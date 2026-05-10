La nave MV Hondius ha gettato l'ancora all'interno del porto Grenadilla, sull'isola di Tenerife, in Spagna. Keystone

La nave da crociera Hondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, è entrata nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife: lo mostrano immagini della tv pubblica spagnola. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che i loro cittadini saranno rimpatriati tutti in Nebraska, dove sorge il National Quarantine Unit, unico centro specializzato finanziato dal Governo.

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L'imbarcazione ha gettato l'ancora al suo interno, precisa Rtve.

Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi.

I passeggeri che finora non mostrano sintomi saranno comunque sottoposti a test dalle autorità sanitarie spagnole.

Saranno poi trasportati a terra su piccole imbarcazioni e da lì su autobus isolati verso il vicino aeroporto, per fare ritorno, in aereo, nei loro Paesi di origine.

A bordo rimarranno circa 30 membri dell’equipaggio che dovranno portare la nave nei Paesi Bassi dove è prevista la totale disinfezione.

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), otto persone si sono ammalate, sei delle quali in modo accertato a causa dell’hantavirus. Tre dei malati sono deceduti.

Ieri, sabato in tarda serata l’Autorità sanitaria europea ha classificato a titolo precauzionale tutti i passeggeri come contatti ad alto rischio.

I cittadini statunitensi saranno portati in Nebraska

Tutti i 17 cittadini americani sfollati dalla nave da crociera alle Canarie, collegata al focolaio del raro ceppo andino dell'hantavirus, saranno messi in quarantena e monitorati in Nebraska.

Lo ha riferito la Cnn, ricordando che la Nebraska Medicine e l'University of Nebraska Medical Center hanno comunicato di aver ricevuto la richiesta di «accogliere e monitorare» i cittadini americani al National Quarantine Unit (Unità nazionale di quarantena), nel campus universitario di Omaha.

Ma i funzionari del Centers for Disease Control (Cdc) hanno precisato che non è prevista alcuna quarantena obbligatoria, aggiungendo che gli individui in questione non presentano alcun sintomo.

Ecco cosa è la National Quarantine Unit

Il Nebraska ospita l'unica unità di quarantena del Paese finanziata a livello federale, progettata specificamente per monitorare le persone esposte a malattie infettive ad alto rischio.

La National Quarantine Unit dispone di 20 stanze a pressione negativa, destinate a isolare i pazienti in sicurezza, prevenendo al contempo qualsiasi rischio di esposizione per il pubblico.

I funzionari hanno sottolineato che il personale della struttura si sottopone regolarmente a esercitazioni per gestire focolai ed emergenze legate alle malattie infettive.