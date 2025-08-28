La nuova «arma delle meraviglie» di Kiev ha le carte in regola per cambiare la guerra

Ecco l'FP-5 Flamingo Questo è il nuovo missile da crociera ucraino FP-5 Flamingo del produttore Fire Point, che il 18 agosto ha fornito all'agenzia di stampa AP una panoramica della produzione. Immagine: KEYSTONE Il missile, lungo dai 12 ai 14 metri, viene accelerato da un motore fino a una velocità massima di 950 km/h e può trasportare 1,1 tonnellate di esplosivo per 3000 chilometri. Immagine: KEYSTONE Attualmente sembra che venga costruito un Flamingo al giorno: solo in questa foto se ne vedono sei. Da ottobre ne verranno prodotti 200 al mese. Immagine: KEYSTONE Gli esperti ritengono che la testata contenga probabilmente bombe FAB-1000: ha una potenza esplosiva significativamente superiore a quella dei droni ucraini. Immagine: KEYSTONE Il motore è costruito a Zaporizhia e ha già dimostrato il suo valore. Uno stadio a razzo spinge il missile da terra in aria fino a quando il motore prende il sopravvento. Immagine: KEYSTONE Il luogo di produzione del Flamingo è segreto. Immagine: KEYSTONE Ecco l'FP-5 Flamingo Questo è il nuovo missile da crociera ucraino FP-5 Flamingo del produttore Fire Point, che il 18 agosto ha fornito all'agenzia di stampa AP una panoramica della produzione. Immagine: KEYSTONE Il missile, lungo dai 12 ai 14 metri, viene accelerato da un motore fino a una velocità massima di 950 km/h e può trasportare 1,1 tonnellate di esplosivo per 3000 chilometri. Immagine: KEYSTONE Attualmente sembra che venga costruito un Flamingo al giorno: solo in questa foto se ne vedono sei. Da ottobre ne verranno prodotti 200 al mese. Immagine: KEYSTONE Gli esperti ritengono che la testata contenga probabilmente bombe FAB-1000: ha una potenza esplosiva significativamente superiore a quella dei droni ucraini. Immagine: KEYSTONE Il motore è costruito a Zaporizhia e ha già dimostrato il suo valore. Uno stadio a razzo spinge il missile da terra in aria fino a quando il motore prende il sopravvento. Immagine: KEYSTONE Il luogo di produzione del Flamingo è segreto. Immagine: KEYSTONE

Un'azienda bellica ucraina, presente sul mercato solo dal 2022, sta aprendo possibilità completamente nuove per le forze armate di Kiev: in soli nove mesi è stato sviluppato un missile che potrebbe essere decisivo in guerra.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Da un lato gli Stati Uniti vogliono vendere all'Ucraina 3'350 missili, ma dall'altro ogni impiego di armi a lungo raggio statunitensi deve essere autorizzato da Washington.

Un'azienda ucraina sta presentando al pubblico il nuovo missile da crociera FP-5 Flamingo, che può trasportare 1,1 tonnellate di esplosivo su una distanza di oltre 3'000 chilometri.

Dato che con questo missile si possono attaccare molti obiettivi nell'entroterra russo, la nuova arma potrebbe cambiare la guerra.

«La nuova arma ucraina può costringere la Russia a rinunciare alla guerra», sostiene un esperto militare.

Al momento viene costruito un Flamingo al giorno, ma entro ottobre la cifra dovrebbe salire a 200 al mese. Mostra di più

La notizia è arrivata come una bomba: secondo il Wall Street Journal, Donald Trump ha autorizzato la vendita di 3'350 missili RIM-174 Standard ERAM all'Ucraina. Il costo di circa 850 milioni di dollari è a carico degli europei.

Il problema è che Washington deve approvare gli obiettivi prima che Kiev schieri il missile, che avrà una gittata fino a 450 chilometri, scrive il quotidiano statunitense.

L'uomo del Pentagono Elbridge Colby ha sviluppato un proprio meccanismo a tal fine.

US is sending Ukraine 3,350 Extended Range Attack Munition (ERAM) air-launched missiles, with deliveries starting in weeks.



Low/cost cruise missiles reportedly have a range of up to 250 miles, a CEP of less than 10 m, and a warhead of 500 pounds.

Source: WSJ pic.twitter.com/YiKD6jrtRW — Claretta Nijhuis (@NijhuisClaretta) August 24, 2025

Questo limita l'uso delle armi a lungo raggio statunitensi in generale: secondo il Wall Street Journal, alle forze armate ucraine è stato vietato di attaccare il territorio russo con munizioni ATACMS almeno una volta.

Dalla primavera non sono stati autorizzati attacchi di questo tipo con armi statunitensi.

Trump vuole il controllo

Anche il lancio dello Storm Shadow britannico e del suo omologo francese Scalp richiederebbe l'autorizzazione degli Stati Uniti perché si basano sulla tecnologia di puntamento statunitense.

La Casa Bianca avrebbe voluto utilizzare il suo meccanismo di revisione per influenzare il Cremlino e convincere Vladimir Putin a fare concessioni.

The Extended Range Attack Munition (ERAM) is a precision-guided, air-launched bomb developed by the U.S. Air Force specifically for Ukraine’s Air Force



Designed as a low-cost, subsonic munition capable of operating without GPS and under heavy electronic jamming pic.twitter.com/UoSQlFCA5b — PPN - PulsePoint News (@wogoa1) August 24, 2025

Volodymyr Zelensky è stato interrogato sul rapporto nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, quando il 24 agosto si è tenuta una conferenza stampa in occasione della visita del primo ministro canadese Mark Carney. «Recentemente non abbiamo parlato di queste cose con gli Stati Uniti. Una volta era così», ha spiegato.

Il presidente ucraino sta contraddicendo apertamente Trump? Niente affatto: i tempi sono semplicemente cambiati.

«La gente ricorda i vari segnali di rappresaglia che abbiamo lanciato dopo che i russi avevano attaccato il nostro sistema energetico. È stato molto tempo fa. Oggi non ne parliamo nemmeno più».

«Stiamo usando le nostre armi a lungo raggio»

Kiev non ha più bisogno del Pentagono per colpire obiettivi lontani: «Usiamo le nostre armi a lungo raggio di produzione nazionale», ha detto il presidente ucraino.

Finora però le forze armate avevano in dotazione solo l'R-360 Neptune: il missile antinave con una gittata fino a 1'000 chilometri è stato convertito per colpire anche obiettivi terrestri.

La lacuna? A quanto pare, solo pochi di questi missili nazionali sono stati costruiti. L'ultima notizia di un attacco ucraino in cui sarebbe stato utilizzato il Neptune risale a gennaio.

Allora è stato colpito un magazzino nella regione di Rostov dopo che i droni avevano sopraffatto le difese aeree russe.

Il Neptune è prodotto dall'ufficio di progettazione Luch, che appartiene alla società statale di difesa Ukroboronprom. L'azienda produce anche lanciarazzi, missili terra-aria e anticarro.

«Potenziale di cambiare significativamente la guerra»

Zelensky ha però un altro asso nella manica: «L'Ucraina ha il potenziale per cambiare significativamente la guerra», afferma l'esperto militare e YouTuber Torsten Heinrich. «La loro nuova arma può costringere la Russia a rinunciare al conflitto».

Il tedesco parla del missile da crociera FP-5 Flamingo, che l'Ucraina ha presentato al mondo il 18 agosto e che ricorda vagamente il Fieseler Fi 103 nazista, noto come V1. Heinrich definisce il Flamingo un «vero e proprio game changer».

Un'arma V1 tedesca in una foto dell'agosto 1944. KEYSTONE

Il motivo? L'iniziativa strategica nei combattimenti a terra spettava ai russi, spiega Heinrich. Kiev deve quindi rendere la guerra più costosa per il Cremlino.

Mosca dovrebbe giungere alla conclusione: «Potremmo ancora avanzare, ma ci costerebbe troppo». Inoltre si dovrebbero causare molti danni nell'entroterra russo.

«Una dimensione completamente nuova»

I droni sono un mezzo per farlo, ma trasportano poco materiale esplosivo, il che è un difetto, soprattutto nel caso delle massicce fabbriche di epoca sovietica.

Il Flamingo è in grado di cambiare questa situazione: il nuovo missile può trasportare 1,1 tonnellate di esplosivo a una velocità di 950 km/h per oltre 3'000 chilometri, secondo il produttore Fire Point.

🚀 Ukraine: Fire Point produces one FP-5 Flamingo cruise missile per day, and expects to increase production to 210/month by October.

- Range: 3,000 km (1,860 miles)

- Payload: 1,150 kg (2,500 pounds)

The company produces the highly successful FP-1 long-range drones. pic.twitter.com/tCREafhP2f — Igor Sushko (@igorsushko) August 21, 2025

«È una dimensione completamente nuova», afferma Heinrich. Il produttore specifica una deviazione massima di precisione di 14 metri.

Un video mostra il funzionamento dell'arma: viene lanciata da una rampa e sollevata in aria con uno stadio a razzo, che viene sganciato dopo l'uso. Il motore prende quindi il sopravvento.

Politico has published another detailed video of a Flamingo FP-5 launch. According to the article, the system went from concept to its first successful battlefield tests in less than 9 months. The Flamingo is now in serial production, with a target output of about 200 per month pic.twitter.com/ToPAOjbslS — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) August 22, 2025

Questo è l'Ivchenko AI-25 della Ivchenko Progress, con sede a Zaporizhia. È utilizzato anche nel jet da addestramento ceco Aero L-39 Albatros o nel drone turco Bayraktar Kızılelma, attualmente in fase di sviluppo.

87% della capacità di raffinazione a portata di mano

Secondo il produttore, sono necessari dai 20 ai 40 minuti per montare la rampa. Questo rende il Flamingo vulnerabile agli attacchi se i droni nemici si trovano nelle vicinanze.

Ma grazie al suo lungo raggio d'azione, l'arma può essere posizionata anche nell'entroterra. Non solo San Pietroburgo e Mosca potrebbero essere attaccate: anche Kazan, Ekaterinburg e Omsk sono vulnerabili.

Il Flamingo potrebbe persino raggiungere la città russa di Omsk, anche se posizionata a ovest del Dnipro. Google Earth

Questo aumenta in modo esorbitante il numero di obiettivi militari. Che si tratti dell'aeroporto Bolshoye Savino nella regione di Perm, del quartier generale della 25esima Armata e della 67esima Divisione meccanizzata a Ekaterinburg o del porto navale di Murmansk: Mosca farà fatica a proteggere tutte le strutture nella vastità del Paese.

Strutture militari nel raggio d'azione del Flamingo - clicca qui per la mappa. Stiftung Rondeli

Heinrich sa che anche l'87% della capacità di raffinazione della Russia è a portata di tiro. Dietro la testata del Flamingo, gli esperti sospettano la FAB-1000, una bomba di produzione sovietica di cui Kiev ha ancora migliaia di scorte.

Nel complesso, il missile misura dai 12 ai 14 metri di lunghezza con un'apertura alare di sei metri. Il peso complessivo sarebbe di sei tonnellate.

I russi imprecano sull'«arma delle meraviglie»

«L'abbiamo inventato abbastanza rapidamente», ha dichiarato a Politico l'amministratore delegato di Fire Point, Iryna Terech, a proposito dello sviluppo.

«Ci sono voluti meno di nove mesi per svilupparla da un'idea ai primi test di successo sul campo di battaglia. È uno sviluppo completamente ucraino».

L'agenzia di stampa statale russa «Tass» non è affatto impressionata dall'«arma delle meraviglie».

In realtà si tratta di un prodotto del Milanion Group, che appartiene a proprietari della Gran Bretagna e degli Emirati Arabi Uniti. Il loro missile IDEX-2025 è simile al Flamingo, ma può fare di più del prodotto ucraino.

Terech non si lascia intimorire: «Abbiamo osservato la reazione dei russi alle nostre prime missioni e posso dire che più la missione aveva successo, più i russi cercavano di soffocare qualsiasi pubblicità al riguardo».

Una pubblicità insolita

La produzione in serie del Flamingo è già iniziata. Attualmente viene prodotto un razzo al giorno, ma entro ottobre si prevede di arrivare a sette al giorno. Fire Point, attivo solo dal 2022, potrebbe pensare di esportare la nuova arma.

Ciò è confermato dall'insolita pubblicità sul prodotto militare: non è solo «Politico» a riferire dell'innovazione, anche i giornalisti dell'agenzia di stampa AP hanno potuto dare un'occhiata da vicino al processo di produzione.

«Se gli ucraini riusciranno a produrre questi missili da crociera nelle quantità menzionate e in modo tempestivo, allora potrebbe davvero essere una svolta», riassume Heinrich.

A condizione che le informazioni di Kiev sulla precisione siano corrette e che la navigazione sia coerente.