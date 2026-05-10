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Crociera col virus Hantavirus, la nave Hondius è arrivata nel porto di Granadilla a Tenerife. Ecco cosa succede ora

SDA

10.5.2026 - 08:12

La nave MV Hondius ha gettato l'ancora all'interno del porto Grenadilla, sull'isola di Tenerife, in Spagna.
La nave MV Hondius ha gettato l'ancora all'interno del porto Grenadilla, sull'isola di Tenerife, in Spagna.
Keystone

La nave da crociera Hondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, è entrata nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife: lo mostrano immagini della tv pubblica spagnola. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che i loro cittadini saranno rimpatriati tutti in Nebraska, dove sorge il National Quarantine Unit, unico centro specializzato finanziato dal Governo.

Keystone-SDA

10.05.2026, 08:12

10.05.2026, 08:49

Ecco come sta. Un membro svizzero dell'equipaggio della «Hondius» contagiato dall'Hantavirus

Ecco come staUn membro svizzero dell'equipaggio della «Hondius» contagiato dall'Hantavirus

L'imbarcazione ha gettato l'ancora al suo interno, precisa Rtve.

Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi.

I passeggeri che finora non mostrano sintomi saranno comunque sottoposti a test dalle autorità sanitarie spagnole.

Saranno poi trasportati a terra su piccole imbarcazioni e da lì su autobus isolati verso il vicino aeroporto, per fare ritorno, in aereo, nei loro Paesi di origine.

A bordo rimarranno circa 30 membri dell’equipaggio che dovranno portare la nave nei Paesi Bassi dove è prevista la totale disinfezione.

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), otto persone si sono ammalate, sei delle quali in modo accertato a causa dell’hantavirus. Tre dei malati sono deceduti.

Ieri, sabato in tarda serata l’Autorità sanitaria europea ha classificato a titolo precauzionale tutti i passeggeri come contatti ad alto rischio.

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I cittadini statunitensi saranno portati in Nebraska

Tutti i 17 cittadini americani sfollati dalla nave da crociera alle Canarie, collegata al focolaio del raro ceppo andino dell'hantavirus, saranno messi in quarantena e monitorati in Nebraska.

Lo ha riferito la Cnn, ricordando che la Nebraska Medicine e l'University of Nebraska Medical Center hanno comunicato di aver ricevuto la richiesta di «accogliere e monitorare» i cittadini americani al National Quarantine Unit (Unità nazionale di quarantena), nel campus universitario di Omaha.

Ma i funzionari del Centers for Disease Control (Cdc) hanno precisato che non è prevista alcuna quarantena obbligatoria, aggiungendo che gli individui in questione non presentano alcun sintomo.

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Ecco cosa è la National Quarantine Unit

Il Nebraska ospita l'unica unità di quarantena del Paese finanziata a livello federale, progettata specificamente per monitorare le persone esposte a malattie infettive ad alto rischio.

La National Quarantine Unit dispone di 20 stanze a pressione negativa, destinate a isolare i pazienti in sicurezza, prevenendo al contempo qualsiasi rischio di esposizione per il pubblico.

I funzionari hanno sottolineato che il personale della struttura si sottopone regolarmente a esercitazioni per gestire focolai ed emergenze legate alle malattie infettive.

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