La portavoce di Trump si scaglia contro un giornalista davanti alle telecamere

C'è stato un duro scambio di battute durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Karoline Leavitt, portavoce di Donald Trump, ha attaccato duramente un giornalista.

Lo scorso giovedì, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, la portavoce di Donald Trump, Karoline Leavitt, ha suscitato scalpore. Ha infatti insultato un giornalista etichettandolo come «attivista di sinistra».

La discussione è stata innescata da una domanda di Niall Stanage, editorialista del portale politico statunitense «The Hill».

Il giornalista ha fatto riferimento ai dati ufficiali che mostrano che 32 persone sono morte sotto la custodia dell'ICE, l'agenzia federale di controllo immigrazione e frontiere, nell'ultimo anno.

E ha anche parlato della morte di Renee Good, uccisa con un colpo di pistola dall'ICE all'inizio di gennaio a Minneapolis in Minnesota.

Stanage ha chiesto come questi incidenti siano coerenti con la narrazione del governo secondo cui l'ICE agisce in modo «corretto» e professionale.

La reazione di Leavitt è stata insolitamente brusca. Invece di parlare delle cifre, ha attaccato personalmente il giornalista. Ha detto che non era neutrale, ma un «attivista di sinistra» che si atteggiava solo a reporter. Persone come lui «non dovrebbero nemmeno stare in questa sede».

«Persone come lei dovrebbero vergognarsi»

Leavitt ha anche accusato il giornalista di tacere sui crimini violenti commessi dagli «immigrati illegali»: «Ha qualche dato su quanti cittadini americani sono stati uccisi da immigrati clandestini? Scommetto di no».

Al contrario l'ICE è stata criticata «in continuazione». La portavoce di Washington ha fatto riferimento a diversi casi in cui cittadini statunitensi sono stati uccisi da migranti.

«I coraggiosi uomini e donne dell'ICE stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per rimuovere questi individui spregevoli e rendere le nostre comunità più sicure», ha affermato.

Infine ha concluso il suo attacco diretto al reporter dicendo: «Persone come lei nei media, che hanno una visione distorta e di parte e fingono di essere giornalisti veri e onesti, dovrebbero vergognarsi».

La morte di Good ha preoccupato il Paese per giorni. La donna, madre di tre figli, è stata uccisa il 7 gennaio a Minneapolis durante un'operazione dell'ICE. Il governo difende l'agente coinvolto e parla di legittima difesa. Il presidente ha dichiarato che Good avrebbe cercato di investire l'agente con la sua auto.

L'FBI continua a indagare

Le ricerche dei media dipingono però un quadro più sfumato. Un'analisi video suggerisce che l'agente non è stato colpito dal veicolo e che Good ha cercato di fuggire. L'FBI ha avviato un'indagine.

A seguito di ulteriori incidenti durante le operazioni a Minneapolis, sono scoppiate nuovamente le proteste. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha invitato Trump ad «abbassare la temperatura» e a contribuire alla de-escalation della situazione. Dal canto suo il repubblicano ha minacciato la città di usare la forza militare.

Sempre durante la conferenza stampa, Leavitt ha sferrato un secondo piccolo attacco. Alla domanda sulla dichiarazione del suo capo, secondo cui le elezioni di metà mandato di quest'anno potrebbero «essere annullate», ha risposto: «Era solo una battuta».

Alla domanda se Trump stesse davvero scherzando sull'annullamento delle elezioni, la portavoce ha risposto: «È un problema solo per quelli come te».

Ecco il video dell'acceso scambio (audio in inglese, sottotitoli in tedesco):