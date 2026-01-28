La relazione tra Melania Trump e Jeffrey Epstein diventerà un caso giudiziario?

Donald Trump e la modella Melania Knauss il 15 novembre 1999 a un evento a Miami, Florida KEYSTONE

Melania Trump avrebbe tentato di mettere a tacere una vicenda che continua a gravare sulla First Lady americana sotto la minaccia di una causa miliardaria: la sua relazione con il defunto pedofilo Jeffrey Epstein. L'autore Michael Wolff ha reagito con una contro-denuncia, innescando quello che si annuncia come un vero e proprio thriller giudiziario.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Lettere di diffida, richieste di scuse pubbliche e minacce di cause miliardarie: gli avvocati di Melania Trump si muovono per evitare che venga scritta qualsiasi cosa ritenuta dannosa su come ha conosciuto Donald Trump.

Michael Wolff non ci sta. L'autore intende presentare una contro-denuncia per costringere la First Lady americana e il suo entourage a parlare sotto giuramento della sua relazione con Jeffrey Epstein.

Manovre legali: ecco come gli avvocati di Trump cercano di impedire che una simile deposizione abbia luogo.

Una causa da oltre un miliardo di dollari? «Faccia pure». Anche Hunter Biden ha diffidato Melania Trump, ma resta fermo nella sua affermazione secondo cui Epstein l’avrebbe presentata a Donald Trump.

Dagli amici dei Trump negli anni '90 ai colleghi di Melania nel mondo della moda, passando per agenti, conoscenti, amici e vittime di Epstein: ecco chi vorrebbe interrogare Michael Wolff e come interpreta il funzionamento del sistema giudiziario legato a Trump. Mostra di più

Quanto si conoscevano davvero Melania Trump e Jeffrey Epstein? Chiunque si interroghi sulla natura del rapporto tra la First Lady statunitense e il defunto pedofilo si muove su un terreno estremamente scivoloso.

Gli avvocati della 55enne non lasciano spazio a mezze misure: se una ricostruzione li infastidisce, parte immediatamente una lettera di diffida. Ai destinatari viene chiesto di ritrattare, di scusarsi pubblicamente e di versare una somma di denaro. In caso contrario, incombe la minaccia di una causa miliardaria.

Una strategia che funziona. A settembre, «The Daily Beast» ha infatti ritirato un'intervista e ha chiesto scusa pubblicamente su X. L'articolo riguardava l'incontro tra Melania Knauss e Donald Trump.

In precedenza, la First Lady aveva già agito contro l’editore britannico «HarperCollins UK», mentre anche il consulente politico di sinistra James Carville aveva ricevuto un avvertimento.

Retraction & Apology from The Daily Beast pic.twitter.com/WINb5r9wpN — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 15, 2025

L'intervista era stata realizzata da «The Daily Beast» con l'autore Michael Wolff, che a sua volta ha ricevuto una mail dagli avvocati di Trump. Ma il 72enne ora ribalta la situazione: annuncia una causa e, a quanto pare, è pronto a trascinare la moglie del presidente USA in tribunale.

«Clima di paura»: Wolffs contrattacca legalmente

Il giornalista di origine slovena ha sbagliato persona. Wolff ha scritto per pubblicazioni come «Vanity Fair» e «New York Magazine», ma soprattutto ha ottenuto diversi successi nelle classifiche dei bestseller.

Quattro dei suoi libri, scritti tra il 2018 e il 2025, riguardano proprio i Trump. Anche Epstein è stato intervistato ampiamente da Wolff nel corso degli anni.

'The View's Ana Navarro sounds off after Republicans subpoena Hillary Clinton in Epstein files investigation: "There are pictures of Melania Trump with Epstein!"



[image or embed] — Decider (@deciderdotcom.bsky.social) 16. Januar 2026 um 18:06

Wolff utilizza uno speciale strumento legale chiamato «anti-SLAPP». SLAPP è l'acronimo di strategic lawsuit against public participation (cause strategiche contro la partecipazione pubblica ): in parole povere, si tratta di cause che hanno come unico scopo quello di ritardare una decisione, mettere a tacere qualcuno o logorarlo finanziariamente.

L'«anti-SLAPP» è quindi una forma di domanda riconvenzionale.

RELEASE THE EPSTEIN FILES Epstein introduced Trump to Melania: Author doubles down An investigative author vehemently stands by the source who told him predator Jeffrey Epstein was the first person to introduce Trump to his future wife, Melania Trump knewz.com/jeffrey-epst...



[image or embed] — Hedy Lamarr (@chudonew.bsky.social) 21. Januar 2026 um 02:52

Wolff ha presentato la sua causa a Manhattan il 22 ottobre, sfruttando il fatto che la legge dello Stato di New York consente questo tipo di azioni legali anti-SLAPP.

Secondo quanto riportato dal «Seattle Times», nelle 17 pagine depositate in tribunale si sostiene che, attraverso diffide e minacce, i Trump avrebbero voluto «creare un clima di paura nel Paese, tale da impedire alle persone di esercitare liberamente e con fiducia i propri diritti alla libertà di parola e di espressione».

Trump: «How I Met Your Mother»

Wolff sostiene inoltre che si dovrebbero impedire ulteriori ricerche su Trump ed Epstein: i Trump hanno preteso «pagamenti ingiustificati, confessioni e scuse di stampo nordcoreano».

Ma Wolff è fermamente convinto delle dichiarazioni rilasciate in un'intervista a «The Daily Beast».

Cosa vuole ottenere? Non si tratta solo di ritirare l'avvertimento. Piuttosto, l'autore si sta affidando a un processo noto nel diritto anglosassone come discovery: gli avvocati delle parti sono autorizzati a richiedere documenti alla controparte prima di un processo, a presentare domande scritte e anche a interrogare persone sotto giuramento.

Paolo Zampolli, a former modeling agent, brought Melania Trump (then Melania Knauss) to the U.S. in 1996, securing a work visa for her to model professionally. Afterwards, significant issues arose... Zampolli is also involved as a co-conspirator in the Epstein file.



[image or embed] — Rebba.bsky.social (@rebba.bsky.social) 12. Januar 2026 um 19:41

Wolff potrebbe chiedere a Melania come ha conosciuto Donald e qual è stata la sua relazione con Epstein.

Ufficialmente la coppia presidenziale si è incontrata per la prima volta nel 1998 a New York, a una festa organizzata dall'ex agente di modelle Paolo Zampolli, dove lui le ha dato vari numeri di telefono, «Today» traccia la «timeline della loro relazione».

HarperCollins retracted the claim that Epstein introduced Melania to Trump, but these facts stand: Paolo Zampolli, former modeling agent, introduced Trump to Melania in 1998; he sat on Ghislaine Maxwell’s TerraMar Project board; and he later held U.S. diplomatic and advisory roles under Trump. — AE (@hausvonengel.bsky.social) 23. November 2025 um 15:45

Tra l'altro, l'agente di modelle di origine italiana Zampolli è ora rappresentante speciale degli Stati Uniti per i partenariati globali.

Trucchi legali

La contro-causa punta a ottenere proprio ciò che i Trump avrebbero voluto evitare: la conferma di questa versione dei fatti sotto giuramento. Le diffide e le minacce legali rischiano così di produrre l'effetto opposto rispetto a quello auspicato.

Per Wolff, però, c’è un ostacolo pratico. Secondo quanto ha dichiarato, non è riuscito a notificare la contro-denuncia perché la First Lady si renderebbe irreperibile. «Melania Trump si sta nascondendo da me», ha affermato l’autore in un’intervista al «Daily Beast» a metà dicembre.

Melania Trump was 28 when she met Donald Trump in 1998 not through a fashion agency, but at a party hosted by Jeffrey Epstein, known for his connections to sex trafficking and elite “modeling” events that were more accurately high end escort parties for billionaires.



[image or embed] — Monica Beckett (@moniemouse.bsky.social) 20. August 2025 um 00:46

Di conseguenza, gli ingranaggi della giustizia tardano a girare e allo stesso tempo i Trump passano al contrattacco: invece del tribunale di Manhattan, ora sarà un tribunale federale a occuparsi del caso.

Il motivo è la diversità di cittadinanza: il tribunale di New York è competente solo se entrambe le parti vivono nello Stato. Tuttavia, Melania Trump dichiara di vivere in Florida.

Il braccio di ferro legale potrebbe durare mesi o addirittura anni: se i Trump riusciranno ad avere la meglio, potrebbero spostare il caso alla Corte distrettuale del distretto meridionale della Florida.

Lì lavora Aileen Cannon, la giudice che ha attirato l'attenzione con diverse sentenze estremamente favorevoli al presidente.

Una causa contro Hunter Biden? «Avanti!»

La parte di Wolff contesta la premessa che la 55enne abbia cambiato residenza: ora chiede nuovamente alla corte una discovery, questa volta per chiarire il caso della Florida.

Se la corte dovesse accettare, la moglie del presidente dovrebbe sopportare domande sulla sua vita quotidiana, sui suoi viaggi o sulla sua posta. O su dove deposita le tasse.

"Jeffrey Epstein had sex with Melania a full year before Trump" - Michael Wolff pic.twitter.com/47li4mDIh9 — grizzy (@Furbeti) January 5, 2026

È singolare che gli avvocati della First Lady abbiano preso di mira anche un parente di uno dei più accaniti avversari politici del marito. Nell'agosto scorso, infatti, anche Hunter Biden ha ricevuto una lettera di diffida dallo studio legale dei Trump.

Il figlio dell'ex presidente Joe Biden aveva affermato che Epstein avrebbe presentato Donald e Melania Trump l'uno all'altra. Secondo gli avvocati della First Lady, citati dalla «BBC», si tratterebbe di un'affermazione «falsa, denigratoria, diffamatoria e infiammatoria».

La minaccia di una causa da oltre un miliardo di dollari, però, non sembra aver scosso il 55enne. Hunter ha ribadito le proprie dichiarazioni e ha reagito con apparente calma: «Quando Trump e Melania mi hanno minacciato di fare causa, ho risposto: fate pure!».

Silenzio tombale da parte degli avvocati di Melania

In un'intervista a Channel 5 with Andrew Callaghan, il figlio dell'ex presidente USA ha sostenuto una tesi simile a quella di Wolff: «Vuoi avviare una fase di discovery con me, in cui io possa interrogare te, il presidente e chiunque sia stato associato a te quando eri amico di Epstein? Se vuoi farlo, io sono pronto».

Hunter Biden: "When Trump and Melania threatened me with a lawsuit, my response to them was to bring it on. You want to go through a discovery process with me in which I get to depose you and every person you were friends with in connection to Jeffrey Epstein - bring it on."



[image or embed] — Craig R. Brittain (@craigbrittain.com) 23. Dezember 2025 um 21:31

Per il presidente sarebbe come se Pasqua, il suo compleanno e Natale cadessero nello stesso giorno, se sua moglie riuscisse a portare il figlio del suo più odiato predecessore alla rovina finanziaria.

Ma come ha reagito la First Lady alla smentita? «Non li ho più sentiti», ha risposto Hunter Biden.

Still waiting for Melania to sue Hunter Biden.



Surely she’s not worried about what the litigation process will uncover ? pic.twitter.com/0y7op5CklD — Hazel Wright (@HKW1981) December 16, 2025

In particolare, Wolff non ha finora nemmeno ricevuto la minacciata causa da un miliardo di euro, nonostante Melania Trump sia rappresentata da uno degli studi legali più costosi al mondo, DLA Piper.

Se la First Lady ritiene davvero che la propria reputazione sia stata danneggiata, osserva Wolff, dovrebbe essere interessata a far valere le sue ragioni in tribunale.

Wolff sui possibili testimoni e sui giudici di Trump nella magistratura

E l'autore affonda ulteriormente il colpo, spingendosi a immaginare cosa chiederebbe alla 55enne sotto giuramento.

«Gli amici dei Trump degli anni '90, le colleghe modelle di Melania, gli agenti di modelle ingaggiati da lei e da altri, gli amici e le vittime di Epstein: tutte queste persone chiamate a testimoniare, costrette a raccontare sotto giuramento un mondo e una vita incomprensibili, inimmaginabili e ripugnanti per il popolo americano», ipotizza Wolff, descrivendo lo scenario che potrebbe aprirsi in tribunale.

🚨HOLY COW: Hunter Biden had two words for Melania Trump's threat to sue him for repeating that she met Trump through Jeffrey Epstein.



"PLEASE DO.”



His reason for wanting to be sued is perfect. pic.twitter.com/BOZxTMb7pN — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 14, 2025

Il 72enne è però consapevole che Trump ha già «ampiamente» stravolto il sistema giudiziario, come racconta Wolff al «Daily Beast»: «Nel mio procedimento contro Melania ci sono molti giudici nominati da Trump, come nel distretto meridionale di New York, per esempio. Non so cosa significhi questo per l'esito del caso, ma è ovviamente un fattore».

Wolff, però, è abituato agli scontri e ai venti contrari. Vuole andare fino in fondo. Se i Trump dovessero continuare a fare causa senza sosta, sostiene, la forza di questi attacchi legali finirebbe per esaurirsi da sola. «Ti fa sembrare stupido e come un c********», afferma senza mezzi termini.

L'autore sa anche che questo non fermerà il presidente. «Donald Trump, con il sostegno del Governo degli Stati Uniti e di tutti questi avvocati, farà causa a qualcun altro», dice.

E chiude con una provocazione esplicita: «Sì, sapete una cosa? Andate tutti a f*****!».