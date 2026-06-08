La morte di Lyhanna sconvolge la Francia, ecco in 5 punti cosa si sa sul drammatico rapimento

Un'operazione di ricerca durata giorni si è conclusa con la macabra scoperta del corpo. AFP

Dopo la morte di Lyhanna (11 anni), in Francia si è scatenata un'ondata di rabbia. Negli ultimi anni le autorità hanno più volte ricevuto segnalazioni contro il colpevole, ma non hanno preso provvedimenti.

Agence France-Presse, Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Lyhanna (11 anni) è stata trovata morta in un silo di grano nel sud-ovest della Francia dopo giorni di ricerche, a circa 15 km dal suo domicilio.

C'erano già diversi indizi contro il principale sospettato per presunti reati sessuali su minori.

La Francia sta ora discutendo non tanto del reato in sé, quanto di possibili mancanze da parte della polizia e della magistratura. Mostra di più

Per una settimana la Francia ha sperato in un miracolo.

Ma ora è arrivata la certezza: Lyhanna, 11 anni, scomparsa dal 29 maggio a Fleurance, nel sud della Francia, è morta.

Il corpo della bambina è stato trovato venerdì in un silo di grano a pochi chilometri dalla sua casa. Un uomo di 41 anni è in custodia. È considerato il principale sospettato.

Ma in Francia non si tratta più solo del reato in sé. Il caso si sta trasformando in un affare politico.

blue News vi offre una panoramica dei punti più importanti sulla vicenda.

Che cosa è successo?

Centinaia di agenti hanno cercato la ragazza per giorni. AFP

Lyhanna è scomparsa il 29 maggio mentre tornava a casa da scuola.

La polizia, l'esercito, i volontari e i parenti hanno cercato la ragazza per giorni. Gli elicotteri hanno sorvolato la regione e la sua foto è apparsa sui media nazionali.

Alla fine gli investigatori hanno trovato il suo corpo in un silo per cereali vicino a Puycasquier, un villaggio di 450 abitanti nel sud del Paese, dove anche Lyhanna aveva vissuto.

Chi è il colpevole e perché è scoppiata l'indignazione?

Gli agenti della polizia francese sorvegliano un silo agricolo dove è stato trovato un corpo durante le ricerche della bambina di 11 anni scomparsa, Lyhanna. sda

Un uomo di 41 anni è in custodia da diversi giorni. È il padre di una compagna di scuola e alla fine delle lezioni ha fatto salire Lyhanna sulla sua auto quel venerdì, presumibilmente per accompagnare la bambina in piscina su sua richiesta. Per la polizia è il principale sospettato.

Secondo i media francesi, l'uomo era già stato oggetto di diverse denunce per presunte violenze sessuali su minori nel corso degli anni. Sarebbero almeno cinque.

I genitori di Lyhanna avrebbero avuto dei sospetti contro l'uomo prima del dramma. La ragazzina avrebbe raccontato che l'uomo l'aveva ripetutamente toccata e solleticata durante un pigiama party.

Una denuncia della scorsa estate è particolarmente grave. Una famiglia della regione ha accusato l'uomo di aver violentato più volte la figlia allora di 10 anni.

Secondo il quotidiano «Le Parisien», la famiglia ha contattato più volte le autorità, ma il sospettato non è mai stato convocato e non è mai stato interrogato.

È proprio questo fatto che ora suscita forti critiche sulle autorità.

Cosa dicono le autorità?

Il ministro della Giustizia francese Gérald Darmanin è sotto pressione. AFP

Come detto, la procura e la gendarmeria sono al centro delle critiche. Un'indagine del ministero della giustizia dovrà chiarire perché i protocolli esistenti per i casi sospetti di vittime minorenni non sono stati seguiti.

Il ministro della giustizia francese Gérald Darmanin ha parlato di «notevoli e inaccettabili disagi» nella gestione del procedimento contro il sospettato. Ha convocato una riunione di crisi con i rappresentanti della procura per lunedì.

Darmanin ha anche annunciato che tutti i procedimenti che coinvolgono vittime minorenni saranno riesaminati. A suo dire si tratta di circa 70'000 casi.

«Non andrò in vacanza», ha dichiarato il ministro al canale televisivo LCI. Anche gli alti funzionari della magistratura dovranno rendere conto delle loro azioni.

Dall'inizio dell'anno la Francia ha dato priorità ai casi di vittime minorenni. Nel caso dell'uomo che è stato arrestato, i primi risultati suggeriscono che ciò non è avvenuto.

Cosa dice Macron?

È intervenuto anche il presidente Emmanuel Macron. Il capo di Stato ha riconosciuto pubblicamente che il caso ha messo in luce gli abusi del sistema giudiziario.

Gli ambienti governativi hanno anche affermato che le linee guida esistenti non sono state apparentemente applicate in modo coerente.

«È evidente che c'è un fallimento in questo caso e non possiamo trascurare il fatto che sono venute alla luce delle debolezze; queste devono essere chiarite (...) così come le responsabilità che giocano un ruolo in questo caso», ha detto Macron dopo che il caso è venuto alla luce.

Cosa succederà ora?

Circa 6'000 persone si sono riunite a Fleurance. KEYSTONE

Domenica circa 6'000 persone si sono riunite a Fleurance, dove la ragazzina andava a scuola, per una marcia silenziosa. I partecipanti indossavano magliette bianche e tenevano striscioni con messaggi di cordoglio.

Hanno partecipato anche i genitori e il fratello della bambina. Su richiesta della famiglia, i politici nazionali hanno deciso di non partecipare.

Le indagini sulla morte di Lyhanna quindi continuano.