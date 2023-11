George Weah al momento del voto Keystone

Nuovo appuntamento con le urne in Liberia, chiamata al ballottaggio presidenziale tra l'ex campione calcistico George Weah, che a 57 anni corre per il secondo mandato, e il 78enne Joseph Boakai, politico di lungo corso con una una serie di cariche rivestite.

L'affluenza sembra inferiore a quella del 10 ottobre, quando il primo turno delle elezioni presidenziali, accoppiate a quelle parlamentari, fece registrare una percentuale pari al 78,86 per cento.

Weah e Boakai si sfidarono al ballottaggio anche nel 2017, con il primo che vinse dopo aver ricevuto oltre il 61 per cento dei voti. Queste elezioni sono le prime dalla fine della missione di pace dell'Onu nel 2018 in Liberia, decisa dopo oltre 250 mila vittime delle due guerre civili che hanno sconvolto il Paese africano tra il 1989 e il 2003.

Sono registrati per il voto oltre 2,4 milioni di elettori e i seggi sono aperti dalle 8.00 alle 18.00. La commissione elettorale ha 15 giorni di tempo per la pubblicazione dei risultati ma potrebbe farlo prima, come ha detto uno dei suoi funzionari, Samuel Cole.

SDA