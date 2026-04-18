La regina Camilla è da anni impegnata nella lotta alla violenza sulle donne. KEYSTONE

Dietro la visita ufficiale negli Stati Uniti potrebbe nascondersi un gesto destinato a fare rumore: la regina Camilla sarebbe pronta a tendere la mano alle vittime di Jeffrey Epstein, tra indiscrezioni, silenzi e retroscena che agitano anche i piani alti della politica americana.

Hai fretta? blue News riassume per te La regina Camilla potrebbe incontrare alcune vittime di Jeffrey Epstein durante la sua imminente visita negli USA.

I contatti sarebbero già avviati, ma ancora in fase iniziale e sotto massimo riserbo.

Intanto cresce il mistero attorno al recente discorso di Melania Trump, forse legato a un possibile incontro.

Le vittime, tra cui Lisa Phillips, sperano in un gesto concreto di sostegno da parte della regina.

L’eventuale incontro avrebbe anche un forte peso politico, vista l’ombra dei legami tra il principe Andrea ed Epstein. Mostra di più

Un possibile incontro riservato, carico di simbolismo e tensioni politiche. La regina Camilla potrebbe vedere in gran segreto alcune vittime di Jeffrey Epstein durante la sua imminente visita ufficiale negli Stati Uniti.

Secondo indiscrezioni, gruppi per i diritti delle vittime avrebbero già preso contatto con l’entourage reale. I colloqui? Ancora agli inizi, e soprattutto, coperti dal massimo riserbo.

La regina e re Carlo III sbarcheranno negli USA il 27 aprile per una visita di quattro giorni, in occasione dei 250 anni dell’indipendenza americana. Ma dietro l’agenda ufficiale potrebbe nascondersi un gesto forte.

«È assolutamente possibile che la regina scelga di incontrare le vittime lontano dai riflettori», rivela una fonte citata dal «Daily Mail». «Sarebbe un segnale potentissimo di sostegno».

Le vittime, infatti, non hanno mai nascosto il desiderio di incontrarla.

Il «giallo» Melania

A rendere il quadro ancora più intrigante, una teoria che circola negli ambienti diplomatici: il recente intervento a sorpresa di Melania Trump – un discorso di sei minuti dalla Casa Bianca in cui ha respinto ogni legame con Epstein – potrebbe non essere casuale.

Secondo alcune fonti, la first lady avrebbe voluto «ripulire» la propria immagine proprio in vista di un possibile incontro accanto alla regina.

«Melania è molto attiva nella difesa dei diritti delle donne», spiega un insider. «Prima di qualsiasi incontro, doveva prendere le distanze da voci e insinuazioni. Forse è questo il senso del suo discorso».

«La regina ci ha sempre sostenute»

Tra chi attende un segnale, scrive il «Daily Mail», c’è Lisa Phillips, ex modella e vittima di Epstein, che si dice fiduciosa: «La regina ci ha sempre sostenute», ha dichiarato. «Se qualcuno può incontrarci, è lei. Speriamo davvero che accada».

Camilla, da anni impegnata contro la violenza sulle donne, ha anche condiviso pubblicamente esperienze personali, rafforzando il suo ruolo di voce per le sopravvissute.

«In qualunque forma di violenza, non siete sole», aveva dichiarato in un discorso interpretato come un chiaro riferimento anche alle vittime di Epstein.

Un nodo politico delicato

Un eventuale incontro riservato potrebbe rappresentare una mossa strategica per la monarchia, soprattutto alla luce del passato ingombrante dell'ex principe Andrea e dei suoi legami con Epstein.

Secondo fonti vicine al suo team legale, un incontro privato sarebbe «la scelta più naturale».

«Camilla ha capito subito quanto fosse tossico quel legame», afferma una fonte. «È stata determinante nel convincere il re a togliere i titoli ad Andrea».

Una decisione arrivata in ottobre, quando Carlo ha privato il fratello di ogni incarico ufficiale, esprimendo al contempo solidarietà alle vittime di abusi.

Da Buckingham Palace non filtra nessun commento riguardo un possibile incontro. Ma la sensazione è che qualcosa si stia muovendo dietro le quinte.