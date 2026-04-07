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Incontrerà anche Xi La leader dell'opposizione di Taiwan arriva in visita in Cina

SDA

7.4.2026 - 09:43

La presidente del Kuomintang (Kmt) Cheng Li-wun è la prima leader in carica del partito a visitare la Cina dal 2016
La presidente del Kuomintang (Kmt) Cheng Li-wun è la prima leader in carica del partito a visitare la Cina dal 2016
Keystone

La principale leader dell'opposizione di Taiwan è arrivata a Shangai per una visita che la vedrà impegnata in Cina fino al 12 aprile per promuovere la «pace» tra le due sponde dello Stretto. Lo riportano i media cinesi come Xinhua.

Keystone-SDA

07.04.2026, 09:43

07.04.2026, 09:57

Il governo di Taipei avverte che Pechino cercherà di impedire la vendita di armi da parte degli Stati Uniti all'isola. La presidente del Kuomintang (Kmt) Cheng Li-wun è la prima leader in carica del partito a visitare la Cina dal 2016 e ha insistito per incontrare il presidente cinese Xi Jinping prima di un eventuale visita negli Stati Uniti, il principale sostenitore di Taiwan in materia di sicurezza.

Cheng è accusata dai critici, anche all'interno del partito, di essere troppo filo-cinese. Un video mostra la leader del Kmt mentre riceve un mazzo di fiori scendendo da un aereo della Shanghai Airlines, prima di allontanarsi.

Prima della sua partenza per Shanghai, Cheng ha detto ai giornalisti che Taiwan «deve fare tutto il possibile per impedire lo scoppio di una guerra».

«Preservare la pace significa preservare Taiwan», ha dichiarato Cheng durante una conferenza stampa presso la sede del Kmt a Taipei. «È necessario costruire la buona volontà e ampliare la fiducia reciproca, passo dopo passo, da entrambe le parti».

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