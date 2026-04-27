Il presidente russo Vladimir Putin stringe la mano al ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi durante il loro incontro a San Pietroburgo. KEYSTONE

Nella partita a scacchi in Medio Oriente, Teheran tenta di evitare lo stallo con una mossa con cui sembra voler guadagnare tempo e mettere in difficoltà gli Usa.

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L'offerta, affidata ai mediatori pachistani, è di porre fine alla sua stretta sullo stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco statunitense e della fine della guerra, rinviando ad una fase successiva il negoziato sul nucleare.

Una proposta che riaprirebbe il transito al petrolio e ai fertilizzanti facendo rifiatare i mercati internazionali. Ma che priverebbe il presidente statunitense Donald Trump di una leva importante nei futuri colloqui per la rimozione delle scorte di uranio arricchito iraniano e la sospensione dell'arricchimento, due obiettivi di guerra primari per il commander in chief.

Tanto più che il presidente statunitense domenica aveva avvertito che le linee di produzione petrolifera dell'Iran potrebbero «esplodere» entro tre giorni se proseguirà il blocco dello stretto, per l'impossibilità da parte di Teheran di stoccare il greggio nei container o caricarlo sulle navi.

Washington non si espone

La mossa comunque è stata valutata nella riunione che il tycoon ha convocato nella Situation Room insieme con il suo team di esperti di sicurezza nazionale e politica estera.

«Si tratta di delicate discussioni diplomatiche e gli Stati Uniti non negozieranno attraverso la stampa. Come ha affermato il presidente, gli Stati Uniti hanno il coltello dalla parte del manico e raggiungeranno solo un accordo che metta al primo posto il popolo americano, impedendo all'Iran di dotarsi di armi nucleari», ha dichiarato ad Axios la portavoce della Casa Bianca Olivia Wales.

Mosca «farà il possibile»

La proposta arriva mentre il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi conclude il suo tour diplomatico a San Pietroburgo incontrando il presidente russo Vladimir Putin e incassando il suo appoggio.

All'incontro cui hanno partecipato anche il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, il ministro degli esteri Serghei Lavrov e il capo dell'intelligence militare Igor Kostyukov.

Lo zar ha elogiato il popolo iraniano per aver difeso con coraggio la propria sovranità e ha assicurato che la Russia farà tutto il possibile, nell'interesse dell'Iran e di altri Paesi della regione, «per portare la pace in Medio Oriente il più rapidamente possibile».

Il capo del Cremlino ha inoltre reso noto di aver ricevuto «la scorsa settimana un messaggio dalla Guida Suprema dell'Iran», confermando che Mosca intende proseguire le relazioni strategiche con Teheran.

La divisione fra falchi e colombe

Araghchi ha usato il palcoscenico della città imperiale russa per rilanciare le accuse agli Stati Uniti di aver fatto fallire i negoziati per le loro «richieste eccessive» e ha rivelato che Washington ha proposto all'Iran nuovi colloqui.

«Non hanno raggiunto un singolo obiettivo. Ecco perché chiedono i colloqui e ora stiamo valutando questa opzione», ha detto.

Il capo della diplomazia iraniana, secondo Axios, avrebbe però ammesso ai mediatori pakistani, egiziani, turchi e qatariani, durante il fine settimana, che non c'è consenso all'interno della leadership iraniana su come affrontare le richieste statunitensi.

Una conferma quindi delle divisioni evocate dallo stesso Trump tra falchi e colombe che sembra paralizzare il Paese.

Anche se per il segretario di Stato statunitense Marco Rubio sono tutti falchi, con la differenza che alcuni - ovvero «la classe politica, il ministro degli esteri, il presidente, il presidente del Parlamento, i magnati» - capiscono «anche che il Paese deve avere un'economia».

«Purtroppo, i falchi con una visione apocalittica del futuro detengono il potere assoluto in quel Paese», ha aggiunto, indicando nelle Guardie Rivoluzionarie, nella Guida Suprema e nel Consiglio che lo circonda uno dei principali ostacoli dei negoziati.