La NATO diventerà obsoleta? Ecco quanto il rapporto tra Trump e Putin influenza l'Alleanza

Per alcuni la NATO è obsoleta, mentre altri sottolineano l'importanza delle relazioni transatlantiche: il cambio di rotta di Donald Trump nella politica sull'Ucraina sta sollevando dubbi tra gli alleati in Europa.

Per l'ex consigliere per la sicurezza di Donald Trump, Michael Flynn, la NATO è «una cosa del passato»: l'ex tenente generale dell'esercito americano è certo che Vladimir Putin userebbe le armi nucleari «se la Russia si sentisse minacciata sul suo territorio sovrano».

Se l'Europa facesse qualcosa che minacciasse la sovranità, si aprirebbero «tempi pericolosi», ha dichiarato il 66enne al canale di destra «Real America's Voice».

Alla domanda se gli Stati Uniti dovrebbero lasciare la NATO, l'ex militare ha risposto: «Sì, penso che Trump debba mettere sul tavolo che gli Stati Uniti lasceranno la NATO se gli europei non capiscono qual è la posta in gioco».

Flynn continua: «Forse l'utilità dell'Alleanza atlantica è esaurita a questo punto. Forse appartiene al passato e occorre creare una nuova architettura di sicurezza».

Trump dovrebbe avvicinarsi a Putin: «Stiamo parlando di due dei più grandi Stati con armi nucleari al mondo, due grandi nazioni, storicamente e culturalmente, e penso che [Trump] debba fare anche questo».

«Vladimir Putin non potrebbe essere più felice»

Herbert Raymond McMaster è stato anche consigliere per la sicurezza del presidente, ma ha una visione completamente diversa del percorso del secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca.

«Vladimir Putin non potrebbe essere più felice – dice il 62enne a CBS News – perché vede tutte le pressioni su Zelensky, tutte le pressioni sull'Ucraina e nessuna pressione su di lui».

Il consigliere per la sicurezza H.R. McMaster e il presidente Donald Trump a Bedminster, nel New Jersey, nell'agosto 2017. KEYSTONE

Riferendosi alla conferenza stampa del tycoon in cui ha umiliato in mondovisione Volodymyr Zelenskyi nello Studio Ovale, McMaster afferma che la discussione non ha rispecchiato la realtà della guerra.

Il conservatore americano affronta il tema delle violazioni dei diritti umani. Gli alleati si chiederanno ora come abbia fatto il newyorkese a mettere sotto accusa l'ucraino in questo modo, lodando al contempo Putin.

Trump ha «la tendenza a dire cose strane», dice McMaster. «A volte è destinato a scuotere la situazione e a creare un senso di cambiamento. Ma spesso non si rende conto che le sue parole stanno ostacolando il suo stesso programma, che le sue parole sono in realtà contro gli interessi degli Stati Uniti, o che sono percepite in modo diverso all'estero».

«Trump è attualmente il più utile idiota della Russia»

Uno dei pochi colleghi di partito di Trump a criticare la sua politica di sicurezza è il deputato Don Bacon. «L'America è leader del mondo libero», afferma l'ex generale dell'Air Force.

«Siamo una potenza indispensabile. Nessuno può affrontare la Russia e la Cina se noi non ne facciamo parte. E l'Ucraina è la vittima: Putin ha detto chiaramente che rivuole i vecchi confini».

Don Bacon è uno dei pochi repubblicani a dire che Trump ha torto. KEYSTONE

E che non è nell'interesse degli Stati Uniti, spiega il repubblicano: «Per me è una questione di sicurezza nazionale, ma anche una questione morale. Se [Trump] dice che la Russia non è l'aggressore e che è tutta colpa dell'Ucraina, è semplicemente sbagliato».

Bacon si preoccupa dell'alleanza occidentale: «Temo che questa struttura crollerà».

McMaster definisce Putin un «maestro manipolatore» che sta usando la sua controparte americana. Marcus Keupp segue la stessa linea. «Trump è attualmente il più utile idiota della Russia. Un agente del KGB russo non potrebbe fare di meglio», dice alla SRF l'economista militare dell'ETH.

«Abbiamo bisogno di un piano che preveda tre fasi»

Non si tratta solo dell'Ucraina: «Si tratta anche della Pax Americana, la supremazia degli Stati Uniti. Questo stabilizza il mondo, anche se ad alcuni non piace».

L'Europa deve ora affrontare Putin: «I sistemi devono essere spinti in prima linea per rallentare l'espansione russa. La Polonia lo ha capito e si sta armando in modo massiccio».

Cosa dovrebbe accadere ora? Zelensky e Trump devono parlarsi di nuovo e finalizzare l'accordo sulle materie prime, dice il presidente della Finlandia Alexander Stubb.

Questo potrebbe essere il punto di svolta, afferma Stubb a Bloomberg. E in vista dell'Europa e della guerra in Ucraina, aggiunge: «Abbiamo bisogno di un piano che preveda tre fasi».

Il primo passo sarebbe quello di rafforzare la posizione negoziale di Kiev, sanzionando ulteriormente la Russia e confiscando i beni russi all'estero. «Poi dobbiamo trovare accordi di sicurezza in cui l'Ucraina prenda l'iniziativa, l'Europa fornisca sostegno e gli Stati Uniti offrano garanzie».

«L'unica cosa che Vladimir Putin capisce è la forza»

Questa prima fase sarebbe seguita dalla seconda con un cessate il fuoco per condurre i negoziati di pace nella terza fase.

A causa della resistenza di Ungheria e Slovacchia, l'Europa dovrebbe formare una «coalizione di volenterosi», ha detto Stubb. D'altra parte, il finlandese non ha mai visto l'UE così unita come negli ultimi dieci anni: è «un po' cacofonica, ma unita».

Riguardo al nuovo presidente americano Stubb afferma: «Penso che le relazioni transatlantiche stiano cambiando. Bisogna analizzarlo e trarre delle conclusioni». Nelle organizzazioni multilaterali come l'ONU o l'OMC, Washington e Bruxelles non vanno più nella stessa direzione.

Ma «le alleanze bilaterali o regionali» sono importanti. Non ci si può fidare del Cremlino: «L'unica cosa che Vladimir Putin capisce è la forza. Se mostri una qualsiasi debolezza, ti attacca».

Mentre Stubb è ottimista sulla NATO e sulle relazioni tra Europa e Stati Uniti, gli ex diplomatici britannici sono scettici. Talmente tanto che infatti hanno avvertito Londra: il governo non dovrebbe più fornire a Washington informazioni di intelligence, hanno chiesto quattro ex ambasciatori negli Stati Uniti, secondo la BBC.