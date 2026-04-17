Nessuna portaerei statunitense è rimasta in mare così a lungo come la "USS Gerald R. Ford" per decenni. Bild: Keystone/XINHUA/Zvonimir Barisin/PIXSELL

L'equipaggio della USS «Gerald R. Ford» è in servizio continuo: con 295 giorni in mare, la portaerei statunitense ha stabilito mercoledì un record. Un senatore degli Stati Uniti l'ha criticata in modo inequivocabile e non risparmia nemmeno il presidente Trump.

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Hai fretta? blue News riassume per te Dalla guerra del Vietnam, nessuna portaerei è rimasta in mare così a lungo come la USS «Gerald R. Ford».

L'equipaggio è stato impegnato per 295 giorni. Tra le altre cose, è stata coinvolta nell'arresto del presidente del Venezuela Nicolás Maduro e nella guerra in Iran.

Il senatore democratico Tim Kaine, nel frattempo, è preoccupato per la psiche dei soldati - e non ha nulla di buono da dire su Donald Trump. Mostra di più

La portaerei statunitense USS «Gerald R. Ford» ha stabilito il record del più lungo dispiegamento dai tempi della guerra del Vietnam. La missione della portaerei più grande del mondo è già durata quasi dieci mesi.

Ha partecipato a un'operazione militare per arrestare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e alla guerra in Iran. La portaerei è stata impiegata anche nel Mediterraneo e nei Caraibi, tra gli altri luoghi.

Il 295° giorno in mare mercoledì (ora locale) ha superato il precedente record di 294 giorni di impiego di una portaerei moderna.

Era stato stabilito nel 2020 durante la pandemia dalla USS «Abraham Lincoln», secondo una pubblicazione dell'associazione militare privata no-profit U.S. Naval Institute.

La USS Gerald R. Ford è in servizio continuo da quasi dieci mesi. Bild: IMAGO / Funke Foto Services

Un incendio di recente richiesto ampie riparazioni

Il dispiegamento solleva interrogativi sulla tensione dell'equipaggio dovuta alla lunga assenza e allo stress aggiuntivo sulla nave e sulle attrezzature. Recentemente è scoppiato un incendio a bordo, che ha reso necessarie ampie riparazioni.

Il senatore democratico Tim Kaine ha spiegato che il dispiegamento record ha avuto un «impatto significativo» sulla salute mentale e sul benessere dell'equipaggio.

I soldati dovrebbero essere con le loro famiglie e non «mandati in giro per il mondo da un presidente che si comporta come se l'esercito americano fosse la sua guardia di palazzo», ha detto.

Il Pentagono non ha fornito indicazioni su quanto tempo la USS «Gerald R. Ford» rimarrà schierata.

Ma i due ufficiali navali più anziani hanno dichiarato pubblicamente che si aspettano che la nave sia dispiegata per un totale di circa undici mesi. Il rientro è quindi previsto per la fine di maggio.

Nel 2020 e nel 2021, l'equipaggio della USS «Nimitz» è stato schierato per un periodo ancora più lungo: 341 giorni.

L'equipaggio però non ha trascorso quel lasso di tempo in modo permanente a bordo. In quel periodo erano previste fasi di isolamento a terra a causa della pandemia di Covid-19.