Vladimir Putin lascia un autografo durante una visita al Centro per lo sviluppo culturale di Tsivilsk, in Russia, il 22 febbraio. AP

Dal 15 al 17 marzo ci saranno le elezioni presidenziali in Russia: l'esperto Ulrich Schmid spiega a blue News quale opposizione esiste ancora, quale risultato otterrà Vladimir Putin e cosa c'entra la morte di Alexei Navalny.

Hai fretta? blue News riassume per te L'esperto di Russia Ulrich Schmid spiega, guardando all'impatto della guerra in Ucraina sulla campagna elettorale, che nel Paese non esiste più alcuna politica interna.

C’era solo un candidato che era vagamente dell'opposizione, ma Boris Nadezhdin è stato escluso.

Schmid prevede un'affluenza alle urne di almeno il 70% e un consenso di almeno l'80% per Vladimir Putin quando si terranno le elezioni dal 15 al 17 marzo.

E l'esperto non crede che sia una coincidenza che Alexei Navalny sia morto prima delle elezioni. Mostra di più

L'esperto Ulrich Schmid IHK SG Ulrich Schmid è professore di cultura e società russa all'Università di San Gallo con un focus sulle teorie dei media russi e sul nazionalismo nell'Europa orientale. Lo zurighese ha insegnato o insegna nelle università di Berna, Basilea, Bochum e Oslo.

Il piano di Vladimir Putin di sfruttare i successi militari in Ucraina per creare condizioni migliori per le elezioni presidenziali di marzo sta avendo successo?

Si può formularlo in questi termini: in Russia non esiste più alcuna politica interna. I membri dell'opposizione sono in prigione, all'estero o morti. Ecco perché Putin non ha quasi bisogno di fare campagna elettorale. Ma non dovremmo applicare le categorie democratiche occidentali alla Russia: queste elezioni presidenziali non riguardano l’elezione di un candidato alla carica.

Cosa riguardano allora?

Si tratta di dimostrare che Putin è, in una certa misura, l’incarnazione della volontà unita del popolo russo e non c’è spazio per punti di vista diversi. Putin si considera l’esecutore di una missione storica che non può o non deve essere negoziata democraticamente.

Vladimir Putin (a destra) posa prima di salire a bordo di un bombardiere intercontinentale Tu-160M a Kazan il 22 febbraio e di farsi fotografare in volo. EPA

Quindi non c'è opposizione?

L’unico candidato che somigliava vagamente a un oppositore era Boris Nadezhdin. Non gli è stato permesso di candidarsi con pretesti inconsistenti, anche se ha raccolto facilmente le sue 100.000 firme per registrarsi come candidato.

Le regole stabiliscono che un massimo del 5% delle firme può non essere valido. Ora è stato accusato di avere il 15% di firme non valide. Ma ovviamente si tratta solo di un pretesto formale per escluderlo dalle elezioni.

È impensabile che Putin ammetta dei candidati avversari?

Adesso è chiaro che il Cremlino sta andando sul sicuro, ma c'era uno scenario che gli osservatori ritenevano possibile: l'unico obiettivo di Nadezhdin era la sua opposizione alla guerra. In questo scenario del Cremlino, Nadezhdin – il nome significa anche «speranza» – avrebbe ricevuto l’1,5% dei voti alle elezioni presidenziali.

Boris Nadezhdin compare il 15 febbraio davanti alla Corte Suprema di Mosca, dove ha presentato ricorso contro la sua esclusione dalle elezioni. EPA

E Putin?

Putin – e penso che questo sia ancora vero – otterrà almeno l’80% dei voti. In questo scenario, il Cremlino avrebbe avuto, per così dire, un lasciapassare ufficiale al popolo: «Guarda, l'80% sostiene la linea di condotta di Putin e solo l'1,5% si oppone all'operazione militare speciale».

Sembra molto fiducioso della sua previsione su Putin.

Questa cifra è relativamente facile da ricavare: nelle ultime elezioni presidenziali del 2018, in cui Alexei Navalny è stato bloccato come candidato, Putin ha ricevuto il 76% dei voti con il 67% di affluenza alle urne. Ora che «la patria è in pericolo», la mobilitazione deve ovviamente essere maggiore.

Tra il 15 e il 17 marzo, quindi, otterremo un risultato che mostrerà un'affluenza alle urne del 70% e almeno l'80% di sostegno a Putin.

Dei messaggi su Alexei Navalny presso un monumento in Lituania che commemora gli orrori dell'era sovietica il 17 febbraio. AP

La morte di Alexei Navalny è legata alle elezioni?

Sospetto che questa sia una continuazione della strategia di forza sovietica. Nell'estate del 1918, i bolscevichi giustiziarono la famiglia Romanov, sia lo zar che i suoi eredi al trono. In questo modo il nemico sarebbe stato privato di ogni speranza di realizzare i suoi piani.

Penso che non sia un caso che Navalny sia morto nel periodo precedente alle elezioni presidenziali. Con l'esclusione di Navalny, simile a quella di Nadezhdin, l'obiettivo è togliere l'ultima speranza a tutti i cittadini orientati all'opposizione.