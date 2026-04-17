Ecco da quanti giorniLa portaerei statunitense «Gerald R. Ford» stabilisce il record di dislocamento in mare
dpa
17.4.2026 - 09:00
L'equipaggio della USS «Gerald R. Ford» è in servizio continuo: con 295 giorni in mare, la portaerei statunitense ha stabilito mercoledì un record. Un senatore degli Stati Uniti l'ha criticata in modo inequivocabile e non risparmia nemmeno il presidente Trump.
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17.04.2026, 09:00
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Dalla guerra del Vietnam, nessuna portaerei è rimasta in mare così a lungo come la USS «Gerald R. Ford».
L'equipaggio è stato impegnato per 295 giorni. Tra le altre cose, è stata coinvolta nell'arresto del presidente del Venezuela Nicolás Maduro e nella guerra in Iran.
Il senatore democratico Tim Kaine, nel frattempo, è preoccupato per la psiche dei soldati - e non ha nulla di buono da dire su Donald Trump.
La portaerei statunitense USS «Gerald R. Ford» ha stabilito il record del più lungo dispiegamento dai tempi della guerra del Vietnam. La missione della portaerei più grande del mondo è già durata quasi dieci mesi.
Ha partecipato a un'operazione militare per arrestare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e alla guerra in Iran. La portaerei è stata impiegata anche nel Mediterraneo e nei Caraibi, tra gli altri luoghi.
Il 295° giorno in mare mercoledì (ora locale) ha superato il precedente record di 294 giorni di impiego di una portaerei moderna.
Era stato stabilito nel 2020 durante la pandemia dalla USS «Abraham Lincoln», secondo una pubblicazione dell'associazione militare privata no-profit U.S. Naval Institute.
Un incendio di recente richiesto ampie riparazioni
Il dispiegamento solleva interrogativi sulla tensione dell'equipaggio dovuta alla lunga assenza e allo stress aggiuntivo sulla nave e sulle attrezzature. Recentemente è scoppiato un incendio a bordo, che ha reso necessarie ampie riparazioni.
Il senatore democratico Tim Kaine ha spiegato che il dispiegamento record ha avuto un «impatto significativo» sulla salute mentale e sul benessere dell'equipaggio.
I soldati dovrebbero essere con le loro famiglie e non «mandati in giro per il mondo da un presidente che si comporta come se l'esercito americano fosse la sua guardia di palazzo», ha detto.