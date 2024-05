Mosca passa all'offensiva nel Mar Baltico: la Russia avverte la Danimarca di restrizioni nello Skagerrak, vuole spostare i confini marittimi e rimuove le boe di confine estoni. Nel frattempo, la Svezia teme per Gotland.

Kronstadt, Russia - 7 agosto 2022: la flotta baltica della Marina russa è ormeggiata al Porto Medio, base navale dell'isola di Kotlin. IMAGO/Pond5 Images

Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te All'inizio di maggio, Mosca ha lanciato un avvertimento insolitamente duro alla Danimarca, invitandola a non impedire alle navi russe di attraversare lo stretto di Skagerrak.

La flotta ombra russa sta causando problemi ai vicini del Mar Baltico: si temono fuoriuscite di petrolio e preoccupazioni per il possibile spionaggio.

Gotland è al centro dell'interesse russo: la Svezia ha annunciato un programma di armamento per l'isola.

Una mossa russa per spostare unilateralmente i confini marittimi ha causato un tumulto.

La Russia ha rimosso segretamente le boe di confine estoni dal fiume Narva. Mostra di più

Con l'adesione di Finlandia e Svezia, il Mar Baltico è finalmente diventato un'area NATO: il che è un problema per Mosca, poiché il mare secondario collega il secondo porto più grande della Russia, San Pietroburgo, con l'Atlantico.

Insieme a Kaliningrad, l'ex Leningrado è uno dei pochi porti del Paese ad essere libero dai ghiacci tutto l'anno.

Le navi russe possono raggiungere l'Atlantico solo attraverso uno stretto corridoio del Mar Baltico che attraversa la rotta marittima internazionale.

La navigazione è limitata in un'area di 12 miglia nautiche intorno alle masse terrestri, che corrispondono a 22 chilometri: nel mare territoriale, la nazione vicina ha voce in capitolo.

Segue la zona economica esclusiva (ZEE), che si estende fino a 370 chilometri o 200 miglia nautiche al largo. Le navi possono circolare liberamente in quest'area, ma la pesca o lo sfruttamento delle risorse naturali possono essere effettuati solo dallo Stato a cui appartiene la ZEE.

Le zone economiche esclusive della Russia nel Mar Baltico sono estremamente ridotte. Commons/B1mbo

Il fatto che Mosca non sia a suo agio con questa situazione è stato dimostrato all'inizio di maggio, quando il Cremlino ha lanciato un avvertimento insolitamente duro alla Danimarca, invitandola a non limitare il traffico marittimo russo attraverso lo Skagerrak, che collega il Mare del Nord al Mar Baltico.

La Russia minaccia la Danimarca di ritorsioni

Secondo quanto riportato dai media danesi, il ministro degli Esteri russo ha informato Copenaghen che tali tentativi sarebbero stati considerati come un atto ostile - comprese le ritorsioni.

Tuttavia, non è del tutto chiaro il motivo per cui Mosca stia agendo in modo così sfacciato.

Commons/Maximilian Dörrbecker

Recentemente, però, si sono verificati problemi con navi mercantili russe non assicurate o che non soddisfacevano i requisiti ambientali. Solo a marzo, inoltre, 15 navi russe hanno rifiutato i servizi di pilotaggio danesi.

Importanti vie d'acqua: flussi di traffico nel Mar Baltico nel 2019. 327.000 movimenti di navi in totale. Generaldirektion Wasserstrassen und Schifffahrt

La maggior parte di queste navi appartiene alla flotta ombra russa, che commercia in petrolio aggirando le sanzioni occidentali: questa flotta ombra nel Mar Baltico è responsabile della maggior parte di queste esportazioni, ma allo stesso tempo è anche utilizzata per lo spionaggio, scrive il Centre for European Policy Analysis (CEPA).

«La flotta ombra rappresenta un problema»

Le navi, apparentemente civili, sono sorprendentemente ben equipaggiate: «Per esempio, troviamo antenne e piloni che normalmente non appartengono a un peschereccio», ha dichiarato il contrammiraglio Ewa Skooh Haslum alla televisione svedese. «Quindi è chiaro che abbiamo la sensazione che le attività in mare a volte perseguano anche altri obiettivi».

Il ministro degli Esteri Tobias Billström è ancora più chiaro: «C'è un consenso molto ampio sul fatto che la flotta ombra sia un problema».

Anche il capo dell'esercito svedese, Micael Bydén, si è recentemente espresso e ha avvertito che Mosca ha nel mirino l'isola di Gotland. Si trova a soli 245 chilometri da Kaliningrad, come una portaerei nel Mar Baltico, ed è quindi estremamente importante per la Nato.

Contrassegnato: Kage di Gotland nel Mar Baltico. Google Earth

«Ci sono stati tempi in cui abbiamo ridotto la nostra presenza militare a Gotland al punto da avere solo una forza di difesa interna volontaria», spiega Bydén a RedaktionsNetzwerk Deutschland. «Quei tempi pacifici sono finiti. La guerra in Ucraina ha cambiato la situazione politica in Europa e abbiamo dovuto riarmare massicciamente Gotland».

«Chi controlla Gotland controlla il Mar Baltico»

Bydén è certo «che Putin abbia addirittura entrambi gli occhi puntati su Gotland». Il motivo: «Chi controlla Gotland controlla il Mar Baltico».

Il Cremlino tiene sotto controllo ciò che accade alle entrate e alle uscite del Mar Baltico. «Per Putin, il Mar Baltico è importante quanto noi che rimanga aperto e sicuro».

La flotta ombra non sta causando problemi solo a Svezia e Danimarca. Anche la Finlandia teme che il trasbordo di petrolio nel Mar Baltico possa causare un disastro ambientale e sta collaborando con il Regno Unito per far rispettare la legge marittima, come riporta il Guardian.

Il nervosismo dei Paesi che si affacciano sul Mar Baltico è ulteriormente alimentato dalle autorità russe: la proposta del Ministero della Difesa di Mosca di spostare unilateralmente le frontiere marittime nel mare adiacente ha suscitato un'agitazione.

Il 22 maggio, il testo corrispondente è stato cancellato dal sito web, riporta Reuters.

La Russia rimuove le boe di confine estoni di notte

Sembra che Vladimir Putin stia deliberatamente provocando l'Occidente. Nella notte del 23 maggio, le guardie di frontiera russe hanno apparentemente rimosso 20 boe estoni nel fiume di confine Narva che segnavano la linea di navigazione - vedi il video qui sotto.

L'antefatto: nel 2023, Mosca aveva criticato la posizione di circa 125 delle 250 boe di Genz, ritenendola errata.

Ora il Cremlino sta apparentemente puntando i piedi. «Questo atto russo, compiuto nel buio della notte, si inserisce nel più ampio schema del comportamento provocatorio della Russia"», ha commentato il Ministero degli Affari Esteri di Tallinn.

Il Cremlino sta usando i confini per causare problemi, come hanno sperimentato di recente anche Lituania e Finlandia.

L'Estonia affronterà l'«incidente di confine provocatorio» a Mosca e chiederà una spiegazione e la restituzione delle boe. È in contatto con i suoi alleati per «continuare a contrastare le attività maligne della Russia in Europa».