Dopo il teso incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, la macchina della propaganda russa viaggia a pieno ritmo. I media pro-Cremlino stanno stilizzando Trump come un duro negoziatore, e Zelensky come un fallito.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te I media russi dipingono la distanza di Donald Trump nei confronti di Volodymry Zelensky come un indebolimento dell'Ucraina.

Margarita Simonjan e altri propagandisti russi stanno distorcendo l'incontro e diffondendo disinformazione.

L'Ucraina è sempre più sotto pressione perché il presidente americano si mostra più aperto a un'intesa con Vladimir Putin. Mostra di più

Le relazioni tra Stati Uniti e Ucraina si sono notevolmente raffreddate dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca - una vera festa per i media di propaganda russi.

Margarita Simonjan, caporedattrice dell'emittente del Cremlino «RT», è stata particolarmente acuta nell'analizzare l'incontro tra il presidente americano e Volodymyr Zelenskyi come un «fiasco storico» per l'ucraino.

Nella sua analisi, Simonjan si è spinta a dire che il 47enne si è mostrato «come se fosse in un porcile». «Zelensky si è comportato come un maiale senza casa, forse vive in un porcile», ha detto la donna.

Al contrario Trump viene dipinto come uno statista calmo e superiore che ha diplomaticamente messo Zelensky al suo posto. Secondo «RT», il newyorchese si è comportato «con rispetto e diplomazia», mentre il collega europeo è stato un «ospite maleducato».

L'Ucraina sempre più isolata?

Un'altra narrazione spesso ripetuta è che Zelensky starebbe usando «metodi democratici», per incitare l'odio contro la Russia con «frasi vuote».

Questo nasconde deliberatamente il fatto che l'Ucraina dipende da un ampio sostegno occidentale dalla guerra di aggressione russa del 2022 e che difficilmente potrebbe difendersi senza l'aiuto degli Stati Uniti.

Nella sua analisi, Simonjan ha sottolineato che il presidente ucraino si è comportato in modo sgarbato nei confronti di Trump, interrompendolo e mettendolo pubblicamente in discussione, soprattutto per quanto riguarda l'affidabilità di Vladimir Putin. Questa accusa serve a rafforzare l'immagine di un'Ucraina sempre più isolata. Non può più contare nemmeno sui suoi alleati, come gli Stati Uniti.

Nei media russi, questo evento viene interpretato come un segno che lo statunitense potrebbe essere pronto ad avvicinarsi alla Russia.

Le voci ufficiali del Cremlino mantengono un profilo basso, ma la propaganda procede a pieno ritmo: il cambiamento di rotta di Trump inerente l'Ucraina viene celebrata come un indebolimento dell'Occidente.

I propagandisti avevano già esultato in precedenza: «Ora possiamo finalmente attaccare Londra e Parigi».