  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Per prevenire i pericoli» La polizia tedesca impegnata nel Baltico contro una flotta ombra russa

SDA

16.1.2026 - 15:29

La polizia è impegnata nel Baltico contro la flotta ombra russa. Nell'immagine la guardia costiera finlandese.
La polizia è impegnata nel Baltico contro la flotta ombra russa. Nell'immagine la guardia costiera finlandese.
Keystone

La polizia federale tedesca è in azione nel Mar Baltico a causa delle navi russe, lo ha affermato Björn Bowinkelmann, vice portavoce del ministero dell'Interno tedesco nel corso della conferenza stampa di governo del venerdì.

Keystone-SDA

16.01.2026, 15:29

16.01.2026, 15:36

Concretamente, la polizia avrebbe impedito il passaggio negli ultimi giorni alle navi russe. «In generale la polizia federale ha il compito, che svolge, di controllare il traffico marittimo nel Mar Baltico e nel Mare del Nord, ovvero nella zona economica esclusiva tedesca e nelle acque costiere tedesche, nell'ambito delle sue funzioni legali, e che adotta le misure necessarie per prevenire eventuali pericoli», ha affermato il portavoce del ministero dell'Interno.

Non sono state fornite ulteriori dettagli perché le operazioni sono ancora in corso.

Negli ultimi tempi la stampa tedesca ha pubblicato diversi rapporti in base ai quali petroliere attribuite alla flotta ombra russa navigavano nel Baltico sotto falsa bandiera o con numeri di identificazione falsificati.

I più letti

Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
Il sindaco: «Tutte le strutture ispezionate a Wengen presentavano difetti»
Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
La procura vallesana chiede 400'000 franchi di cauzione per Jacques e Jessica Moretti
Si chiude il «caso Gobbi», la procura non presenta ricorso nel processo ai due agenti

Altre notizie

Ecco le richieste. Sei Cantoni, tra cui il Ticino, chiedono un ampliamento della rete ferroviaria

Ecco le richiesteSei Cantoni, tra cui il Ticino, chiedono un ampliamento della rete ferroviaria

Ecco perché. Il direttore della Cia ha incontrato Rodriguez in Venezuela

Ecco perchéIl direttore della Cia ha incontrato Rodriguez in Venezuela

Create da Grok. La madre di uno dei figli di Elon Musk fa causa a xAI per aver pubblicato delle sue finte foto osé

Create da GrokLa madre di uno dei figli di Elon Musk fa causa a xAI per aver pubblicato delle sue finte foto osé