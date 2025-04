Il comandante di Scotland Yard aveva lanciato l'allarme, parlando di tagli "drastici" in arrivo (foto simbolica) Keystone

La polizia di Londra ha annunciato vasti tagli al personale che riguardano 1700 persone, fra agenti e altri dipendenti, per far fronte a un «buco nero» nel bilancio da 260 milioni di sterline (circa 296 milioni di franchi).

Keystone-SDA SDA

Come si legge sul sito di Bbc News, sono destinati a scomparire le unità a guardia dei parchi reali nella capitale britannica e anche il servizio di vigilanza nelle scuole, nonostante gli allarmanti livelli di criminalità giovanile.

La più importante forza di polizia del Regno Unito con in tutto 46 mila dipendenti, finita tra l'altro al centro di molti scandali per la serie di reati, inclusi omicidio e stupro, compiuti dai suoi uomini in uniforme, è da tempo alle prese con gravi problemi alle sue finanze e già l'anno scorso il comandante di Scotland Yard, Mark Rowley, aveva lanciato l'allarme, parlando di tagli «drastici» in arrivo.

Lo scenario peggiore previsto, con 2300 esuberi, è stato evitato coi fondi stanziati dal governo centrale e dall'amministrazione locale di Londra. Ma la scure è comunque calata su servizi molto importanti per la sicurezza della capitale. Il sindaco di Londra, il laburista Sadiq Khan, ha attribuito la crisi di finanziamenti al precedente esecutivo conservatore. Ma da ormai nove mesi il Labour del premier Keir Starmer è alla guida del Paese e proprio di recente sono stati annunciati massicci tagli al welfare e agli apparati dell'amministrazione pubblica del Civil Service, mentre lo spettro di una austerity è tornato ad allungarsi sul Regno con la recente manovra finanziaria di primavera.