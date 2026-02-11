La scuola teatro della sparatoria. Keystone

La polizia ha identificato l'autrice della strage in una scuola del Canada. Si tratta di Jesse Van Rootselaar, una ragazza di 18 anni.

Keystone-SDA SDA

Lo ha dichiarato il vicecommissario Dwayne McDonald, comandante della Royal Canadian Mounted Police della Columbia Britannica (BC RCMP), durante una conferenza stampa. La giovane era residente a Tumbler Ridge, ha aggiunto l'ufficiale.

La ragazza aveva cambiato sesso: era nata biologicamente maschio e aveva scelto di identificarsi come donna. Van Rootselaar aveva deciso di iniziare il percorso di transizione verso il genere femminile circa sei anni fa, ha detto la polizia ai giornalisti.

Fra le vittime della strage ci sono anche la madre e il fratellastro dell'autrice della sparatoria, è stato ancora riferito durante l'incontro con i media. La maggior parte degli studenti uccisi sono stati trovati nella biblioteca, mentre uno è stato rinvenuto sulle scale.

«La polizia si era recata in quell'abitazione diverse volte negli ultimi anni per affrontare preoccupazioni legate alla salute mentale della sospettata», ha dichiarato McDonald, riferendosi alla casa in cui sono stati trovati morti i due famigliari.

In una di quelle occasioni, «erano state sequestrate delle armi da fuoco». La polizia non ha ancora un'idea del movente.