Friedrich Merz con Volodymyr Zelensky. Keystone

Mosca torna al tavolo dei negoziati e propone un nuovo piano di pace, mentre Zelensky rafforza l'asse con Berlino e denuncia le condizioni russe come un pretesto per evitare la fine del conflitto.

Keystone-SDA SDA

La Russia batte un colpo sul fronte diplomatico: la delegazione di mediatori è pronta a sedersi nuovamente a un tavolo di fronte agli ucraini, il prossimo 2 giugno a Istanbul, per presentare il proprio memorandum di pace.

Bocciata invece la richiesta di Kiev di un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky allargato a Donald Trump, che secondo il Cremlino potrà tenersi soltanto dopo «accordi specifici» tra le parti.

Sul fronte opposto Zelensky, ricevendo il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ha incassato l'impegno di Berlino ad aiutare gli ucraini a produrre armi ad ampio raggio. Un segnale positivo, a contraltare della persistente cautela della Casa Bianca, che continua a frenare sull'ipotesi di nuove sanzioni a Mosca.

Il governo russo, dopo aver bersagliato per giorni tutta l'Ucraina con una quantità di droni e missili mai utilizzata prima, ha deciso di fare la sua mossa al tavolo delle trattative. Con un colloquio tra il suo capo negoziatore, Vladimir Medinsk, e quello ucraino, Rustem Umerov.

Non è chiaro chi abbia richiesto la telefonata, ma in seguito il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov ha comunicato la proposta russa: un secondo round, sempre a Istanbul, il 2 giugno, per «presentare il memorandum per la pace con tutte le necessarie spiegazioni».

Le condizioni di Putin

Le condizioni poste da Putin, come è emerso da alcune fonti russe, sono un impegno scritto da parte delle principali potenze occidentali a non allargare l'Alleanza Atlantica a est: il che equivarrebbe a escludere formalmente l'adesione di Ucraina, Georgia, Moldavia.

Poi ancora, la neutralità di Kiev, la revoca di alcune sanzioni occidentali, la risoluzione del nodo dei beni sovrani russi congelati in Occidente e la protezione dei russofoni in Ucraina.

Trump: «Non impongo nuove sanzioni perché potrebbero ostacolare i negoziati»

Da Washington Trump ha confermato che la sua pazienza nei confronti del Cremlino si sta esaurendo: «In due settimane sapremo se Putin ci sta prendendo in giro o no», ha detto il presidente americano, ribadendo la «delusione» per i massicci raid sull'Ucraina dei giorni scorsi.

Allo stesso tempo, gli USA continuano a non dare seguito agli avvertimenti con azioni concrete: «Non impongo nuove sanzioni perché potrebbero ostacolare i negoziati», è stata la risposta di Trump agli appelli di Kiev e degli europei.

Missili tedeschi contro Mosca

Le linee rosse di Mosca per la fine della guerra, più o meno già note, vengono considerate dagli ucraini troppo dure, tanto che Zelensky ha accusato il suo nemico di «cercare continuamente pretesti» per non arrivare alla pace. Il leader ucraino ha quindi chiesto agli alleati di invitarlo al prossimo vertice della Nato a fine giugno.

Il presidente ucraino parlava al fianco di Merz, che dopo aver confermato il via libera all'uso dei missili tedeschi per colpire in territorio russo, ha annunciato altri 5 miliardi di aiuti militari a Kiev. L'obiettivo, rafforzare la produzione interna di armi, in particolare dei sistemi missilistici a lungo raggio.

Fumo negli occhi per Mosca: «Speriamo che politici ragionevoli in Germania fermino la follia di coinvolgere il loro Paese nel conflitto in Ucraina», è stato l'altolà di Lavrov. E la questione dell'utilizzo delle armi occidentali in territorio russo è motivo di dibattito anche negli altri Paesi europei.

Mosca ammette un attacco record

Per quanto riguarda la situazione della guerra sul terreno, Zelensky ha avvertito che la Russia sta schierando più di 50mila soldati attorno alla regione di Sumy per creare una zona cuscinetto, mentre l'esercito ucraino ha rivendicato di aver colpito in Russia «importanti» aziende coinvolte nella produzione di droni e missili.

Mosca ha quindi confermato di aver subito uno dei raid aerei più significativi finora.

Crimini di guerra

Nel frattempo è stato pubblicato un rapporto di una commissione di esperti istituita dall'Onu dopo l'inizio dell'invasione.

Secondo questo team, l'esercito russo ha commesso «crimini contro l'umanità» e «crimini di guerra» durante i suoi attacchi con i droni contro i civili nella regione di Kherson.