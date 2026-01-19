  1. Clienti privati
A meno di 4 mesi dalla sua nomina La premier Takaichi annuncia elezioni anticipate in Giappone

SDA

19.1.2026 - 11:08

Sanae Takaichi intende sfruttare l'attuale tasso di popolarità superiore al 60%. (Foto d'archivio)
Sanae Takaichi intende sfruttare l'attuale tasso di popolarità superiore al 60%. (Foto d'archivio)
Keystone

La premier giapponese Sanae Takaichi conferma le proprie intenzioni di andare al voto anticipato con lo scioglimento della Camera bassa all'apertura della sessione ordinaria della Dieta, prevista il 23 gennaio, a meno di 4 mesi dalla sua nomina alla guida del governo.

Keystone-SDA

19.01.2026, 11:08

19.01.2026, 11:20

La decisione è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa dalla leader conservatrice, che intende sfruttare l'attuale tasso di popolarità, superiore al 60%, per aumentare la soglia di consenso in Parlamento, dove la coalizione di governo detiene una maggioranza risicata alla Camera dei rappresentanti – la Camera bassa e ramo più importante della Dieta nipponica – ottenuta grazie all'appoggio di tre parlamentari indipendenti.

«Oggi, in qualità di primo ministro, ho deciso di sciogliere la Camera dei rappresentanti il 23 gennaio. Perché ora? Ho ritenuto che solo il popolo, in quanto sovrano, possa decidere se Sanae Takaichi debba o meno continuare a guidare il governo. Alle ultime elezioni per la Camera bassa non era nemmeno immaginabile che io potessi assumere la guida del Paese. Lo scioglimento è una decisione estremamente seria», ha dichiarato.

Alle urne l'8 febbraio

Gli elettori dovranno dunque scegliere la nuova composizione del parlamento, chiamato poi a designare il primo ministro. «Prevedo di organizzare le elezioni generali molto rapidamente, con la proclamazione il 27 gennaio e il voto l'8 febbraio», ha annunciato Takaichi di fronte ai media.

La 64enne ha giustificato la scelta con la volontà di decidere quale direzione il Giappone dovrebbe prendere. «Affronteremo direttamente questioni che per anni sono rimaste irrisolte. Politiche di questa portata non possono essere realizzate senza una base politica stabile e una chiara fiducia dei cittadini. Non voglio una politica ambigua: voglio indicare con chiarezza la direzione del Giappone e chiedere apertamente il consenso popolare», ha promesso la numero uno del governo.

Takaichi ha inoltre evidenziato come molte delle politiche ora al centro dell'azione di governo rappresentino una svolta rispetto al precedente programma elettorale del Partito liberaldemocratico (Ldp): «Le linee politiche emerse dalle elezioni interne dell'Ldp e dall'accordo di coalizione con Nippon Ishin no Kai (Partito dell'innovazione giapponese) si concretizzeranno pienamente nella legge di bilancio per l'anno fiscale 2026 e nei disegni di legge che il governo presenterà al parlamento. Molte di queste misure non erano incluse nel manifesto con cui l'Ldp si era presentato alle ultime elezioni».

