Un esperto spiega perché Trump vince sempre: «Ecco le sue cinque regole»

Nel suo libro, Alain Bauer espone l'influenza esercitata dal linguaggio volutamente semplicistico e brutale di Donald Trump. ats

Nel suo libro «Trump le pouvoir des mots, Décryptage d'une redoutable mécanique de persuasion de masse» («Trump: il potere delle parole - Decifrare una formidabile macchina di persuasione di massa»), Alain Bauer analizza il modo di parlare del presidente americano. Il professore emerito di Criminologia al conservatorio nazionale di arti e mestieri parla del volume a blue News.

Gregoire Galley Gregoire Galley

Come è nata l'idea di scrivere un libro sulla retorica di Donald Trump?

Ascoltando tante persone che praticano la psichiatria su piattaforme televisive remote, ho cominciato a interrogarmi sulla vera natura di Donald Trump, che è così diverso dall'uomo che ho conosciuto subito dopo gli attentati del 2001.

Così ho deciso di applicare il metodo scientifico, derivato in particolare dalla criminologia, ai fatti, cioè agli scritti di Trump a partire dalla sua paginata pubblicitaria nel 1987. E di seguire il filo delle sue espressioni.

Negli anni '80 e '90 Trump utilizzava un vocabolario sofisticato, mentre oggi ne usa uno semplice e aggressivo. Come è avvenuta questa trasformazione?

Non è una trasformazione. È un doppio linguaggio (non una doppia lingua) adattato a specifiche categorie di interlocutori, modulando parole, espressioni e toni a seconda del pubblico interessato. Ci sono diversi Trump all'interno di Trump. Coesistono.

Che ruolo ha avuto l'avvocato Roy Cohn nel modo di parlare del presidente americano?

Essendo l'avvocato di suo padre, è diventato il suo mentore ed è riuscito a prepararlo al mare magnum della politica mettendo a frutto ciò che aveva imparato durante il suo periodo come consigliere di Joseph McCarthy e la sua padronanza dei codici della propaganda.

Cinque regole sono essenziali: mai scusarsi, dire sempre di aver vinto, saturare i media, contare su una rete potente e attaccare sempre.

In che misura Trump ha cambiato i codici della comunicazione politica americana?

Soprattutto ha importato il reality in politica. La sua esperienza in «The Apprentice» ha completato una collezione metodica per il controllo dello spazio mediatico.

Quali sono le conseguenze di questa «cultura del linguaggio scurrile in politica»?

Il linguaggio è popolare, provocatorio, digressivo, a volte sconclusionato, spesso offensivo. Assomiglia a una chiacchierata da bar tra amici e apre la strada a una parte dell'elettorato di un'America tra la Bible Belt e la Rust Belt che non vuole morire.

In questo modo, è diventato udibile in un mondo in cui i politici avevano deciso di ignorare questa popolazione. Trump è un populista che parla al popolo.

(Ndr: la Bible Belt, letteralmente cintura della Bibbia, è un'area degli Stati Uniti meridionali caratterizzata dalla grande presenza di protestanti, per lo più evangelici. La Rust Belt, letteralmente cintura di ruggine, ricopre l'area tra i monti Appalachi settentrionali e i Grandi Laghi, un volta cuore dell'industria pesante americana).

Secondo la giornalista e scrittrice americana Anne Applebaum, Trump parla come Hitler, Stalin o Putin. Condivide il suo punto di vista?

La riduzione ad Hitlerum, ad Stalinum o ad Putinum, come la psichiatrizzazione a distanza evita soprattutto di capire perché e come funziona l'attrazione verso Trump. Non è questo il punto.