Il leader del Cremlino Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il loro ultimo incontro in Alaska il 15 agosto 2025. Keystone/EPA/Gavrill Griogorov/Sputnik/Kremlin Pool

La nuova strategia di sicurezza nazionale di Donald Trump è un colpo di fortuna per il Cremlino, mentre in Europa si respira una cattiva aria. I propagandisti di Mosca si rallegrano del fatto che Stati Uniti e Russia vogliano collaborare per perseguire una «stabilità strategica» nel Vecchio Continente.

Hai fretta? blue News riassume per te La strategia di sicurezza nazionale 2025 di Donald Trump sta suscitando orrore tra gli alleati europei.

Il documento lungo 33 pagine definisce l'obiettivo di politica estera degli Stati Uniti come un'interferenza negli affari interni delle nazioni europee.

La strategia sarebbe stata incoraggiata dal fatto che l'Europa si è aggiornata in termini di spesa per la difesa, e valuta di usare i beni russi confiscati per la ricostruzione dell'Ucraina.

Da Mosca non sono mancate le reazioni: Ursula Von der Leyen e Kaja Kallas dovrebbero essere dichiarati obiettivi e liquidati come «terroristi nazisti».

La strategia di sicurezza nazionale 2025, un documento di 33 pagine presentato da Donald Trump il 4 dicembre, ha avuto un forte impatto.

«Gli Stati Uniti non sono più al fianco degli europei», titola ad esempio il «Bild», citando il politico della CDU Norbert Röttgen. «Il nuovo posizionamento degli Stati Uniti in politica estera è un secondo punto di svolta», avverte il 60enne.

Washington si sta posizionando esplicitamente contro l'Europa, spiega Röttgen a «Redaktionsnetzwerk Deutschland»: «La strategia esprime anche che gli Stati Uniti definiscono il loro obiettivo di politica estera come un'interferenza negli affari interni degli Stati europei».

Cosa dice il documento strategico sull'Europa? L'Europa è in declino economico e civile e potrebbe cadere entro 20 anni.

La costruzione transnazionale che è l'UE deve essere portata a termine.

La migrazione, il calo delle nascite, la tutela dell'ambiente, la censura e l'oppressione politica sono i maggiori problemi dell'Europa.

Chi è troppo debole economicamente e militarmente non può rimanere un alleato.

Trump sta «lavorando con i nemici interni della democrazia liberale in Europa» per stabilire la sua ideologia MAGA nel Vecchio Continente. «Se questa strategia avesse successo, l'UE non esisterebbe più», sottolinea il tedesco.

L'UE è una minaccia per gli USA più grande della Russia?

Per Steven Pifer la nuova strategia si discosta completamente dalla politica estera del presidente durante il suo primo mandato. Allora vedeva la Russia come una «potenza revisionista» e un avversario, ha spiegato l'ex ambasciatore statunitense in Ucraina a «Times Radio».

Tusk “blew up” X — quite literally



The Polish prime minister’s post racked up over 27 million views in just 24 hours, a rare spike for the platform formerly known as Twitter, where the competition for attention is brutal. His message was addressed directly to Americans:



“Dear… pic.twitter.com/MYxqPi7FFa — NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2025

«Se si legge la strategia sull'Europa ora, sembra che l'UE sia una minaccia più grande per gli USA rispetto alla Russia - riassume l'esperto di Europa orientale - credo che questo sottovaluti enormemente il pericolo rappresentato dai russi».

Cosa dice il documento strategico sulla Russia? Gli Stati Uniti vogliono «regolare» le relazioni europee con la Russia per perseguire una «stabilità strategica» nel continente ed evitare un conflitto tra Europa e Russia.

Alcuni governi europei nutrono «aspettative irrealistiche» sulla fine della guerra in Ucraina.

Questi governi europei sfiderebbero la volontà dei loro popoli per fermare la guerra in Ucraina.

Secondo l'ex diplomatico il documento è incoraggiato dal fatto che l'Europa si sia aggiornata in termini di spesa per la difesa. I beni russi congelati dell'UE, che potrebbero essere messi a disposizione dell'Ucraina, hanno un grande potenziale per danneggiare Vladimir Putin. Inoltre Kiev potrebbe portare la guerra in Russia con nuove armi a lungo raggio.

La reazione di Mosca non si è fatta attendere

L'armamento in Europa e il possibile sequestro di beni non sono ovviamente sfuggiti all'attenzione di Mosca.

«I pederasti europei sono completamente fuori di testa», si è infuriato Vladimir Solovyov, uno dei principali propagandisti della linea politica del Cremlino, nel suo programma radiofonico. «La vecchia strega ladra Ursula von der Leyen sta cercando di rubare i nostri beni».

Gli Stati Uniti (barre blu) hanno interrotto il sostegno finanziario all'Ucraina sotto Trump. Kiel Institut für Weltwirtschaft

La presidente della Commissione europea è «assolutamente il nuovo Hitler»: lui odiava gli ebrei «e lei odia i russi», e l'idea di confiscare i beni russi è «nazionalsocialismo allo stato puro».

L'UE è un'«organizzazione terroristica ladra». Von der Leyen e la capa della politica estera dell'UE Kaja Kallas dovrebbero essere dichiarati obiettivi e liquidati come «terroristi nazisti». L'armamento dell'Occidente giustifica un attacco militare preventivo, continua il moderatore.

Solovyov accusa l'Europa di russofobia: «Deve essere punita». Il leader del Cremlino invece collaborerebbe tranquillamente con gli USA. «Sia l'Europa che l'Ucraina saranno probabilmente informate solo in seguito di quanto concordato con gli USA», concorda l'esperto statunitense Malek Dudakov.

La Mosca ufficiale si vede vendicata

Il portavoce del Cremlino fa eco a questo sentimento: «Gli aggiustamenti che vediamo sono in gran parte in linea con la nostra visione», ha dichiarato Dmitry Peskov a proposito del documento strategico statunitense. «Lo consideriamo un passo positivo».

Donald Trump’s National Security Strategy puts his family’s and friends’ business interests with our adversaries, like Russia and China, over promises to our allies.



If implemented, this plan would weaken U.S. influence across the globe and undermine our national security.… — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) December 6, 2025

Secondo «Newsweek» anche il vicepresidente del consiglio di sicurezza vede nel documento statunitense un'«eco» della visione di Mosca: «La strategia riflette inaspettatamente ciò che diciamo da oltre un anno: la sicurezza deve essere condivisa e la sovranità rispettata», scrive Dmitry Medvedev. «Ora si è aperta una finestra per il dialogo».

I read the new National Security Strategy.

It doesn't turn America into Sauron, although we definetly aren't Gandalf.

It turns American into Tony Soprano with a passport.

Capable of kindness.

Capable of menace.

But mostly just interested in the rent. pic.twitter.com/g5aWS6Gvw8 — Ryan McBeth (@RyanMcbeth) December 6, 2025

Al contrario Peskok rimane più cauto. Quello che stiamo vedendo è bello. «Ma d'altra parte, sappiamo che anche se tutto è concettualmente ben scritto, il cosiddetto Stato profondo a volte fa le cose in modo diverso. Succede anche questo», dice il russo come scrive «Politico».