Ticker Medio Oriente La Polizia iraniana: «Chi manifesta sarà trattato come un nemico» - Colpita una nave cargo nello Stretto di Hormuz

Sara Matasci

11.3.2026

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Un uomo iraniano tiene in mano una foto di Mojtaba Khamenei mentre partecipa alle celebrazioni per il 47° anniversario della Rivoluzione Islamica a Teheran l'11 febbraio 2026.

Un uomo iraniano tiene in mano una foto di Mojtaba Khamenei mentre partecipa alle celebrazioni per il 47° anniversario della Rivoluzione Islamica a Teheran l'11 febbraio 2026.

Immagine: KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Secondo quanto riportato dai libanesi, i militari israeliani avrebbero preso di mira una stanza di un hotel di lusso a Beirut.

Secondo quanto riportato dai libanesi, i militari israeliani avrebbero preso di mira una stanza di un hotel di lusso a Beirut.

Immagine: AFP

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Cinque impianti petroliferi sono stati bombardati stanotte nei dintorni di Teheran.

Cinque impianti petroliferi sono stati bombardati stanotte nei dintorni di Teheran.

Immagine: sda

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. L'incendio è ancora in corso domenica mattina.

L'incendio è ancora in corso domenica mattina.

Immagine: Screenshot X

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. L'Arabia Saudita e altri sette Paesi continuano ad aprire il rubinetto del petrolio. (foto d'archivio)

L'Arabia Saudita e altri sette Paesi continuano ad aprire il rubinetto del petrolio. (foto d'archivio)

Immagine: Ali Haider/EPA/dpa

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Fiamme e fumo si levano dal sito degli attacchi aerei israeliani a Dahiyeh, nella periferia meridionale di Beirut, in Libano, venerdì 6 marzo 2026. (

Fiamme e fumo si levano dal sito degli attacchi aerei israeliani a Dahiyeh, nella periferia meridionale di Beirut, in Libano, venerdì 6 marzo 2026. (

Immagine: Keystone/AP Photo/Hassan Ammar

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Una nave ancorata al largo di Dubai in seguito all'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. (immagine d'illustrazione)

Una nave ancorata al largo di Dubai in seguito all'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. (immagine d'illustrazione)

Immagine: sda

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Due aerei di Edelweiss stanno volando dall'Oman verso la Svizzera. (foto d'archivio)

Due aerei di Edelweiss stanno volando dall'Oman verso la Svizzera. (foto d'archivio)

Immagine: sda

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. La compagnia petrolifera statale reagisce ai continui attacchi dell'Iran contro il Kuwait. (foto d'archivio)

La compagnia petrolifera statale reagisce ai continui attacchi dell'Iran contro il Kuwait. (foto d'archivio)

Immagine: sda

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Migliaia di svizzeri sono ancora bloccati in vari paesi della regione del Golfo Persico. (Foto simbolica)

Migliaia di svizzeri sono ancora bloccati in vari paesi della regione del Golfo Persico. (Foto simbolica)

Immagine: sda

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. È importante il bilancio di vittime civili del conflitto, secondo Teheran.

È importante il bilancio di vittime civili del conflitto, secondo Teheran.

Immagine: sda

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Missili lanciati dall'Iran sono visibili nel cielo sopra la zona centrale di Israele.

Missili lanciati dall'Iran sono visibili nel cielo sopra la zona centrale di Israele.

Immagine: KEYSTONE

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Il fumo si alza dopo un attacco aereo nel centro di Teheran.

Il fumo si alza dopo un attacco aereo nel centro di Teheran.

Immagine: KEYSTONE

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Questa foto satellitare di Planet Labs PBC mostra l'area di una scuola e di una base della Guardia Rivoluzionaria iraniana dopo quello che sembra essere un attacco aereo che ha preso di mira il complesso a Minab, in Iran, mercoledì 4 marzo

Questa foto satellitare di Planet Labs PBC mostra l'area di una scuola e di una base della Guardia Rivoluzionaria iraniana dopo quello che sembra essere un attacco aereo che ha preso di mira il complesso a Minab, in Iran, mercoledì 4 marzo

Immagine: KEYSTONE

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Il fumo sale dopo un attacco aereo nel centro di Teheran, Iran, 6 marzo 2026. Un'operazione militare congiunta di Israele e Stati Uniti continua a colpire diverse località in tutto l'Iran dalle prime ore del 28 febbraio 2026.

Il fumo sale dopo un attacco aereo nel centro di Teheran, Iran, 6 marzo 2026. Un'operazione militare congiunta di Israele e Stati Uniti continua a colpire diverse località in tutto l'Iran dalle prime ore del 28 febbraio 2026.

Immagine: KEYSTONE

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Sabato 7 marzo sono previsti altri voli dal Medio Oriente alla Svizzera. La compagnia aerea Edelweiss, in accordo con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ha in programma voli diretti da Mascate e Salalah, nell'Oman, a Zurigo, tra cui un volo speciale. La prenotazione viene effettuata esclusivamente tramite la hotline di Swiss.

Sabato 7 marzo sono previsti altri voli dal Medio Oriente alla Svizzera. La compagnia aerea Edelweiss, in accordo con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ha in programma voli diretti da Mascate e Salalah, nell'Oman, a Zurigo, tra cui un volo speciale. La prenotazione viene effettuata esclusivamente tramite la hotline di Swiss.

Immagine: sda

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Nuova ondata di attacchi israeliani contro roccaforti di Hezbollah in Libano

Nuova ondata di attacchi israeliani contro roccaforti di Hezbollah in Libano

Immagine: sda

Seconda settimana di guerra contro l'Iran. Inviare truppe di terra in Iran sarebbe una «perdita di tempo», ha dichiarato il presidente americano Donald Trump a Nbc News, ritenendo superflua tale opzione.

Inviare truppe di terra in Iran sarebbe una «perdita di tempo», ha dichiarato il presidente americano Donald Trump a Nbc News, ritenendo superflua tale opzione.

Immagine: sda

Sabato 28 febbraio, Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco «preventivo» contro l'Iran nel quale è rimasta uccisa la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto, domenica 8 marzo, il figlio Mojtaba. Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente nel live-ticker di blue News.

,

Keystone-SDA, Sara Matasci

11.03.2026, 11:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Sabato 28 febbraio Israele e gli USA hanno attaccato l'Iran, uccidendo la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto ufficialmente il figlio Mojtaba.
  • Il figlio del presidente Masoud Pezeshkian ha affermato che il nuovo leader Mojtaba Khamenei è salvo nonostante sia rimasto ferito durante i raid americani-israeliani.
  • Un proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, provocando un incendio e costringendo l'equipaggio a sfollare.
  • La Polizia iraniana annuncia: «Chi manifesta sarà trattato come un nemico».
  • Gli Stati Uniti avrebbero chiesto a Israele di fermare gli attacchi contro le infrastrutture energetiche dell'Iran.
  • Nel nostro ultimo articolo riassuntivo potete ritrovare i principali avvenimenti dell'undicesimo giorno di conflitto.
Mostra di più
  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito
  • 10.51

    «In Libano 588 persone uccise da Israele e 753mila sfollati»

    Sono 588 persone, tra cui civili, inclusi donne e bambini, gli uccisi da Israele in 10 giorni di guerra in Libano. Lo riferisce il ministero della sanità libanese, fornendo le cifre degli sfollati dallo scoppio del nuovo round del conflitto armato tra Hezbollah e Israele: 735mila persone in Libano hanno dovuto abbandonare le loro case nell'arco di dieci giorni.

    Ieri si sono registrate 28 persone uccise da Israele solo nel sud del Libano.

    Secondo fonti mediche e soccorritori citati dai media, i bombardamenti hanno colpito diversi centri abitati mentre le squadre di emergenza continuano a cercare persone disperse sotto le macerie degli edifici distrutti.

  • 10.26

    L'agenzia marittima britannica: «Sono almeno tre le navi colpite oggi nello Stretto di Hormuz»

    Almeno tre navi sono state colpite oggi nei pressi dello Stretto di Hormuz, diventato il principale punto strategico della guerra in Medio Oriente.

    Una nave portacontainer, una nave cargo e una nave portarinfuse sono state colpite in successione da «proiettili sconosciuti», secondo l'agenzia marittima britannica Ukmto, che ha dichiarato di aver registrato 14 incidenti che hanno preso di mira navi dall'inizio della guerra in Medio Oriente, il 28 febbraio.

  • 10.13

    Von der Leyen: 10 giorni guerra sono già costati all'UE 3 miliardi per l'energia

    «Stiamo già vedendo l'impatto della situazione in Medio Oriente sull'energia. I nostri sforzi di diversificazione stanno dando risultati. Ma questo non significa che siamo immuni agli shock dei prezzi».

    Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla plenaria dell'Europarlamento.

    «Dall'inizio del conflitto i prezzi del gas sono aumentati del 50% e quelli del petrolio del 27%. Tradotto in euro: dieci giorni di guerra sono già costati ai contribuenti europei 3 miliardi di euro in più per le importazioni di combustibili fossili. Questo è il prezzo della nostra dipendenza», ha evidenziato.

    La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (foto d'archivo)
    La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (foto d'archivo)
    sda
  • 10.06

    Il Libano: «Un attacco israeliano ha fatto 7 morti nell'est del Paese»

    Un attacco aereo israeliano sulla valle della Bekaa, roccaforte di Hezbollah filo-iraniano nel Libano orientale, ha ucciso sette persone e ne ha ferite 18: lo ha annunciato il ministero della Salute libanese.

    Secondo l'Agenzia di Stampa Nazionale, l'attacco ha preso di mira un'abitazione abitata da una famiglia di rifugiati siriani. L'esercito israeliano ha colpito la valle orientale della Bekaa, al confine con la Siria, dall'inizio della sua campagna aerea contro il Libano dieci giorni fa, e vi ha condotto due operazioni con elicotteri.

    Edificio distrutto dai bombardamenti israeliani in Libano
    Edificio distrutto dai bombardamenti israeliani in Libano
    sda
  • 09.51

    L'Iran avverte: «Colpiremo banche e centri economici di USA e Israele»

    «Ieri sera, gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato una banca in Iran. A seguito di azioni illegittime e non convenzionali nella guerra, il nemico ci ha lasciato le mani libere per colpire i centri economici e le banche appartenenti al regime sionista e agli Stati Uniti nella regione».

    Lo ha dichiarato il quartier generale centrale di Khatamolanbia, il comando combattente unificato delle forze armate iraniane.

    «Gli americani si aspettino le nostre dolorose contromisure», ha avvertito il comando, aggiungendo: «La popolazione della regione non dovrebbe rimanere entro un raggio di un chilometro dalle banche».

  • 09.37

    Droni vicino all'aeroporto di Dubai, quattro feriti

    Alcuni droni sono caduti vicino all'aeroporto di Dubai, ferendo quattro persone, ma il traffico aereo è proseguito normalmente: lo ha dichiarato il governo di Dubai, mentre l'Iran continua con gli attacchi contro i paesi del Golfo.

    «Le autorità confermano che due droni sono caduti poco fa nei pressi dell'aeroporto internazionale di Dubai, provocando ferite lievi a due cittadini ghanesi e un cittadino bengalese, e ferite moderate a un cittadino indiano. Il traffico aereo è regolarmente operativo», si legge in una nota dell'ufficio stampa di Dubai.

  • 09.21

    Carburanti: in Svizzera il diesel corre (+9%), mentre la benzina aumenta meno

    Dallo scoppio della guerra in Iran il carburante diesel è diventato mediamente più caro dell'8,6% alla pompa, mentre per la benzina senza piombo 95 l'aumento si è limitato al 3,7%.

    Sono le indicazioni che emergono dal radar dei prezzi del Touring Club Svizzero (TCS), uno strumento che si basa sulle segnalazioni degli utenti e che tiene conto di 3200 stazioni di servizio sul territorio nazionale.

    Negli ultimi dieci giorni il conflitto in Iran ha causato forti turbolenze sui mercati energetici mondiali e le conseguenze si sono fatte sentire anche in Svizzera, ricorda il TCS in un comunicato odierno.

    Il diesel è passato in media da 1,75 franchi il 28 febbraio a 1,90 franchi il 9 marzo, mentre la benzina 95 è salita in media a 1,70 franchi, con un un incremento di 6 centesimi; per la senza piombo 98 l'incremento è stato leggermente inferiore, pari al 3,4%, con un prezzo di 1,83 franchi.

    La progressione più forte subita dal diesel si spiega con il fatto che questo carburante è maggiormente richiesto dall'industria, indicano gli esperti del TCS.

    In pochi giorni i prezzi sono saliti in modo sensibile.
    In pochi giorni i prezzi sono saliti in modo sensibile.
    sda
  • 09.01

    Il petrolio ondeggia dopo l'Iea, Brent a 88 dollari

    Il prezzo del petrolio ondeggia dopo che l'Agenzia internazionale per l'energia ha annunciato il maggiore rilascio di riserve della sua storia. Le quotazioni sono inizialmente scese per poi recuperare terreno.

    Ora i futures sul Brent per maggio sono stabili a 87,7 dollari al barile, mentre quelli sul Wti per aprile guadagnano lo 0,53% a 83,89 dollari.

  • 08.53

    Il figlio di Pezeshkian: «Mojtaba Khamenei è salvo nonostante le ferite»

    Il figlio del presidente Masoud Pezeshkian ha affermato che il nuovo leader Mojtaba Khamenei è salvo nonostante sia rimasto ferito durante i raid americani-israeliani.

    Pezeshkian ha scritto sul suo canale Telegram: «Ho saputo dell'infortunio del leader e ho contattato alcuni amici che avevano contatti e mi hanno detto che sta bene e che non ci sono problemi».

    Sebbene le autorità abbiano mantenuto il silenzio sulla questione e non abbiano rilasciato alcuna dichiarazione sul motivo per cui non abbia tenuto alcun discorso, come è consuetudine, dopo la sua elezione a leader alcuni giorni fa, notizie non ufficiali circolate sui social media negli ultimi giorni hanno affermato che Khamenei è stato ricoverato al Sina Hospital, con gravi ferite alla gamba e all'addome, dopo essere stato preso di mira insieme alla sua famiglia durante gli attacchi USA-Israele del 28 febbraio, durante i quali suo padre, il defunto leader Ali Khamenei, e alcuni membri della famiglia sono stati uccisi.

    Mojtaba Khamenei, nuova Guida suprema dell'Iran
    Mojtaba Khamenei, nuova Guida suprema dell'Iran
    sda
  • 08.41

    «Colpita una nave cargo nello Stretto di Hormuz»

    Un proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l'Iran, provocando un incendio e costringendo l'equipaggio a sfollare: lo ha fatto sapere un'agenzia per la sicurezza marittima britannica.

    «È stato segnalato che una nave cargo è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello Stretto di Hormuz, che ha provocato un incendio a bordo», ha dichiarato la United Kingdom Maritime Trade Operations.

    In precedenza anche un'altra nave portacontainer nei pressi dello Stretto di Hormuz era stata colpita da un proiettile sconosciuto a 46 km (25 miglia nautiche) dalla costa degli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riportato dal monitoraggio marittimo del Regno Unito, citato dalla Bbc.

    Il comandante della nave aveva dichiarato che la nave era stata danneggiata, ma tutti i membri dell'equipaggio sono sani e salvi, secondo l'UK Maritime Trade Operations. Non si conoscono dettagli sull'entità dei danni e le autorità britanniche stanno indagando sull'incidente.

    Una nave portacontainer nei pressi dello Stretto di Hormuz (archivio)
    Una nave portacontainer nei pressi dello Stretto di Hormuz (archivio)
    sda
  • 08.36

    La Polizia iraniana: «Chi manifesta sarà trattato come un nemico»

    Il capo della polizia iraniana ha avvertito che qualsiasi manifestante che sfidi le autorità sarà trattato come un «nemico», riporta l'Afp.

    «Se qualcuno si mostra d'accordo con la volontà del nemico, non lo considereremo più un semplice manifestante, ma un nemico. E lo sottoporremo allo stesso trattamento di un nemico», ha dichiarato il capo della polizia nazionale Ahmad-Reza Radan in un commento trasmesso dalla televisione di stato IRIB.

  • 08.23

    L'Iran: «Attacchi su larga scala su obiettivi USA e israeliani»

    L'Iran afferma di aver effettuato attacchi su larga scala contro obiettivi statunitensi e israeliani. Lo riporta Afp che cita come fonti media statali iraniani.

    «Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan», ha da perte sua dichiarato il Ministero della Difesa in una nota, come riportato dalla Tass.

  • 08.11

    Attacco aereo israeliano nel centro di Beirut

    Un attacco aereo israeliano ha colpito il centro di Beirut, in Libano, per la seconda volta dall'inizio della guerra in Medio Oriente, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale libanese.

    Secondo la National News Agency, «il nemico ha preso di mira un appartamento nel quartiere di Aisha Bakkar», nel cuore della città. «I missili sono stati lanciati contro uno degli edifici a più piani dove è scoppiato l'incendio», ricostruisce una fonte riportata dalla Tass.

    «Molto probabilmente, lo scopo del raid aereo era eliminare un membro della leadership di Hezbollah», aggiunge. Camion dei pompieri e ambulanze si stanno dirigendo verso il luogo dell'attentato.

    Gli abitanti del quartiere non sono stati evacuati in anticipo. Aishat Bakkar ospita ora numerosi rifugiati che si sono trasferiti dal Libano meridionale dopo l'inizio dell'escalation militare. 

  • 08.00

    Si apre il live ticker

    Buongiorno! Riprende il live ticker di blue News sulla guerra in Medio Oriente con tutti gli aggiornamenti della giornata.

    • Mostra di più

