La moglie del premier Pedro Sánchez, Begoña Gómez, andrà a processo. (foto d'archivio) Keystone

Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlos Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier Pedro Sánchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga.

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Alla «primera dama» sono stati imposti il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il territorio nazionale e l'obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale, si apprende da un'ordinanza emessa oggi dal magistrato e citata dai media iberici, fra cui l'agenzia EFE.