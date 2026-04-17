  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco da quanti giorni La portaerei statunitense «Gerald R. Ford» stabilisce il record di dislocamento in mare

dpa

17.4.2026 - 09:00

Nessuna portaerei statunitense è rimasta in mare così a lungo come la "USS Gerald R. Ford" per decenni.
Nessuna portaerei statunitense è rimasta in mare così a lungo come la "USS Gerald R. Ford" per decenni.
Bild: Keystone/XINHUA/Zvonimir Barisin/PIXSELL

L'equipaggio della USS «Gerald R. Ford» è in servizio continuo: con 295  giorni in mare, la portaerei statunitense ha stabilito mercoledì un record. Un senatore degli Stati Uniti l'ha criticata in modo inequivocabile  e non risparmia nemmeno il presidente Trump.

DPA

17.04.2026, 09:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dalla guerra del Vietnam, nessuna portaerei è rimasta in mare così a lungo come la USS «Gerald R. Ford».
  • L'equipaggio è stato impegnato per 295 giorni. Tra le altre cose, è stata coinvolta nell'arresto del presidente del Venezuela Nicolás Maduro e nella guerra in Iran.
  • Il senatore democratico Tim Kaine, nel frattempo, è preoccupato per la psiche dei soldati - e non ha nulla di buono da dire su Donald Trump.
Mostra di più

La portaerei statunitense USS «Gerald R. Ford» ha stabilito il record del più lungo dispiegamento dai tempi della guerra del Vietnam. La missione della portaerei più grande del mondo è già durata quasi dieci mesi.

Ha partecipato a un'operazione militare per arrestare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e alla guerra in Iran. La portaerei è stata impiegata anche nel Mediterraneo e nei Caraibi, tra gli altri luoghi.

Il 295° giorno in mare mercoledì (ora locale) ha superato il precedente record di 294 giorni di impiego di una portaerei moderna.

Era stato stabilito nel 2020 durante la pandemia dalla USS «Abraham Lincoln», secondo una pubblicazione dell'associazione militare privata no-profit U.S. Naval Institute.

La USS Gerald R. Ford è in servizio continuo da quasi dieci mesi.
La USS Gerald R. Ford è in servizio continuo da quasi dieci mesi.
Bild: IMAGO / Funke Foto Services

Un incendio di recente richiesto ampie riparazioni

Il dispiegamento solleva interrogativi sulla tensione dell'equipaggio dovuta alla lunga assenza e allo stress aggiuntivo sulla nave e sulle attrezzature. Recentemente è scoppiato un incendio a bordo, che ha reso necessarie ampie riparazioni.

Il senatore democratico Tim Kaine ha spiegato che il dispiegamento record ha avuto un «impatto significativo» sulla salute mentale e sul benessere dell'equipaggio.

I soldati dovrebbero essere con le loro famiglie e non «mandati in giro per il mondo da un presidente che si comporta come se l'esercito americano fosse la sua guardia di palazzo», ha detto.

Impiegata in Medio Oriente. Incendio e guasti alle tubature: caos sulla USS Gerald Ford, la portaerei chiave degli USA

Impiegata in Medio OrienteIncendio e guasti alle tubature: caos sulla USS Gerald Ford, la portaerei chiave degli USA

Il Pentagono non ha fornito indicazioni su quanto tempo la USS «Gerald R. Ford» rimarrà schierata.

Ma i due ufficiali navali più anziani hanno dichiarato pubblicamente che si aspettano che la nave sia dispiegata per un totale di circa undici mesi. Il rientro è quindi previsto per la fine di maggio.

Nel 2020 e nel 2021, l'equipaggio della USS «Nimitz» è stato schierato per un periodo ancora più lungo: 341 giorni.

L'equipaggio però non ha trascorso quel lasso di tempo in modo permanente a bordo. In quel periodo erano previste fasi di isolamento a terra a causa della pandemia di Covid-19.

I più letti

Rocío Muñoz Morales riparte dopo Raoul Bova: «Non ho mai avuto rabbia»
Paola Perego: «Il cancro mi ha cambiata» e conferma la distanza da Simona Ventura
Una giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»
Laila Hasanovic ha fatto colpo, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»
La corrente atlantica potrebbe collassare prima del previsto, con conseguenze fatali per l'Europa

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Hormuz, possibile riapertura ma solo con condizioni chiare - Iran ancora armato: «Migliaia di missili e droni»

Ticker Medio OrienteHormuz, possibile riapertura ma solo con condizioni chiare - Iran ancora armato: «Migliaia di missili e droni»

Myanmar. Presidente birmano concede amnistia per oltre 4'000 detenuti

MyanmarPresidente birmano concede amnistia per oltre 4'000 detenuti

Cuba. Miguel Díaz-Canel: «Siamo pronti a fronteggiare gli Stati Uniti»

CubaMiguel Díaz-Canel: «Siamo pronti a fronteggiare gli Stati Uniti»