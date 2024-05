Giovedì Donald Trump è stato dichiarato colpevole di tutti i capi d'accusa nel processo penale a New York per i pagamenti occulti alla pornostar Stormy Daniels. Si tratta di un verdetto epocale per l'ex presidente degli Stati Uniti nel bel mezzo della sua corsa alla Casa Bianca.

Dopo due giorni di deliberazioni, i 12 giurati hanno dichiarato all'unanimità Donald Trump colpevole di tutti i 34 capi d'accusa. IMAGO/USA TODAY Network

Marc Schaller

Il verdetto non impedisce al 77enne miliardario repubblicano di presentarsi come candidato alle presidenziali di novembre contro il democratico Joe Biden, anche se verrà condannato a una pena detentiva.

Secondo un giornalista dell'AFP, dopo la lettura del verdetto l'ex presidente repubblicano è rimasto in aula stoico, con le spalle curve.

All'uscita dall'udienza, ha subito denunciato un processo «truccato», una «vergogna», e ha assicurato che il «vero verdetto» sarà stato emesso il 5 novembre, giorno delle elezioni presidenziali.

Nel parco antistante il tribunale, i manifestanti anti-Trump si sono congratulati tra loro quando hanno saputo del verdetto.

Il verdetto ha dato vita a scene di gioia fuori dal tribunale di Manhattan. KEYSTONE

Dopo due giorni di deliberazioni, i 12 giurati hanno giudicato all'unanimità Donald Trump colpevole di tutti i 34 capi d'accusa per aver falsificato documenti contabili per nascondere un pagamento di 130.000 dollari all'attrice porno Stormy Daniels per evitare uno scandalo sessuale proprio alla fine della sua campagna presidenziale del 2016.

«Avete dato a questo caso l'attenzione che meritava», ha detto ai giurati il giudice Juan «Merchan» con la voce tremolante, che Donald Trump ha definito «corrotto» fuori dall'aula per tutta la durata del processo.

La sentenza verrà resa nota luogo l'11 luglio.

In teoria, Donald Trump potrebbe rischiare fino a quattro anni di carcere, eventualmente accompagnati da una multa. Tuttavia, il giudice potrebbe anche imporre la sospensione della pena o addirittura i servizi sociali.

Il tycoon infatti, giova ricordarlo, prima del processo aveva la fedina penale pulita.

Le conseguenze sono difficili da prevedere

Il verdetto arriva nel bel mezzo della campagna presidenziale, con il primo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden il 27 giugno e la convention repubblicana di Milwaukee (15-18 luglio), dove il miliardario riceverà ufficialmente la nomination del suo partito.

A cinque mesi dalle elezioni, è difficile prevedere quale sarà l'impatto di questa decisione sul voto, soprattutto perché ci si aspetta che il magnate repubblicano faccia ricorso.

Secondo diversi sondaggi, una parte degli elettori favorevoli al tycoon potrebbe ora rinunciare a votarlo. È la prima volta che un ex presidente degli Stati Uniti viene condannato dalla giustizia penale.

Ma dal 2023, le sue incriminazioni in quattro distinti casi penali e le sue tre condanne civili - problemi legali che egli descrive come una «caccia alle streghe» orchestrata dall'establishment democratico - non gli hanno impedito di vincere le primarie del suo partito.

La testimonianza della pornostar è stata determinante?

Privato della campagna elettorale sul territorio, Donald Trump ha comunque sfruttato il suo processo per catturare l'attenzione dei media, parlando più volte al giorno fuori dall'aula, affiancato dai figli e dai rappresentanti eletti repubblicani venuti a sostenerlo.

Ma ha rifiutato di testimoniare durante il processo.

Per sei settimane, i giurati sono andati dietro le quinte della campagna presidenziale del 2016, che alla fine è stata vinta, ma in cui la paura di uno scandalo sessuale sembrava onnipresente nel campo di Trump.

Pochi giorni prima delle elezioni, Stormy Daniels è stata pagata 130.000 dollari per tacere su una relazione sessuale che sostiene di aver avuto con Donald Trump nel 2006, quando lui era ancora un magnate dell'immobiliare e dell'intrattenimento e già sposato con la moglie Melania.

La testimonianza dell'ex pornoattrice è stata uno dei momenti salienti dei dibattiti. Ha fornito un resoconto dettagliato della relazione sessuale, che a suo dire era consensuale ma in cui il «bilanciamento del potere» era «sbilanciato». Donald Trump nega che questo episodio sia mai avvenuto.

Il pagamento è stato fatale

I 130.000 dollari sono stati pagati all'allora attrice dall'ex confidente del miliardario, Michael Cohen, che da allora è diventato suo nemico giurato.

Quando Cohen è stato rimborsato nel 2017, con diversi assegni firmati da Donald Trump, allora alla Casa Bianca, le spese sono state mascherate come «spese legali» nei conti della Trump Organization.

Per i pubblici ministeri, dietro queste falsificazioni contabili, «il cuore del caso (era) una cospirazione e un insabbiamento» per vincere le elezioni contro Hillary Clinton nel 2016.

La difesa ha respinto questa tesi, insistendo sul fatto che Donald Trump, nel frattempo diventato presidente, non conosceva i dettagli della documentazione quando ha pagato Michael Cohen.