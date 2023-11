Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg Keystone

«Chiedo un'estensione della pausa delle ostilità a Gaza, questa servirà per portare nuovi aiuti umanitari e liberare più ostaggi. Il livello di sofferenze a cui abbiamo assistito richiede una soluzione politica».

Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. «Gli alleati della Nato sono presenti nella regione del Medio Oriente, anche attraverso la nostra missione di rafforzamento delle capacità in Iraq. Abbiamo assistito ad attacchi con droni e razzi contro le postazioni statunitensi in Siria e in Iraq, nonché attacchi a navi commerciali. Questo sottolinea il rischio di un'escalation. L'Iran deve porre un freno ai suoi intermediari», ha aggiunto.

SDA