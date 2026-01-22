Gli agenti dell'ICE trascinano fuori dall'auto una donna Il 13 gennaio 2026 gli agenti dell'ICE hanno fatto uscire una donna dalla sua auto a Minneapolis, in Minnesota, e l'hanno arrestata. 21.01.2026

Non è solo in Minnesota che la popolazione e gli agenti dell'ICE si sono scontrati dopo l'uccisione di Renee Good a Minnepolis. Il fenomeno si sta diffondendo in tutti gli Stati Uniti, come dimostrano esempi molto diversi tra loro.

Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te «Vogliamo davvero diventare la Gestapo?». È quello che si è chiesto il gigante dei podcast di destra Joe Rogan nel dibattito sul dispiegamento dell'ICE.

Donald Trump minaccia di schierare l'esercito se la protesta in Minnesota non finisce. Il sindaco di Minneapolis avverte che il presidente conta su un'escalation della situazione per intervenire.

In città un agente dell'ICE ha sparato a un uomo venezuelano alla gamba perché sembra abbia minacciato gli agenti con una pala da neve. Mostra di più

«Sì, ma non si vuole che persone militarizzate corrano per le strade ad arrestare persone che si rivelano essere cittadini statunitensi senza documenti. Vogliamo davvero essere la Gestapo? Dove sono i vostri documenti? È questo che vogliamo?».

Non è una frase detta da chiunque.

Sono le parole di Joe Rogan, il cui podcast politico non solo è in cima alle classifiche di Spotify negli Stati Uniti, ma anche in Australia, Nuova Zelanda e Canada.

Nel Regno Unito è al secondo posto e negli Stati Uniti «The Joe Rogan Experience» è al primo posto dal 2020.

Rogan: "Its very ugly to watch someone shoot a U.S. citizen, especially a woman, in the face…It just looked horrific to me. When people say it's justifiable because the car hit it, it seemed like she was turning the car away."



[image or embed] — Home of the Brave (@ofthebraveusa.bsky.social) 13. Januar 2026 um 20:25

Rogan di solito lo usa per raccogliere il sostegno di milioni di persone a Donald Trump. Quindi la sua scelta di parole questa volta è ancora più sorprendente.

Cosa ha spinto l'uomo a esprimersi così?

«È molto brutto vedere qualcuno che spara in faccia a un cittadino statunitense, soprattutto a una donna. [...] Mi è sembrato orribile. Quando la gente dice: "È legittimo perché l'auto lo ha colpito", sembrava che lei stesse partendo».

Le critiche di Rogan sono solo un aspetto di una vera e propria ondata di rabbia e opposizione scatenata dalla morte di Renee Nicole Good, avvenuta il 7 gennaio a Minneapolis, in Minnesota per mano di un agente dell'ICE, l'agenzia di controllo immigrazione e delle frontiere.

Ecco altri tre aspetti della situazione attuale che mostrano quanto gli Stati Uniti siano divisi.

Trump minaccia un'azione militare

Trump ha minacciato il Minnesota attraverso la sua piattaforma Truth Social con l'Insurrection Act: questa legge sull'insurrezione, risalente al 1807, autorizza il presidente a schierare l'esercito e la Guardia Nazionale all'interno del Paese.

🇺🇸⚡- Trump threatens anti-ICE protesters in Minnesota that if they don't stop 'attacking the patriots of ICE', he will invoke the Insurrection Act, which would allow the use of active-duty U.S. military forces to crack down against civilians pic.twitter.com/8sL09pW3EQ — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) January 15, 2026

Se i «politici corrotti del Minnesota non obbediscono alla legge e non impediscono agli agitatori e agli insorti professionisti di attaccare i patrioti dell'ICE», il presidente porrà fine a questa «farsa» in questo modo.

ICE has turned Minneapolis into a war zone, this is insane https://t.co/FtoGZqdSee — Mike Norton (@NortonMpls) January 15, 2026

Il sindaco di Minneapolis teme che il governo stia scommettendo su un'escalation della situazione: «Non dobbiamo abboccare», avverte Jacob Frey ai suoi concittadini.

«La stragrande maggioranza delle persone ha manifestato pacificamente».

Se ci sono state contestazioni, sono intervenuti altri manifestanti: «Sapete cosa? È esattamente quello che vuole Trump. Vuole che abbocchiamo. Vuole che questi rivoltosi influenzino la folla per fare del male agli altri o danneggiare le proprietà».

Ancora sparatorie dell'ICE a Minneapolis e in California

«Qui la situazione è diventata aggressiva», riferisce una giornalista di «Fox News» da Minneapolis: ancora una volta, un agente dell'ICE in città ha sparato contro una persona nella sua residenza.

L'uomo, originario del Venezuela, ha minacciato gli agenti con una pala, uno di loro si è sentito minacciato e ha sparato all'aggressore alla gamba.

«Sembra che le cose stiano andando fuori controllo molto rapidamente», sostiene Sean Hannity, conduttore del canale conservatore. «Le proteste continuano a degenerare in rabbia», conferma la collega Alexis McAdams.

«Gli agenti dell'ICE affermano di essere stati scoperti, perseguitati e presi di mira». La Casa Bianca sta monitorando la situazione, aggiunge.

Frey: "Imagine if your city or town was invaded by thousands of federal agents that do not share the values that you hold dear."



Funny how this logic never applies to the invasion of illegal aliens. pic.twitter.com/J8Y36l6u9B — Greg Price (@greg_price11) January 15, 2026

Mentre il venezuelano dovrebbe riprendersi dall'infortunio subìto a Minneapolis, Kaden Rummler non è più lo stesso dopo l'incontro a Santa Ana, in California.

Il 9 gennaio il giovane è stato sottoposto a sei ore di intervento chirurgico dopo che un agente gli ha sparato in faccia da distanza ravvicinata.

Rummler voleva aiutare un amico che stava venendo portato via. Dopo lo sparo, i video mostrano l'agente dell'ICE che trascina il giovane per la maglia mentre lotta visibilmente per respirare. La vittima potrà vedere solo da un occhio dopo la successiva operazione di emergenza.

Per ora molte schegge sono rimaste nel suo volto perché è ancora troppo pericoloso rimuoverle, dice la zia Jeri Rees al «Los Angeles Times». «Ora non può starnutire o tossire per le prossime sei settimane perché potrebbe causare molti danni».

Crowdfunding per la vittima e per lo sparatore

È stata lanciata una campagna di raccolta fondi per la vittima, Renee Good, ma è già finita, in quanto è stato raggiunto l'obiettivo di 1,5 milioni di dollari per sostenere la sua famiglia.

La più grande donazione singola è stata di 50'000 dollari da parte di un anonimo.

Ma si stanno raccogliendo donazioni anche per l'agente dell'ICE che ha sparato.

L'iniziatore scrive su GoFundMe: «Dopo aver visto tutti i media che parlano di crowdfunding per un terrorista domestico, penso che l'agente che era giustificato al 1000% a sparare meriti un crowdfunding».

I am big believer in our legal principal that one is innocent until proven guilty.



To that end, I supported the @gofundme for Jonathan Ross and intended to similarly support the gofundme for Renee Good’s family (her gofundme was closed by the time I attempted to provide… — Bill Ackman (@BillAckman) January 12, 2026

L'obiettivo di 800'000 dollari è stato quasi raggiunto.

Una delle due donazioni più cospicue, di 10'000 dollari ciascuna, è arrivata dal miliardario e gestore di hedge fund Bill Ackman, che ha giustificato la sua donazione su X. Voleva anche donare soldi a Good, ma la campagna era già terminata.