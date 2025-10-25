Il relitto del traghetto Estonia, in cui morirono 825 persone, si trova a 80 metri di profondità sul fondo del Mar Baltico. La Russia ne avrebbe fatto un uso improprio come nascondiglio per tecnologie di spionaggio. IMAGO/TT

Il traghetto Estonia è affondato sul fondo del Mar Baltico 31 anni fa. 825 persone sono annegate. L'area intorno al relitto è considerata una zona riservata, ma sembrerebbe che i servizi segreti russi l'abbiano usata per lo spionaggio.

Dominik Müller Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo una ricerca dei media tedeschi, le forze speciali russe avrebbero violato il divieto di immersione sul relitto della Estonia e vi avrebbero installato segretamente tecnologie di spionaggio.

Da un lato, sarebbero stati installati dispositivi per la navigazione precisa di droni subacquei. Dall'altro, dispositivi di ascolto per il rilevamento acustico di navi e sottomarini militari.

Diversi Stati della NATO stanno monitorando queste attività e gli esperti di sicurezza considerano il relitto, situato in posizione strategica, come una possibile base di spionaggio russa nel Mar Baltico. Mostra di più

L'affondamento dell'Estonia è il peggior incidente navale in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale. Il 28 settembre 1994 il traghetto è affondato durante una tempesta mentre era in viaggio da Tallin a Stoccolma. 825 persone hanno perso la vita.

L'Estonia si trova a 35 chilometri dall'isola finlandese di Utö, a una profondità di circa 80 metri sul fondo del Mar Baltico. È vietato immergersi intorno al relitto.

Chiunque violi questo divieto è colpevole di aver disturbato la pace dei morti, poiché i resti di centinaia di vittime sono ancora a bordo. Più di 750 corpi non sono mai stati ritrovati.

Un'inchiesta condotta dai media tedeschi WDR, NDR e Süddeutsche Zeitung sospetta ora che la Russia non abbia rispettato il divieto di immersione.

E non è tutto: le forze speciali avrebbero utilizzato il relitto per delle esercitazioni subacquee e in seguito vi avrebbero collegato tecnologie di spionaggio.

Il relitto dell'Estonia (punto rosso) si trova in una posizione strategica tra Estonia, Finlandia e Svezia. Screenshot Open Street Map

Zona di esclusione intorno al relitto

I giornalisti si basano sulle conoscenze della NATO. A quanto pare, l'Alleanza atlantica segue da tempo le indicazioni sulle attività di intelligence russe nel Mar Baltico.

Secondo la ricerca, diversi Paesi della NATO sono a conoscenza del fatto che alcuni anni fa sono stati attaccati dispositivi tecnici al relitto. Le forze di sicurezza occidentali sospettano che dietro a tutto ciò ci sia la Russia. Le unità militari avrebbero fatto pratica con tali dispositivi.

Questo è indicato dai viaggi di navi ufficialmente registrate come navi da ricerca russe, ma che da tempo gli ambienti della sicurezza occidentale sono certi siano utilizzate per lo spionaggio.

Negli ultimi anni, ad esempio la Yantar ha attraversato spesso le infrastrutture sottomarine del Mare del Nord e del Mar Baltico.

Un nascondiglio per monitorare la navigazione militare

La Russia starebbe usando il relitto - in realtà una zona di esclusione - come nascondiglio per monitorare la navigazione militare nel Mar Baltico con altre apparecchiature tecniche.

I dispositivi sono destinati a registrare i suoni specifici delle navi da guerra e quindi a creare firme acustiche. Questo dovrebbe rendere più facile l'identificazione da parte della ricognizione russa.

Dei dispositivi simili sono già stati scoperti al largo delle coste di Lituania, Irlanda e Gran Bretagna. Germania, Finlandia ed Estonia confermano alla rete di ricerca di aver osservato tali attività. Senza rivelare come lo facciano e quali scoperte abbiano fatto.

A quanto pare, la Russia gestisce da tempo un sistema di sorveglianza nelle proprie acque costiere per proteggere la propria flotta, in particolare i suoi sottomarini nucleari.

Nel rapporto, diversi esperti esprimono l'opinione che la Marina di Vladimir Putin collochi simili postazioni di ascolto anche in acque internazionali.

Il relitto della Estonia si trova in una posizione favorevole per questo, ma è probabile che l'attenzione dei media e dei militari abbia ridotto l'attrattiva del nascondiglio.