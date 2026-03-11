Raffineria in Germania Keystone

La Germania sta liberando parte delle riserve petrolifere nazionali. Lo scrive la Dpa.

Keystone-SDA SDA

Il motivo è il notevole aumento dei prezzi del petrolio e del carburante a causa della guerra in Iran, che ha spinto i Paesi del G7 a discutere la possibilità di liberare le riserve.

Il Giappone ha da parte sua reso noto che libererà le riserve di petrolio già da lunedì per allentare la pressione sui prezzi della benzina e di altre fonti energetiche. Lo ha dichiarato la prima ministra Sanae Takaichi, mentre la guerra in Medio Oriente alimenta preoccupazioni sull'approvvigionamento.

«Senza attendere una decisione formale sul rilascio coordinato di scorte internazionali con l'Aie (Agenzia Internazionale per l'Energia, ndr), il Giappone ha deciso di assumere un ruolo guida nell'allentare la domanda e l'offerta nel mercato energetico internazionale, liberando riserve strategiche già dal 16 di questo mese», ha dichiarato Takaichi ai giornalisti.