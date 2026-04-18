Con lei anche Melania Trump?La regina Camilla potrebbe presto incontrare le vittime di Jeffrey Epstein
ai-scrape
18.4.2026 - 15:13
Dietro la visita ufficiale negli Stati Uniti potrebbe nascondersi un gesto destinato a fare rumore: la regina Camilla sarebbe pronta a tendere la mano alle vittime di Jeffrey Epstein, tra indiscrezioni, silenzi e retroscena che agitano anche i piani alti della politica americana.
Un possibile incontro riservato, carico di simbolismo e tensioni politiche. La regina Camilla potrebbe vedere in gran segreto alcune vittime di Jeffrey Epstein durante la sua imminente visita ufficiale negli Stati Uniti.
Secondo indiscrezioni, gruppi per i diritti delle vittime avrebbero già preso contatto con l’entourage reale. I colloqui? Ancora agli inizi, e soprattutto, coperti dal massimo riserbo.
La regina e reCarlo III sbarcheranno negli USA il 27 aprile per una visita di quattro giorni, in occasione dei 250 anni dell’indipendenza americana. Ma dietro l’agenda ufficiale potrebbe nascondersi un gesto forte.
«È assolutamente possibile che la regina scelga di incontrare le vittime lontano dai riflettori», rivela una fonte citata dal «Daily Mail». «Sarebbe un segnale potentissimo di sostegno».
Le vittime, infatti, non hanno mai nascosto il desiderio di incontrarla.
Il «giallo» Melania
A rendere il quadro ancora più intrigante, una teoria che circola negli ambienti diplomatici: il recente intervento a sorpresa di Melania Trump – un discorso di sei minuti dalla Casa Bianca in cui ha respinto ogni legame con Epstein – potrebbe non essere casuale.
Secondo alcune fonti, la first lady avrebbe voluto «ripulire» la propria immagine proprio in vista di un possibile incontro accanto alla regina.
«Melania è molto attiva nella difesa dei diritti delle donne», spiega un insider. «Prima di qualsiasi incontro, doveva prendere le distanze da voci e insinuazioni. Forse è questo il senso del suo discorso».
«La regina ci ha sempre sostenute»
Tra chi attende un segnale, scrive il «Daily Mail», c’è Lisa Phillips, ex modella e vittima di Epstein, che si dice fiduciosa: «La regina ci ha sempre sostenute», ha dichiarato. «Se qualcuno può incontrarci, è lei. Speriamo davvero che accada».
Camilla, da anni impegnata contro la violenza sulle donne, ha anche condiviso pubblicamente esperienze personali, rafforzando il suo ruolo di voce per le sopravvissute.
«In qualunque forma di violenza, non siete sole», aveva dichiarato in un discorso interpretato come un chiaro riferimento anche alle vittime di Epstein.
Un nodo politico delicato
Un eventuale incontro riservato potrebbe rappresentare una mossa strategica per la monarchia, soprattutto alla luce del passato ingombrante dell'ex principe Andrea e dei suoi legami con Epstein.