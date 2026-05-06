  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente La portaerei francese Charles-de-Gaulle si posiziona vicino allo Stretto di Hormuz: missione riapertura

SDA

6.5.2026 - 21:55

La portaerei francese Charles-de-Gaulle si pre-posiziona nella regione del Golfo in vista di una possibile una missione volta a ripristinare la navigazione nello Stretto di Hormuz. (foto d'archivio)
La portaerei francese Charles-de-Gaulle si pre-posiziona nella regione del Golfo in vista di una possibile una missione volta a ripristinare la navigazione nello Stretto di Hormuz. (foto d'archivio)
Keystone

La portaerei francese Charles-de-Gaulle e la sua scorta passano il Canale di Suez per pre-posizionarsi nella regione del Golfo nel caso di avvio di una missione, promossa da Londra e Parigi, allo scopo di ripristinare la navigazione nello Stretto di Hormuz.

Keystone-SDA

06.05.2026, 21:55

06.05.2026, 22:39

Lo ha annunciato il ministero delle Forze armate. Per l'Eliseo si tratta del «segnale» che la coalizione è «pronta» e «capace» di garantire la «sicurezza» nello Stretto di Hormuz.

La Francia ha anche espresso le sue condizioni a Washington e Teheran per lanciare una missione che metta in sicurezza lo Stretto, informa l'Eliseo.

Parigi, in particolare, chiede a USA e Iran di «trattare la questione di Hormuz separatamente» dal resto del conflitto e di aprire negoziati.

«Possiamo offrire all'Iran di passare di nuovo attraverso lo Stretto con le petroliere, a condizione che Teheran accetti di impegnarsi nel negoziato al quale sono invitati dagli americani».

Agli USA Parigi chiede di «togliere il blocco di Hormuz e accettare la disponibilità dell'Iran a negoziare sulle questioni di fondo».

Il messaggio di Macron

«La missione multinazionale istituita da Francia e Regno Unito può contribuire a ristabilire la fiducia tra armatori e assicuratori», afferma su X il presidente francese Emmanuel Macron, precisando che «per sua stessa natura, sarà indipendente dalle parti in conflitto. Il pre-posizionamento della portaerei Charles-de-Gaulle rientra in questo sforzo. I recenti eventi dimostrano chiaramente l'utilità di una tale missione.»

«Ho appena parlato con il presidente iraniano Massoud Pezeshkian – prosegue Macron -. Ho espresso la mia profonda preoccupazione per l'escalation in corso e ho condannato gli attacchi ingiustificati contro le infrastrutture civili emiratine e diverse navi. Tutte le parti devono revocare immediatamente e incondizionatamente il blocco dello Stretto» di Hormuz.

«Ho invitato il presidente iraniano a cogliere questa opportunità e intendo discuterne con il presidente (americano Donald) Trump. Il ritorno alla calma nello Stretto contribuirà a far progredire i negoziati sulle questioni nucleari, sui missili balistici e sulla situazione regionale. Gli europei, da cui dipende la revoca delle sanzioni, faranno la loro parte», conclude il presidente francese.

I più letti

Raoul Bova e Beatrice Arnera allo scoperto, mentre Rocío Morales si allontana da Iannone
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
La showgirl Samira Lui rimanda le nozze con Luigi Punzo, ecco perché
Lara Gut-Behrami parla della sua ultima gara da sciatrice professionista
Giulia Michelini scrive a Marco Bocci prima di Belve: lui svela tutto

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. Ecco il nuovo piano per la pace: «Se Teheran accetta, la guerra è finita»

Medio OrienteEcco il nuovo piano per la pace: «Se Teheran accetta, la guerra è finita»

Medio Oriente. USA e Iran verso la ripresa dei colloqui la prossima settimana a Islamabad

Medio OrienteUSA e Iran verso la ripresa dei colloqui la prossima settimana a Islamabad

A un giorno dal via. Trump a sorpresa ferma la missione Project Freedom: «Fatti grandi progressi verso un accordo con l'Iran»

A un giorno dal viaTrump a sorpresa ferma la missione Project Freedom: «Fatti grandi progressi verso un accordo con l'Iran»

Altre notizie

Ecco gli ultimi sviluppi. La crociera focolaio di Hantavirus è diretta alle Canarie. L'OMS rassicura: «È diverso dal covid»

Ecco gli ultimi sviluppiLa crociera focolaio di Hantavirus è diretta alle Canarie. L'OMS rassicura: «È diverso dal covid»

Guerra in Ucraina. Nel primo giorno di tregua voluta da Kiev, Zelensky denuncia violazioni. Ecco cos'è successo

Guerra in UcrainaNel primo giorno di tregua voluta da Kiev, Zelensky denuncia violazioni. Ecco cos'è successo

Dopo l'ennesimo episodio. Troppi turisti sorpresi a fare sesso in pubblico, la Thailandia promette una stretta

Dopo l'ennesimo episodioTroppi turisti sorpresi a fare sesso in pubblico, la Thailandia promette una stretta