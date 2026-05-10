Crociera col virusHantavirus, la nave Hondius è arrivata nel porto di Granadilla a Tenerife. Ecco cosa succede ora
SDA
10.5.2026 - 08:12
La nave da crociera Hondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, è entrata nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife: lo mostrano immagini della tv pubblica spagnola. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che i loro cittadini saranno rimpatriati tutti in Nebraska, dove sorge il National Quarantine Unit, unico centro specializzato finanziato dal Governo.
I cittadini statunitensi saranno portati in Nebraska
Tutti i 17 cittadini americani sfollati dalla nave da crociera alle Canarie, collegata al focolaio del raro ceppo andino dell'hantavirus, saranno messi in quarantena e monitorati in Nebraska.
Lo ha riferito la Cnn, ricordando che la Nebraska Medicine e l'University of Nebraska Medical Center hanno comunicato di aver ricevuto la richiesta di «accogliere e monitorare» i cittadini americani al National Quarantine Unit (Unità nazionale di quarantena), nel campus universitario di Omaha.
Ma i funzionari del Centers for Disease Control (Cdc) hanno precisato che non è prevista alcuna quarantena obbligatoria, aggiungendo che gli individui in questione non presentano alcun sintomo.