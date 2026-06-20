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Spagna La moglie di Pedro Sánchez rinviata a giudizio, ritirato il suo passaporto

SDA

20.6.2026 - 13:51

La moglie del premier Pedro Sánchez, Begoña Gómez, andrà a processo. (foto d'archivio)
La moglie del premier Pedro Sánchez, Begoña Gómez, andrà a processo. (foto d'archivio)
Keystone

Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlos Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier Pedro Sánchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga.

Keystone-SDA

20.06.2026, 13:51

20.06.2026, 13:55

Alla «primera dama» sono stati imposti il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il territorio nazionale e l'obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale, si apprende da un'ordinanza emessa oggi dal magistrato e citata dai media iberici, fra cui l'agenzia EFE.

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