasus, professore emerito di Studi europei, fa luce sulla situazione.

Quali sono i punti chiave delle elezioni parlamentari tedesche?

Innanzitutto, è importante sottolineare che ci sono meno partiti in Parlamento, dato che i liberali di Christian Lindner e il BSW di Sarah Wangenknecht non hanno raggiunto la fatidica soglia del 5%.

Questo rimescola le carte, perché ora ci sono solo tre possibili coalizioni. La prima vedrebbe la CDU/CSU unire le forze con l'AfD, ma questo non accadrà. In secondo luogo, la CDU/CSU potrebbe formare una coalizione con la SPD e i Verdi. Tuttavia, non vedo i Verdi accettare la SPD e viceversa.

L'alleanza più probabile è quindi quella tra CDU/CSU e SPD, che darebbe vita a una nuova «Grande Coalizione». Se così fosse, la SPD sarebbe ancora al potere, come lo è stata, tranne che dal 2009 al 2013, dal 1998. O con i suoi due cancellieri Gerhard Schröder e Olaf Scholz, o per dodici anni con Angela Merkel.

È importante sottolineare il senso dello Stato della SPD per evitare che l'estrema destra vada al potere, ma questo potrebbe un giorno costarle caro.

Ora resta da vedere fino a che punto la SPD è disposta a fare concessioni alla CDU/CSU e viceversa. A lungo termine, se questo matrimonio di convenienza dovesse fallire, potrebbe aprire le porte del potere all'AFD.

Con il successo della CDU/CSU e dell'AfD, i tedeschi hanno deciso di compiere un vero e proprio spostamento a destra. Come spiega questo fenomeno?

In generale, c'è stato uno spostamento a destra un po' ovunque in Europa. La CDU/CSU e l'AfD hanno anche beneficiato della rottura a metà della coalizione di Scholz, a causa del ritiro dei liberali.

Inoltre, il governo uscente ha pagato a caro prezzo una certa cecità politica, non tenendo conto dei cambiamenti che la Germania deve affrontare sia dal punto di vista economico che geopolitico.

Chi sono gli elettori dell'AfD?

Se si guarda alla mappa elettorale della Germania, si può notare che l'AfD sta guadagnando terreno soprattutto nell'ex DDR. Questo si spiega con il fatto che gli stranieri non erano visti di buon occhio.

Anche i recenti attacchi terroristici hanno chiaramente favorito l'estrema destra. Inoltre, le persone che votano per l'AfD hanno una sorta di russofilia pacifica, cioè vedono la Russia come la terra della pace.

In aggiunta, alcune regioni dell'est della Germania ospitano popolazioni agricole della piccola borghesia, lontane dalle grandi aree industriali e caratterizzate da un modo di pensare luterano, in cui si possono trovare i semi del ragionamento di estrema destra.

Infine, vorrei sottolineare che le persone che votano per l'AfD hanno generalmente una totale mancanza di conoscenza del mondo esterno e persino dell'Europa.

«La vera sorpresa di queste elezioni non viene dalla CDU/CSU o dall'AfD.» Gilbert Casasus Professore emerito di studi europei

A sinistra, invece, la SPD del cancelliere uscente Olaf Scholz ha avuto vita dura. Quali sono le ragioni di questa debacle?

La crisi dei partiti socialdemocratici è un fenomeno riscontrabile in molti luoghi d'Europa. Ciò è dovuto a diversi fattori.

Innanzitutto, questi partiti soffrono della scomparsa dell'elettorato della classe operaia. Inoltre, non hanno un profilo politico forte. Nel caso della Germania, la SPD dovrebbe chiedersi cosa significhi oggi essere socialdemocratici in Europa.

È chiaro che Scholz non è l'immagine ideale di una socialdemocrazia attraente. Inoltre, è importante ricordare che l'SPD è vittima di un certo logorio del potere, dal momento che non ha quasi mai lasciato un governo dal 1998, come ho sottolineato in precedenza.

Infine, vorrei anche dire che la vera sorpresa di queste elezioni non viene dalla CDU/CSU o dall'AfD, ma piuttosto dalla sinistra, dove Die Linke ha ottenuto un punteggio abbastanza onorevole per un partito che era completamente allo stremo.

La sua nuova leader, Heidi Reichinnek, è riuscita a infondere nuova vita a questa parte della sinistra, dandole nuove speranze. Il successo di Die Linke non è insignificante per la SPD, in quanto se facesse troppe concessioni alla CDU/CSU, parte del suo elettorato potrebbe scegliere di votare a favore della formazione di Heidi Reichinnek.

La SPD dovrebbe posizionarsi chiaramente all'opposizione o avvicinarsi alla CDU/CSU per formare la famosa 'Grande Coalizione'?

Bisogna capire che se i socialdemocratici non governano, c'è solo una coalizione possibile: un'alleanza tra la CDU/CSU e l'AfD.

Di conseguenza, la SPD si trova in una situazione straordinariamente difficile, avendo subito il più grande fallimento della sua storia dal 1949 ma, allo stesso tempo, non essendo mai stata così indispensabile. Oggi, senza la SPD, la democrazia tedesca cadrà!.

Ora, se fossi un consulente politico della SPD, giocherei la carta del 'da debole a forte'. Ciò significa che i socialdemocratici devono continuare a ricordare alla CDU/CSU che non può in nessun caso governare senza di loro, e che quindi sono anche in una posizione di forza.

Entrambi i partiti dovranno quindi fare delle concessioni, ma a quale prezzo? Quindi, come ho detto prima, resta da vedere quanto a lungo reggerà questo matrimonio della ragione.

Infine, quali sono le principali sfide che Friedrich Merz deve affrontare?

Sul fronte interno, il nuovo Cancelliere dovrà trovare rimedi per migliorare l'integrazione delle popolazioni immigrate e correggere il deficit demografico del suo Paese.

Nel 2015, Angela Merkel ha aperto le frontiere della Germania ai rifugiati siriani non solo per umanesimo, ma anche perché era consapevole del problema. Oggi è sotto attacco da tutte le parti, ma il deficit demografico persiste. Friedrich Merz dovrà quindi trovare soluzioni per porvi rimedio.

A livello internazionale, Merz ha una priorità che non è mai stata considerata tale in Germania: la politica di difesa. E su questo punto i nostri grandi vicini si stanno rendendo conto degli errori che hanno commesso nel corso dei decenni giurando ciecamente fedeltà agli Stati Uniti.

A riprova di ciò, i tedeschi hanno riso di Emmanuel Macron quando ha affermato che la NATO è cerebralmente morta, criticandolo per aver voluto creare un esercito europeo. Dopo le dichiarazioni del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco della scorsa settimana, i tedeschi si sono trovati letteralmente spiazzati.

Ora devono fare una svolta di 180 gradi e accettare l'istituzione di una politica di difesa europea. Ciò significa sviluppare politiche di armamento senza armi americane, inviare truppe ai confini con la Russia e anche rivedere la questione delle armi nucleari.

Tutti questi aspetti richiedono una revisione completa della dottrina di difesa tedesca. Friedrich Merz ha i mezzi per realizzare questo progetto? È ancora troppo presto per dirlo....