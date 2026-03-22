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Legami stretti fra Mosca e Budapest «La Russia propose un finto attentato a Orban per favorirlo al voto»

SDA

22.3.2026 - 17:15

Le elezioni si terranno il 12 aprile.
Le elezioni si terranno il 12 aprile.
Keystone

A un mese dalle elezioni in Ungheria l'intelligence russa avrebbe lanciato l'allarme sul crollo del sostegno verso il premier Viktor Orban, la cui vicinanza con Mosca ha a lungo garantito al Cremlino un punto d'appoggio strategico all'interno della Nato e dell'Ue.

Keystone-SDA

22.03.2026, 17:15

22.03.2026, 17:21

E secondo un rapporto dei servizi russi di cui il Washington Post ha preso visione, gli agenti avrebbero proposto misure drastiche per cercare di ribaltare il risultato del voto, come un finto attentato ad Orban. Una strategia chiamata The Gamechanger, la svolta, per «alterare radicalmente l'intero paradigma della campagna elettorale».

«Un incidente del genere sposterà la percezione della campagna elettorale dal piano razionale delle questioni socioeconomiche a quello emotivo e i temi centrali diventeranno la sicurezza dello Stato, nonché la stabilità e la difesa del sistema politico», si legge nel rapporto.

Alla fine, evidentemente, il piano non è andato in porto. Ma i legami tra Mosca e Budapest sono più stretti che mai.

Secondo quanto riferito da fonti informate al Washington Post, il governo Orban da tempo fornisce a Mosca una finestra sulle discussioni più sensibili all'interno dell'Unione europea.

Il ministro degli esteri Peter Szijjarto, rivelano funzionari europei, effettuerebbe regolarmente telefonate durante le pause dei consigli europei per fornire al suo omologo russo, Sergei Lavrov, «resoconti in diretta su quanto discusso» e su possibili soluzioni.

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