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Nel 2025 La Germania ha vissuto il più grave deficit demografico del dopoguerra

SDA

28.4.2026 - 21:30

La popolazione tedesca è sempre più anziana.
La popolazione tedesca è sempre più anziana.
Keystone

Nel 2025 la Germania ha registrato un deficit demografico senza precedenti dalla fine della Seconda guerra mondiale. Questo è ciò che emerge dai dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica Destatis.

Keystone-SDA

28.04.2026, 21:30

28.04.2026, 22:10

Il numero dei decessi (1,01 milioni) ha superato di molto quello delle nascite (circa 654'000).

«Si tratta del più grande deficit di nascite del dopoguerra», ha dichiarato l'istituto in un comunicato.

È il quarto anno consecutivo di calo del numero delle nascite», che raggiunge il livello più basso dal 1946», aggiunge il comunicato.

Secondo Destatis la causa è l'ingresso nella trentina delle generazioni nate negli anni '90, meno numerose, combinato al calo dell'indice di fecondità dal 2022. Questa flessione è ancora più marcata nella Germania orientale.

Il fenomeno si inserisce in una tendenza a lungo termine di invecchiamento della popolazione tedesca, regolarmente segnalata dagli economisti in un paese in cui la carenza di manodopera frena la crescita di diversi settori.

La Germania ha la popolazione attiva più anziana dell'Unione europea, con un quarto dei lavoratori del paese di età compresa tra i 55 e i 64 anni, secondo i dati pubblicati a febbraio.

Un aumento delle nascite in Germania sarebbe possibile solo con «un aumento significativo del tasso di natalità e almeno un'immigrazione netta moderata», avverte Destatis.

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