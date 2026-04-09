Da tradizione negli Stati Uniti il partito del presidente in carica perde seggi alle elezioni di Midterm. Ma quest'anno il Grand old party potrebbe ricevere una batosta sonora e perdere la maggioranza sia alla Camera che al Senato, a causa del calo di consensi di Donald Trump dovuto alla sempre più impopolare guerra contro l'Iran.

Nuvole grigie per i repubblicani su Capitol a Washington. Le scelte di Trump d'entrare in guerra contro l'Iran e il conseguente rincaro sta complicando la vita agli statunitensi, che stanno ancora aspettando la svolta economica tanto promessa dal tycoon. KEYSTONE

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Se pubblicamente i repubblicani festeggiano il cessate il fuoco di due settimane, dietro le quinte tremano e si preparano a perdere il voto di novembre.

«La tregua è troppo poco e troppo tardi per salvarlo», ha spiegato uno stratega conservatore a Politico spiegando lo stato d'animo della maggioranza del Grand old party, ormai rassegnato all'idea di una sconfitta.

Le recenti performance dei candidati repubblicani in diverse elezioni locali avevano già insinuato dubbi sulle loro chance di mantenere la maggioranza al Congresso.

Ora la guerra in Iran sembra averli rafforzati, con i democratici che hanno ripreso quota accusando l'amministrazione di aver trascinato gli Stati Uniti nel caos dell'ennesimo conflitto.

Vittoria democratica schiacciante in Wisconsin

In Georgia il democratico Shawn Harris ha perso di 12 punti un'elezione suppletiva per il seggio alla Camera di Marjorie Taylor Greene, tuttavia è riuscito a ridurre drasticamente l'enorme margine di 37 punti con cui Trump aveva trionfato in quel distretto nel 2024.

In Wisconsin, invece, il candidato democratico alla Corte suprema statale ha ottenuto una vittoria schiacciante, riuscendo persino a conquistare le roccaforti repubblicane dello Stato.

La tanto promessa svolta economica non arriva

Questi dati e diversi sondaggi recenti rivelano che il tycoon è in calo di consensi soprattutto per il carovita.

Secondo una ricerca della società Navigator Research, il 65% degli elettori non approva il modo in cui il presidente sta gestendo la questione dei prezzi della benzina, balzati in media a oltre 4 dollari al gallone, e il 71% ritiene che l'aumento dei costi sia una diretta conseguenza della guerra in Iran.

Senza contare che i prezzi ci metteranno un po' a rientrare nella norma, sempre che il cessate il fuoco regga e che si arrivi a un accordo con Teheran.

Per questo per gli esperti e la maggior parte dei repubblicani, il tempo non gioca a favore del presidente statunitense.

Anche perché lui e i suoi più stretti consiglieri hanno trascorso gran parte degli ultimi mesi sostenendo che gli Stati Uniti fossero sul punto di una svolta economica che ormai sembra sempre più lontana.

MAGA in rivolta, è troppo tardi per fargli cambiare idea?

In più c'è la rivolta della base Maga, contraria sin dall'inizio all'operazione militare all'estero che ha tradito lo spirito «America first» grazie al quale Trump è riuscito a tornare alla Casa Bianca.

Il presidente ha annunciato due viaggi in Arizona e Nevada per decantare le sue politiche economiche.

«Sentirete il presidente parlare di come abbiano giovato al popolo americano», ha spiegato la portavoce Karoline Leavitt.

Ma potrebbe essere ormai troppo tardi.