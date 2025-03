La scure dei dazi di Donald Trump si abbatte su Canada, Messico e Cina. Scattano infatti le tariffe che il presidente americano minaccia da settimane contro tre dei suoi maggiori partner commerciali. Colpevoli, a suo avviso, di non aver fatto abbastanza per fermare il flusso di fentanyl e migranti verso gli USA.

Donald Trump il 28 febbraio 2025 a Washington. KEYSTONE

Le merci canadesi saranno soggette a dazi del 25%, con le risorse energetiche colpite da un tasso inferiore del 10 percento, mentre i prodotti messicani saranno soggetti a un'imposta generale del 25 percento, in base agli ordini esecutivi firmati da Trump.

Il presidente statunitense ha giustificato l'aumento delle tariffe citando la mancanza di progressi nella lotta al traffico di droga.

Secondo uno studio di Bloomberg i dazi hanno un valore di 1,5 trilioni di dollari anno su anno, oltre all'aumento di quelli riguardanti la Cina.

Trump, oltre a confermare il giro di vite su prodotti canadesi e messicani, ha anche firmato un ordine esecutivo che raddoppia i dazi sulle importazioni cinesi dal 10% al 20%, perché, secondo la Casa Bianca, la Cina non ha preso alcuna misura per limitare le forniture di fentanyl agli Stati Uniti.

Colpiti anche i prodotti agricoli

Dal 2 aprile, invece, il presidente ha annunciato di voler colpire anche i prodotti agricoli. Sul suo social Truth, il presidente ha avvisato i «grandi agricoltori americani» di prepararsi a un aumento dalla domanda dei loro prodotti, per i quali non scatterà alcuna nuova tassa.

Trump non ha offerto dettagli sui settori che saranno colpiti o se ci saranno delle eccezioni. Non è neanche chiaro se rientrano nei dazi reciproci che intende imporre a tutti i partner commerciali, Ue compresa.

Le contromosse della Cina

La Cina difenderà con forza «i suoi diritti e interessi legittimi» dopo l'entrata in vigore degli dazi aggiuntivi Usa al 10% su tutto l'import di beni made in China.

In una nota, il ministero delle Finanze ha annunciato l'adozione di tariffe al 15% su alcuni beni quali pollame, grano, cotone e mais.Il ministero delle Finanze cinese ha annunciato dazi al 10% sulle importazioni di una serie di popolari beni Usa. Si tratta di soia, sorgo, carne di maiale e manzo, prodotti ittici, frutta, verdura e prodotti lattieri caseari.

Lo ha riferito il ministero delle Finanze, in risposta alle tariffe aggiuntive americane al 10% appena entrate in vigore a carico delle importazioni di tutto il made in China.

Le mosse del Messico

Il Messico invece ha dispiegato truppe al confine e consegnato agli Stati Uniti alcuni boss dei cartelli del narcotraffico, incluso Caro Quintero, il fondatore del cartello di Guadalajara che ha ucciso l'agente della Dea – la Drug Enforcement Administration – Enrique 'Kiki' Camarena.

Accorto con la cinese Tsmc, colosso dei semiconduttori

Trump ha annunciato dal canto suo un accordo con il colosso dei semiconduttori taiwanese Tsmc.

La società investirà 100 miliardi di dollari in quattro anni negli Usa per la costruzione di impianti per i chip, essenziali nella corsa all'intelligenza artificiale nella quale gli Stati Uniti vogliono il dominio.

Tsmc è il maggiore produttore al mondo di semiconduttori e produce i suoi chip più avanzati solo a Taiwan, l'isola al centro delle ambizioni espansionistiche della Cina. Questo ha fatto sì che nel corso degli anni salisse la pressione sulla società per diversificare la produzione.

Nel 2020 Tsmc ha aperto un suo impianto in Arizona e nel 2022 ha ricevuto 6,6 miliardi di dollari dal Chips Act, la legge voluta da Joe Biden per rilanciare l'industria dei semiconduttori negli Stati Uniti e aspramente criticata da Trump che ritiene i dazi più efficaci.

Da quando ha assunto l'incarico il presidente americano ha fatto del rilancio della manifattura negli Stati Uniti il suo cavallo di battaglia ed è apparso al fianco di manager di molte società che hanno annunciato investimenti miliardari negli Stati Uniti, incluse Apple e OpenAI, la rivale di xAI di Elon Musk.