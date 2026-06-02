Donald Trump ha presentato il 6 maggio un'immagine dell'arena in cui si svolgerà il combattimento davanti alla Casa Bianca il 14 giugno. Keystone

Quest'estate gli Stati Uniti compiono 250 anni e Donald Trump festeggerà anche il suo 80esimo compleanno: a Washington sono state annunciate alcune celebrazioni, ma ci sono già problemi, tra artisti che si tirano indietro, cappelli costosi e combattimenti non proprio graditi a tutti.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il 4 luglio 2026 gli Stati Uniti compiono 250 anni. Le celebrazioni si terranno a Washington dal 25 giugno al 10 luglio. Ma non tutti sono in vena di festeggiare.

La Casa Bianca ha annunciato il programma dei concerti, ma tre artisti hanno già annullato la loro partecipazione.

Il Trump Store ha in vendita un costoso cappellino per commemorare l'anniversario a ben 55 dollari.

Nel giorno del compleanno di Trump, il 14 giugno, un'arena della UFC ospiterà di fronte alla Casa Bianca un incontro di arti marziali miste (MMA). Cosa che non a tutti piace. Mostra di più

Il 4 luglio 1776, 13 colonie americane dichiararono la loro indipendenza dall'Impero britannico, e il resto è storia: anno dopo anno lo Zio Sam celebra il suo Independence Day in questa data.

Quest'anno l'anniversario sarà ovviamente celebrato in grande stile: all'insegna del motto «Freedom 250», tra il 25 giugno e il 10 luglio è prevista una Great American State Fair con numerosi eventi sul lungo viale erboso del National Mall di Washington e alla Casa Bianca.

Ma ancora prima che il grande evento prenda il via, i problemi stanno già iniziando, come dimostrano i 3 punti seguenti.

In programma diversi concerti... ma gli artisti cancellano in massa

I concerti si terranno il giovedì, il venerdì e il sabato sul National Mall durante il periodo in questione. La scaletta è stata annunciata il 27 maggio e riporta agli anni Novanta.

Ad esempio si esibirà Vanilla Ice...

... i C+C Musik Factory suoneranno la loro hit del 1990 «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)» e...

... anche i Milli Vanilli hanno annunciato una performance.

Ma dopo la morte di Rob Pilatus nel 1998, solo il francese Fab Morvan è rimasto a suonare il 26 giugno. «Sono qui per intrattenere e unire le persone, non per dividerle», ha dichiarato a «Rolling Stone».

Ma niente più «Girl You Know It's True»: dopo l'annuncio del programma ci sono anche alcuni artisti che hanno fatto marcia indeitro.

Come Young MC, che nel 1989 ha conquistato le classifiche con «Bust a Move».

Ha informato il suo agente che non avrebbe partecipato: «Spero di esibirmi in un evento a [Washington] D.C. nel prossimo futuro, ma che non sia così politicamente carico», ha scritto il londinese su Facebook.

Anche i Commodores prendono le distanze dall'evento: «La nostra musica è sempre stata la nostra voce e abbiamo scelto di non allinearci con nessun partito politico», scrive il gruppo soul su X.

«Siamo impegnati per il miglioramento di tutti gli americani».

Il sound della cantante country Martina McBride e canzoni come «Independence Day» sarebbero ideali per le celebrazioni del 250° anniversario, ma anche questa musicista si è tirata indietro.

«Ho fatto molte domande e mi è stato assicurato che si trattava di un evento non partitico per celebrare tutti i 50 Stati», ha spiegato la cantante su X. «Ieri le cose sono cambiate e quello che ci era stato detto non è in realtà quello che sta accadendo».

#Zurich we cry just a little, when we think of letting go! It was an #amazing party, and we can wait to comeback ! 🫶🏽 The Club Can’t Handle Me Tour continues…🎥🔥🔥#switzerland #party #tour pic.twitter.com/ob15U3rIiG — FLO RIDA (@official_flo) May 26, 2026

Almeno Flo Rida, che il 25 maggio si è comunque esibito a Zurigo, ha confermato la sua partecipazione alla festa americana.

Il Trump Store mette in vendita un costoso cappellino commemorativo

Il 27 maggio Donald Trump ha tenuto una riunione di gabinetto alla Casa Bianca, osservata dalla stampa riunita. I cappellini rossi erano ben visibili davanti a ogni sedia, un regalo per i suoi ministri.

Che fortuna: tutti i ministri si sono accaparrati un berretto rosso il 27 maggio. Keystone

Questo è il cappello USA 250 Anniversary Hat, venduto esclusivamente nel Trump Store. La bandiera degli Stati Uniti è impressa a sinistra e «45 - 47» a destra, perché Trump è il 45° e il 47° presidente del Paese.

Il fronte presenta un pot-pourri del Monte Rushmore, della Statua della Libertà, della Liberty Bell e della bandiera con l'aquila calva.

Il cappellino è «un audace omaggio a 250 anni di orgoglio americano», si legge.

«È per tutti coloro che portano lo spirito rosso, bianco e blu ovunque vadano. Sia che si tratti di celebrare la pietra miliare o di indossarlo tutto l'anno: è un'audace espressione di libertà, unità e inconfondibile orgoglio americano».

A titolo di confronto, l'iconico berretto dei New York Yankees costa solo la metà del berretto dell'anniversario di Trump. Schermata: TrumpStore.com

Ma l'orgoglio nazionale ha il suo prezzo: il presidente chiede infatti ben 55 dollari sulla sua piattaforma commerciale per il berretto.

È solo uno degli almeno 621 prodotti che il repubblicano vende.

L'incontro di MMA non piace proprio a tutti

Per il grande anniversario sono previsti altri eventi, come una gara di IndyCar intorno al National Mall. Una ruota panoramica alta 33 metri offrirà una visione d'insieme.

Ma le cose entreranno davvero nel vivo il 14 giugno, quando avrà luogo «l'evento sportivo più storico di tutti i tempi»: un combattimento di MMA (arti marziali miste, ndt) della UFC in un'arena appositamente costruita dietro la Casa Bianca, in grado di ospitare 5'000 persone.

Ma l'incontro è stato accolto da aspre critiche sui social media: l'ex deputato repubblicano Adam Kinzinger lo ha definito una «vergogna».

The UFC fight on the White House lawn is a disgrace. History will remember this being an extreme low for our nation, among many other lows we keep bumping up against — Adam Kinzinger (@adamkinzinger.substack.com) 27. Mai 2026 um 00:00

Anche il podcaster di destra Joe Rogan esprime dubbi. Ha delle preoccupazioni pratiche: «Non mi piace affatto l'idea di combattere all'esterno. Ci sono troppi problemi».

A giugno nella capitale potrebbero esserci più di 37 gradi.

🚨Joe Rogan does not like the fact that the UFC White House event is outside and says there could be many problems surrounding the event 😬



"I don't like the idea of fighting outside at all. There are too many problems with it.



In June, in DC, we looked it up last year — the… pic.twitter.com/IsNZokcZeZ — MMA Pros Pick (@MMA_PROS_PICK_) May 27, 2026

«Non credo che un incontro di campionato mondiale debba svolgersi in un ambiente non controllato. Dovrebbe tenersi in un'arena con aria condizionata», afferma il 58enne e avverte: «Immaginate qualcuno che perde un incontro perché fuori fa troppo caldo».

If they can do all this outside, then why does he need a taxpayer-funded ballroom? https://t.co/SWMw1CvDim — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) May 26, 2026

Ciò che sconvolge alcuni commentatori sui social media è che l'arena di combattimento dovrebbe essere aperta.

«Se possono fare tutto all'aperto, perché ha bisogno di una sala da ballo finanziata dai contribuenti?», si chiede il Lincoln Project, sostenuto dai repubblicani critici verso Trump.

Altri sono dello stesso parere.

"If only there was a fully-operational new ballroom in the East Wing - then Trump could host a truly secure reception after attending his...



[checks notes]



...open-air MMA event on the White House lawn." pic.twitter.com/MZdG6ecklF — Mark Ramos (@MRMark5) May 26, 2026

If this 50,000 seater MMA fight arena can be outside and the spectacle be outside, and they sit outside - why do we need a ballroom. Can't they have their parties outside? The country could save a billion dollars. — G. Robertson (@Robertson1221) May 26, 2026

Please do not repost this. We have enough problems without letting our enemies know that 105,000 Trumpsters will be at the UFC at the White House on Sunday, June 14, 2026.



[image or embed] — Hoodlum 🇺🇸 (@nothoodlum.bsky.social) 26. Mai 2026 um 01:20

Ultimo, ma non meno importante, l'incontro si svolgerà nel giorno dell'80° compleanno di Trump, il che rende il tutto ancora più imbarazzante, dice questo utente di Bluesky:

hard to find a way to make "UFC event on the White House lawn" more embarrassing but "it's a birthday party for the President" somehow does it



[image or embed] — Rodger Sherman (@rodger.bsky.social) 26. Mai 2026 um 18:07

«Mad Max vi manda i suoi saluti»:

«I tempi stanno cambiando»: