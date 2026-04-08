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Dal 2027 La Grecia vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni

SDA

8.4.2026 - 10:43

Dal primo gennaio 2027 la Grecia vieterà accesso ai social media ai minori di 15 anni (foto d'archivio)
Dal primo gennaio 2027 la Grecia vieterà accesso ai social media ai minori di 15 anni (foto d'archivio)
Keystone

«Abbiamo deciso di procedere con qualcosa di difficile ma necessario: vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni»: lo ha dichiarato il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, in un video pubblicato sui social media.

Keystone-SDA

08.04.2026, 10:43

08.04.2026, 10:51

«La normativa arriverà nell'estate del 2026 ed entrerà in vigore il primo gennaio 2027», ha spiegato il premier.

«La Grecia sarà tra i primi paesi ad adottare questa iniziativa», ha sottolineato Mitsotakis. «Il nostro obiettivo è spingere anche l'Ue in questa direzione», ha aggiunto.

Rivolgendosi ai minori interessati dal divieto, il premier greco ha affermato: «Ora sono sicuro che molti di voi più piccoli si arrabbieranno con me; se avessi la vostra età forse mi sentirei allo stesso modo, ma il nostro ruolo non è quello di essere compiacenti».

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